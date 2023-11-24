Özel sektörde bordro mesaisi: Şirketler 2024 için zam bütçesini yüzde 50 olarak hesaplıyor

Özel sektör çalışanları için yeni yıl zammında enflasyonla birlikte asgari ücrete yapılacak artış oranı belirleyici olacak. Kasım ayı itibariyle bordro çalışmasına başlayan özel sektör, 2024 yılı bütçelerini yüzde 50 artışa göre yapıyor. SGK'ya bildirilen ortalama kazanç verileri bu yıl yapılan asgari ücret zammının ortalama maaşlara da yansıdığını ortaya koyuyor. Bu yıl asgari ücret artışı yüzde 107 olurken, son 1 yılda ortalama ücretteki artış da yüzde 112'ye ulaştı.