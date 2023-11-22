4A, 4B, 4C’li SSK BAĞKUR’lu tüm çalışanlar yaşadı! Bu formüller maaşınızı 2’ye katlıyor

Birinci Dönem: 9 Eylül 1999 Öncesi Çalışılan Dönem
İkinci Dönem: 9 Eylül 1999 - 1 Ekim 2008 Arası Çalışılan Dönem
Üçüncü Dönem: 1 Ekim 2008 Sonrası Dönem
En basit haliyle, emekli maaşı ortalama aylık kazancın Aylık Bağlama Oranı (ABO) ile çarpılması sonucu bulunur. Dönemlere göre ABO şu şekildedir:
1999'a Kadar Süre
25 yıl sigortalılık süresi (9.000 gün) için %76
3.600 gün için %70
1999-2008 Arası:
Bu dönemde oran %65'e çekilir.
Ekim 2008 Sonrası
Sosyal güvenlik kurumlarının birleştirilmesiyle oran %50'ye kadar düşer.
Eski dönemde yüksek kazançlara sahip olanlar daha avantajlı durumdadır.
ALTIN KURALLARA GÖZ ATALIM
Çalışanlar için emeklilik maaşı henüz hesaplanmadığı için fırsatlar hala mevcuttur. İleride alacağınız maaşı artırmak için şu altın kurallara dikkat edin:
Prime Esas Kazancınız Yüksek Olmalı
Emekli maaşı hesaplanırken en önemli parametre, prime esas kazancınız yani brüt maaşınızdır. Bu nedenle, maaşınızın yüksek olmasına rağmen asgari ücretten gösterilmesine izin vermeyin. Gerçek maaşınızın doğru bir şekilde gösterildiğinden emin olun.
Brüt Maaş Asgari Ücretin Üzerinde Olmalı
Emekli maaşınızın her yıl artması için brüt maaşınızın asgari ücretin üzerinde olması önemlidir. Bunu sağlarsanız artışlar elde edebilirsiniz.
Prim Tavanından Ödeme Yapın
Primlerinizi kendiniz ödüyorsanız, tavandan ödemeye gayret edin. Bu, emekli maaşınızı artırmanıza yardımcı olacaktır.
İki Yerde Sigortalı Olun
Eğer imkanınız varsa, hem Bağ-Kur'lu hem de SSK'lı olun. Aynı anda iki yerden sigortalı olduğunuzda prime esas kazancınız toplanacak ve yüksek olacaktır.
Çalışma Şartlarına Dikkat Edin
Emekli maaşınızı artırmak için hangi şartlarda çalıştığınız önemlidir. Aynı işyerinde, aynı süre çalışanların emekli maaşları farklı olabilir. Prim gün sayılarını sürekli kontrol edin.
Emeklilik Planını Ertelemeyin
Ne kadar erken emeklilik planı yaparsanız, o kadar avantajlı olursunuz.
Bakmakla Yükümlü Olduğunuz Kişi Sayısını Bildirin
Emeklilik başvurusu sırasında eş, çocuk gibi bakmakla yükümlü olduğunuz kişi sayısını tam bildirin. Bu, emekli maaşınızı olumlu etkiler.