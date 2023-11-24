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O kişiler şipşak İŞKUR'dan alıyor: 90.000 TL, 110.000 TL ve 150.000 TL hibe müjdesi!

4857 sayılı İş Kanunu'nun 30. maddesi uyarınca, özel sektörde elli veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinin %3 oranında engelli işçi, kamu işyerlerinin ise %4 engelli ve %2 eski hükümlü işçi çalıştırma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu yükümlülük, engelli bireylerin ve eski hükümlülerin iş hayatına entegrasyonunu sağlamak ve sosyal adaleti teşvik etmek amacıyla getirilmiştir.

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Giriş Tarihi 24 Kasım 2023, 09:33 Güncelleme 24 Kasım 2023, 09:33
O kişiler şipşak İŞKUR’dan alıyor: 90.000 TL, 110.000 TL ve 150.000 TL hibe müjdesi!

Türkiye'de sosyal sorumluluk ve iş hukukunun önemli bir parçası olan 4857 sayılı İş Kanunu, özel sektör ve kamu işyerlerinde engelli ve eski hükümlü istihdamını teşvik etmek amacıyla önemli yükümlülükler getiriyor. İşverenler, belirli oranlarda engelli ve eski hükümlü çalıştırmakla yükümlü olup, bu yükümlülüğü yerine getirmeyenlere idari para cezaları uygulanıyor.

İdari Para Cezaları ve Kullanım Alanları

Yükümlülükleri yerine getirmeyen işverenlere, her ay başına çalıştırmadıkları her engelli ve eski hükümlü için idari para cezası uygulanır. Toplanan cezalar, engelliler ve eski hükümlülerin işe yerleştirilmesi, mesleki eğitim ve mesleki rehabilitasyon gibi alanlarda kullanılır.

Engelliler ve Eski Hükümlüler İçin Destek Projeleri

Engelliler ve eski hükümlülerin iş hayatına entegrasyonunu sağlamak ve kendi işlerini kurmalarını teşvik etmek amacıyla çeşitli projeler yürütülüyor.

Engelli Kendi İşini Kurma Hibe Desteği

Engellilere, işgücü kaybının en az %40 olduğunu belgeleyen sağlık raporu ile kendi işlerini kurmaları için hibe desteği sunuluyor. Bu destek, tarım ve hayvancılık sektörüne ait projelerde ve diğer sektörlerde belirli miktarlarda kuruluş, işletme ve demirbaş desteği olarak sağlanıyor.

Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Hibe Desteği

Eski hükümlülere de kendi işlerini kurmaları için hibe desteği verilmektedir. Belirli suçlardan hüküm giymemiş olan eski hükümlüler, Adalet Bakanlığı'nın ilgili birimleri aracılığıyla bu destekten yararlanabilir.

Engellilere Yönelik Mesleki Eğitim ve Rehabilitasyon Projeleri

Engellilerin iş piyasasına entegrasyonunu kolaylaştırmak için mesleki eğitim ve rehabilitasyon projeleri düzenleniyor. Bu projeler kapsamında eğitici ücreti, işaret dili tercümanı, yardımcı personel ücreti ve diğer giderler destekleniyor.

Engellinin İşe Yerleştirilmesi ve Uyum Projeleri

Engelli bireylerin işe yerleştirilmesi ve işyerine uyumlarının sağlanması amacıyla projeler yürütülüyor. Bu projeler, engelli bireylerin iş hayatına katılımını ve işyerindeki başarılı performansını desteklemek için tasarlanmıştır.

Korumalı İşyeri Desteği

Korumalı işyerlerinin güçlendirilmesi ve işgücü piyasasında aktif olarak yer almasını sağlamak amacıyla destek projeleri yürütülüyor. Bu projeler, engelli bireylerin çalışma imkanlarını artırıyor ve işyerlerinin kapasitesini genişletiyor.

Türkiye'de Girişimcilere Yönelik Devlet Destekleri: İş Kurma ve Geliştirme Fırsatları

Türkiye'de girişimcileri ve iş sahiplerini desteklemek amacıyla çeşitli devlet destekleri sunuluyor. Bu destekler, özellikle tarım ve hayvancılık sektörü ile diğer sektörlerde faaliyet göstermek isteyen girişimciler için büyük önem taşıyor.

Tarım ve Hayvancılık Sektörüne Özel Destekler

Devlet, tarım ve hayvancılık sektörüne yönelik iş kurma projelerine özel destekler sağlıyor. Bu destekler şu şekilde sıralanabilir:

  • Kuruluş İşlemleri Desteği: İşyeri kuruluşu için gerekli işlemler, onaylar, izinler ve sigorta gibi masraflar için 10.000 TL'ye kadar destek.
  • İşletme Gideri Desteği: İşletme giderlerinin %60'ını kapsayan yıllık 15.000 TL'ye kadar destek.
  • Kuruluş (Demirbaş) Desteği: İşletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili giderler için 90.000 TL'ye kadar, KDV ve tüm gider kalemleri dahil maksimum 115.000 TL destek.

Diğer Sektörler İçin Sağlanan Destekler

Diğer sektörlerde iş kurma projeleri için de benzer destekler mevcut:

  • Kuruluş İşlemleri Desteği: 10.000 TL'ye kadar destek.
  • İşletme Gideri Desteği: İşletme giderlerinin %60'ını kapsayan, yıllık 30.000 TL'ye kadar destek. Kira desteği dahil.
  • Kuruluş (Demirbaş) Desteği: İlgili sektördeki işletmeler için 110.000 TL'ye kadar destek, KDV ve tüm gider kalemleri dahil en fazla 150.000 TL.

Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Hibe Desteği

Adalet Bakanlığı ve Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri, eski hükümlülere yönelik özel bir destek programı yürütüyor. Bu program kapsamında, uygun görülen projeler için tarım ve hayvancılık sektöründe 90.000 TL, diğer sektörlerde ise 110.000 TL'ye kadar kuruluş desteği veriliyor.

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