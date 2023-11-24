Özel sektörde bordro mesaisi: Şirketler 2024 için zam bütçesini yüzde 50 olarak hesaplıyor

Çalışanların gözü Aralık başında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrilirken, özel sektör şimdiden bordro çalışmalarına başladı. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'ın 'tek zam' sinyali verdiği asgari ücrete de kamu çalışanları için öngörülen yüzde 50 oranında artış yapılması beklentisi büyüdü.
Özel sektör çalışanları için yeni yıl zammında enflasyonla birlikte asgari ücrete yapılacak artış oranı belirleyici olacak. Kasım ayı itibariyle bordro çalışmasına başlayan özel sektör, 2024 yılı bütçelerini yüzde 50 artışa göre yapıyor. SGK'ya bildirilen ortalama kazanç verileri bu yıl yapılan asgari ücret zammının ortalama maaşlara da yansıdığını ortaya koyuyor. Bu yıl asgari ücret artışı yüzde 107 olurken, son 1 yılda ortalama ücretteki artış da yüzde 112'ye ulaştı.
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Asgari ücret artışında enflasyon dikkate alınacak. Merkez Bankası'nın yüzde 65 olan yıl sonu enflasyon tahminine göre 6 aylık enflasyonun yüzde 38'e yakın olması öngörülüyor.