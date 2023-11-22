PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

4A, 4B, 4C'li SSK BAĞKUR'lu tüm çalışanlar yaşadı! Bu formüller maaşınızı 2'ye katlıyor

Milyonlarca kişinin emekli olduktan sonra en çok istediği şeylerden birisi de yüksek maaşı almak oluyor. Ancak bu isteğin gerçekleşmesi için bugün atılan adımlar oldukça önemli. Gelecekte yüksek bir maaş almak için günümüzde ödenen sigorta primlerinin miktarı kritik rol oynuyor. Çalıştığınız yer özellikle de ödediğiniz primin miktarı ileride alacağınız emekli maaşını belirleyen temel faktörlerden birisi oluyor. Bu nedenle çalışma döneminizde ödenen prim miktarı büyük bir öneme sahip. Çünkü yüksek prim ödemesi doğrudan emekli maaşını etkileyebiliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 22 Kasım 2023, 13:25 Güncelleme 22 Kasım 2023, 13:25
4A, 4B, 4C’li SSK BAĞKUR’lu tüm çalışanlar yaşadı! Bu formüller maaşınızı 2’ye katlıyor

Çalışma hayatında emeklilik maaşınızı doğrudan etkileyen formüller bulunuyor. Bu formüller, 4A, 4B, 4C'li tüm çalışanları kapsıyor. Gelecekte alacağınız emekli aylığının temeli çalıştığınız dönemde yatırılan primlere dayanıyor. Eğer iş yeriniz tarafından yüksek bir prim ödemesi yapılıyorsa bu direkt olarak alacağınız maaşı artırıyor.

AYLIKLAR NASIL HESAPLANIYOR?

Emekli maaşları hesaplanırken çalışma hayatınız boyunca SGK'ya bildirdiğiniz kazançların tamamı ele alınır. Bu nedenle, prime esas kazancınız olan SGK'ya bildirilen brüt maaşınız önemlidir.

Asgari ücretten gösterilen bir maaşın, elde kalan maaşın düşük olmasına neden olduğunu unutmamak önemlidir. Çünkü asgari ücretten prim yatıranlar ileride emekli aylıkları konusunda dezavantajlı olabilirler. Bugün emekli maaşı hesaplanırken üç ayrı dönem dikkate alınır.

Birinci Dönem: 9 Eylül 1999 Öncesi Çalışılan Dönem
İkinci Dönem: 9 Eylül 1999 - 1 Ekim 2008 Arası Çalışılan Dönem
Üçüncü Dönem: 1 Ekim 2008 Sonrası Dönem

En basit haliyle, emekli maaşı ortalama aylık kazancın Aylık Bağlama Oranı (ABO) ile çarpılması sonucu bulunur. Dönemlere göre ABO şu şekildedir:

1999'a Kadar Süre

25 yıl sigortalılık süresi (9.000 gün) için %76
3.600 gün için %70
1999-2008 Arası:

Bu dönemde oran %65'e çekilir.

Ekim 2008 Sonrası

Sosyal güvenlik kurumlarının birleştirilmesiyle oran %50'ye kadar düşer.
Eski dönemde yüksek kazançlara sahip olanlar daha avantajlı durumdadır.

ALTIN KURALLARA GÖZ ATALIM

Çalışanlar için emeklilik maaşı henüz hesaplanmadığı için fırsatlar hala mevcuttur. İleride alacağınız maaşı artırmak için şu altın kurallara dikkat edin:

Prime Esas Kazancınız Yüksek Olmalı

Emekli maaşı hesaplanırken en önemli parametre, prime esas kazancınız yani brüt maaşınızdır. Bu nedenle, maaşınızın yüksek olmasına rağmen asgari ücretten gösterilmesine izin vermeyin. Gerçek maaşınızın doğru bir şekilde gösterildiğinden emin olun.

Brüt Maaş Asgari Ücretin Üzerinde Olmalı

Emekli maaşınızın her yıl artması için brüt maaşınızın asgari ücretin üzerinde olması önemlidir. Bunu sağlarsanız artışlar elde edebilirsiniz.

Prim Tavanından Ödeme Yapın

Primlerinizi kendiniz ödüyorsanız, tavandan ödemeye gayret edin. Bu, emekli maaşınızı artırmanıza yardımcı olacaktır.

İki Yerde Sigortalı Olun

Eğer imkanınız varsa, hem Bağ-Kur'lu hem de SSK'lı olun. Aynı anda iki yerden sigortalı olduğunuzda prime esas kazancınız toplanacak ve yüksek olacaktır.

Çalışma Şartlarına Dikkat Edin

Emekli maaşınızı artırmak için hangi şartlarda çalıştığınız önemlidir. Aynı işyerinde, aynı süre çalışanların emekli maaşları farklı olabilir. Prim gün sayılarını sürekli kontrol edin.

Emeklilik Planını Ertelemeyin

Ne kadar erken emeklilik planı yaparsanız, o kadar avantajlı olursunuz.

Bakmakla Yükümlü Olduğunuz Kişi Sayısını Bildirin

Emeklilik başvurusu sırasında eş, çocuk gibi bakmakla yükümlü olduğunuz kişi sayısını tam bildirin. Bu, emekli maaşınızı olumlu etkiler.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
SON DAKİKA I Sınır kapısı kapatıldı! ABD ile Kanada’yı bağlayan Rainbow Köprüsü’nde büyük patlama
Başkan Erdoğan’dan G20 Liderler Zirvesi’nde ’Filistin’ çağrısı: İki devletli çözüm için inisiyatif alın | Türkiye garantörlüğe hazır
İYİ Parti’de iç hesaplaşma! Tacizle suçlanıp ihracı istenen Ümit Dikbayır’dan Akşener’e rest: Rezil kepaze edeceğim! İYİ Parti soruşturma başlattı
SON DAKİKA