18 ile 55 yaş arasındakiler alabiliyor! 4 bin 471 TL yardım yapılacak!

Türkiye'de, ekonomik ve sosyal koşulların etkisiyle sosyal yardıma ihtiyaç duyan vatandaşların sayısında önemli bir artış yaşanıyor. Bu durum, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın kapılarının, sosyal yardım talepleriyle sık sık çalınmasına neden oluyor. Bakanlık, milyonlarca vatandaşa çeşitli başlıklar altında nakit yardımları sağlayarak bu ihtiyaçlara cevap vermeye çalışıyor.

Sosyal Yardım Almanın Yolu: İşe Başlama Yardımı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen İşe Başlama Yardımı, işsiz vatandaşlara yeni bir başlangıç yapma imkanı sunuyor. İşe başlamak isteyen vatandaşlar için İŞKUR aracılığıyla iş bulma fırsatı sağlanıyor. İş görüşmesine katılan ve anlaşma sağlayan vatandaşlar, hem iş sahibi oluyor hem de Aile Bakanlığı tarafından ek nakit destek alıyor.