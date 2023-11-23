Memura-emekliye yeni kazanç: Maaş ve ek göstergeler nasıl değişecek? Yeni taban aylıklar ne kadar olacak?

EK ÖDEMELER NASIL DEĞİŞECEK?
Memurların maaşlarının yanı sıra aile yardımı, toplu sözleşme ikramiyesi, öğretim yılına hazırlık ödeneği gibi pek çok ek ödemesine de katsayı artışı yansıyacak. Örneğin; bin 158 lira olan eş yardımı enflasyon tahminlerine göre bin 731-bin 770, 254,90 lira olan 0-6 yaş çocuk yardımı 380,97- 389,56, 127,45 lira olan 6 yaş üstü çocuk yardımı da 190,49-194,78 lira aralığında bekliyor. Memur emeklilerinden doktorlara yapılan ilave ödeme de memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek. Halen uzman emekli doktorlara 13 bin 254 lira ilave ödeme yapılırken, bu tutar tahminlere göre 19 bin 810-20 bin 257 lira aralığına çıkacak. Uzman olmayan emekli doktorların 10 bin 195 lira olan ilave ödemesi de 15 bin 238-15 bin 582 lira aralığında bekleniyor.
TÜED'DEN EMEKLİ TEKLİFİ: AYLIK HESAPLAMA SİSTEMİ DEĞİŞSİN
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emekli aylığı hesaplama sisteminin değiştirilmesini isteyerek, "Gösterge ve basamak sistemine dönülmeli. Alt sınır aylık bağlama oranı yüzde 70 olmalı, gösterge ve basamak değerlerine göre aylık bağlama oranları yeniden belirlenmeli" dedi. Çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus verilen ikramiyeye değinen Ergün, "5 bin liranın tüm emeklilere ödenmesini istiyoruz" diye konuştu.
EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ KİMİ, NASIL ETKİLEYECEK?
1'inci dereceye gelen tüm kamu görevlilerinin 3600 göstergeden yararlanmasının yolu açılacak. 15 Ocak 2024'te yürürlüğe girmesi beklenen düzenleme, kapsama girecek memurların emekli ikramiyelerini ve aylıklarını yükseltecek. Edinilen bilgiye göre; 25 yıllık çalışması olan bir memurun emekli aylığında mevcut maaş katsayısına göre 3 bin lira, emekli ikramiyesinde yaklaşık 85 bin lira artış yaşanacak.