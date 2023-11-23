SGK listeyi duyurdu! Bu hastalıkları geçirene şipşak emekli maaşı bağlanıyor

AIDS
Tüberküloz
Siroz
Zeka geriliği
Şizofreni
Bipolar bozukluk
Multipl skleroz (MS)
Serebral palsi
Felç
Uzuv kayıpları
Demans
Görme kaybı
Bu hastalıkların varlığında, iş gücü kaybının %60 ve üzeri olduğu tespit edilirse, kişi malulen emeklilik hakkı kazanabilir.
MALULEN EMEKLİLİK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR
Malulen emeklilik hakkının kazanılması için yasal bazı şartlar bulunmaktadır:
Sigortalı Çalışma Süresi: Çalışanların en az 10 yıl süreyle sigortalı olarak çalışmış olmaları gerekmektedir.
Prim Ödeme Gün Sayısı: Sigortalı kişinin 1800 günlük prim ödemesi gerçekleştirmiş olması şarttır.
Malullük Durumunun Zamanlaması: Malullük durumu, sigortalı işe giriş tarihinden sonra meydana gelmelidir.
Maluliyet Raporu: Çalışanın maluliyet durumu, resmi sağlık kuruluşlarından alınan maluliyet raporu ile belgelenmelidir.
Güç Kaybı Oranı: Maluliyet raporu ile emeklilik başvurusu yapabilmek için en az %60 oranında bir güç kaybının bulunması gerekmektedir.