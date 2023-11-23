SGK listeyi duyurdu! Bu hastalıkları geçirene şipşak emekli maaşı bağlanıyor

Sigortalı olarak çalışanlar çeşitli sağlık sorunları nedeniyle erken emeklilik hakkı kazanabiliyor. Bu kapsamda sağlık durumu bozulan veya rapor alan bireyler için erken emeklilik fırsatları oldukça büyük önem taşıyor. Sosyal Güvenlik Mevzuatı bu ihtiyaca cevap vermek üzere özel düzenlemeler içeriyor.