PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Özel sektörde bordro mesaisi: Şirketler 2024 için zam bütçesini yüzde 50 olarak hesaplıyor

Asgari ücrete yüzde 50 zam beklentileri büyürken, bu artış diğer çalışanlara da yansıyacak. Özel sektör bütçelerini yüzde 50 artışa göre yapmaya başladı...

Hazal Ateş Hazal Ateş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Kasım 2023 Güncelleme 24 Kasım 2023, 07:02
Özel sektörde bordro mesaisi: Şirketler 2024 için zam bütçesini yüzde 50 olarak hesaplıyor

Çalışanların gözü Aralık başında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrilirken, özel sektör şimdiden bordro çalışmalarına başladı. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'ın 'tek zam' sinyali verdiği asgari ücrete de kamu çalışanları için öngörülen yüzde 50 oranında artış yapılması beklentisi büyüdü.

Özel sektör çalışanları için yeni yıl zammında enflasyonla birlikte asgari ücrete yapılacak artış oranı belirleyici olacak. Kasım ayı itibariyle bordro çalışmasına başlayan özel sektör, 2024 yılı bütçelerini yüzde 50 artışa göre yapıyor. SGK'ya bildirilen ortalama kazanç verileri bu yıl yapılan asgari ücret zammının ortalama maaşlara da yansıdığını ortaya koyuyor. Bu yıl asgari ücret artışı yüzde 107 olurken, son 1 yılda ortalama ücretteki artış da yüzde 112'ye ulaştı.

MİNİMUM 15 BİN 735 LİRA
Asgari ücret artışında enflasyon dikkate alınacak. Merkez Bankası'nın yüzde 65 olan yıl sonu enflasyon tahminine göre 6 aylık enflasyonun yüzde 38'e yakın olması öngörülüyor.

Temmuz ayında yüzde 34 zamla net 11 bin 402 liraya çıkan asgari ücret, 6 aylık enflasyona göre artış yapılırsa 15 bin 735 liraya çıkacak. Memur maaş artışı baz alındığında yüzde 50 zamla net tutar 17 bin 103 liraya yükselecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CANLI TAKİP | İsrail soykırımında 49. gün! Gazze’de ateşkese saatler kaldı! Kaç gün sürecek? ilk grup saat kaçta serbest bırakılacak?
Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye: Başkan Erdoğan talimat verdi I Karar çıkarsa Torba Yasa’ya eklenecek
Türk Telekom
SON DAKİKA