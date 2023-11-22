4A, 4B, 4C’li SSK BAĞKUR’lu tüm çalışanlar yaşadı! Bu formüller maaşınızı 2’ye katlıyor

25 yıl sigortalılık süresi (9.000 gün) için %76 3.600 gün için %70 1999-2008 Arası:

En basit haliyle, emekli maaş ı ortalama aylık kazancın Aylık Bağlama Oranı (ABO) ile çarpılması sonucu bulunur. Dönemlere göre ABO şu şekildedir:

Çalışanlar için emekli lik maaş ı henüz hesaplanmadığı için fırsatlar hala mevcuttur. İleride alacağınız maaşı artırmak için şu altın kurallara dikkat edin:

Sosyal güvenlik kurumlarının birleştirilmesiyle oran %50'ye kadar düşer. Eski dönemde yüksek kazançlara sahip olanlar daha avantajlı durumdadır.

Prime Esas Kazancınız Yüksek Olmalı

Emekli maaşı hesaplanırken en önemli parametre, prime esas kazancınız yani brüt maaşınızdır. Bu nedenle, maaşınızın yüksek olmasına rağmen asgari ücretten gösterilmesine izin vermeyin. Gerçek maaşınızın doğru bir şekilde gösterildiğinden emin olun.

Brüt Maaş Asgari Ücretin Üzerinde Olmalı

Emekli maaşınızın her yıl artması için brüt maaşınızın asgari ücretin üzerinde olması önemlidir. Bunu sağlarsanız artışlar elde edebilirsiniz.