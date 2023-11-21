Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz nisan ayında yaptığı açıklama ile mutfak ve sıcak su için kullanılan doğal gaz ın aylık 25 metreküpe kadar olan tüketimlerde ücretsiz olacağını duyurmuştu. 31 Mayıs 2023'te sona eren bedava doğal gaz uygulaması 1 Mayıs 2024 tarihine kadar uygulanmaya devam edecek. Peki 25 metreküp doğal gaz ne kadar para ediyor, kaç gün kullanılır?

1 metreküp fiyatı baz alındığında 25 metreküp doğalgaz 102 ile 110 TL arasında bir meblağ yapıyor.

1 Ekim 2023 itibariyle 1000 metreküp doğalgazın 4080 TL olması, 1 metreküp başına 4,08 TL'ye denk geliyor.

25 METREKÜP DOĞAL GAZ NE KADAR?

ÜCRETSİZ DOĞAL GAZ NE ZAMAN BİTECEK?

Kararname'ye göre, konut, ibadethane ve cem evi abonelerinin 24 Nisan-31 Mayıs 2023 tarihleri arasındaki ilk fatura tahakkukları kapsamındaki sistem kullanım bedellerinin tamamı ile 1 Mayıs 2024'e kadar tahakkuk edecek sonraki faturalarda 25 standart metreküpe kadar olan doğalgaz tüketimine ilişkin sistem kullanım bedelleri Bakanlığının bütçesinden ödenecek.

Buna göre; 25 metreküpe kadar olan doğalgaz tüketimi 1 Mayıs 2024 tarihine kadar ücretsiz olacak.