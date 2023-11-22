1-2-3-4-5 kişilik hanelere elektrik doğal gaz yardımı onaylandı: Faturada adı soyadı yazanlar hemen baksın!

Fatura desteği, özellikle ekonomik zorluklarla mücadele eden ailelere yönelik önemli bir sosyal yardım programı olarak öne çıkıyor. Program kapsamında, ihtiyaç sahibi ailelere hane başına belirlenen miktarlarda ödeme yapılıyor. Bu miktar, hanede yaşayan kişi sayısına göre adil bir şekilde hesaplanıyor ve belirlenen süre zarfında düzenli olarak ailelere ulaştırılıyor. İşte fatura ve doğal gaz desteğine dair merak edilenler...

Devlet, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik elektrik ve doğal gaz faturasıyla ilgili önemli destek ve yardım programları sunuyor. Bu programlar, enerji faturalarını ödeyebilmelerine yardımcı olmayı hedefliyor...

Elektrik Tüketimi Desteği Programı



Elektrik tüketimi desteği programı, iki önemli bileşenden oluşmaktadır:

Asgari Elektrik Tüketim Desteği Bileşeni:

Bu bileşen, 3294 ve 2022 sayılı Kanunlar kapsamındaki düzenli sosyal yardım programlarından faydalanan ihtiyaç sahibi hanelere yöneliktir.

Başvuru için herhangi bir kuruma gitmeye gerek yoktur; hak sahipleri, Kimlik Belgesi ve elektrik faturası ile PTT şubesine başvurabilirler.



Tıbbi Cihaz Elektrik Sarf Desteği Bileşeni:

Kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan hastalara yöneliktir.

Bu destekten faydalanmak için, hak sahiplerinin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurması gerekmektedir.