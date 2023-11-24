2023 TORBA YASA İÇERİĞİ! Torba yasa çıktı mı? Erken emeklilik, prim desteği, Bağ-Kur ve SSK prim eşitlemesi, taşerona kadro, 3600 ek gösterge...

Türkiye'de ekonomiye yönelik önemli düzenlemeler içeren torba yasa teklifi, Orta Vadeli Program çerçevesinde hazırlanan çalışmaların bir yansıması olarak gündeme geldi. Ekonomik büyüme, istihdam artışı ve fiyat istikrarını hedefleyen düzenlemelerin yanı sıra Aile ve Gençlik Bankası'nın faizsiz kredi kullandırmasına odaklanan evlilik kredisi düzenlemesi de torba kanun kapsamında değerlendirilecek. Peki, torba yasa ne zaman çıkacak? Torba yasa içeriği nedir? İşte detaylar...

TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ EV HANIMLARINA EMEKLİLİK VE PRİM DESTEĞİ Torba yasada ev hanımlarına emeklilik konusu önemli bir gündem maddesi olarak öne çıkıyor. Ev hanımları, kendi primlerini 4 bin 293 lira olarak ödüyor ve devlet tarafından 1.430 lira prim desteği sağlanacak. Ayrıca çocuk sayısına göre erken emekli olmalarının yolu açılacak.