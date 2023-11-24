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2023 TORBA YASA İÇERİĞİ! Torba yasa çıktı mı? Erken emeklilik, prim desteği, Bağ-Kur ve SSK prim eşitlemesi, taşerona kadro, 3600 ek gösterge...

2023 yılında Türkiye'de gündeme gelen torba yasa teklifi, ekonomik düzenlemelerin yanı sıra birçok sosyal destek ve düzenleme içermekte. Bu kapsamlı yasa teklifi, çeşitli alanlarda değişiklikler ve yenilikler sunuyor. İşte 2023 torba yasa teklifinin içeriği ve önemli maddeleri... Torba yasa, ekonomi başta olmak üzere sosyal ve toplumsal birçok alanda önemli düzenlemeler getiriyor. Bu düzenlemeler, vatandaşların hayatını doğrudan etkileyen çeşitli konuları kapsıyor. Ekonomik düzenlemeler arasında, vergi sistemine ilişkin değişiklikler, KDV oranlarında ayarlamalar ve esnaf ile küçük işletmeleri destekleyici önlemler yer alıyor.

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Giriş Tarihi 24 Kasım 2023, 08:37 Güncelleme 24 Kasım 2023, 08:37
2023 TORBA YASA İÇERİĞİ! Torba yasa çıktı mı? Erken emeklilik, prim desteği, Bağ-Kur ve SSK prim eşitlemesi, taşerona kadro, 3600 ek gösterge...

Türkiye'de ekonomiye yönelik önemli düzenlemeler içeren torba yasa teklifi, Orta Vadeli Program çerçevesinde hazırlanan çalışmaların bir yansıması olarak gündeme geldi. Ekonomik büyüme, istihdam artışı ve fiyat istikrarını hedefleyen düzenlemelerin yanı sıra Aile ve Gençlik Bankası'nın faizsiz kredi kullandırmasına odaklanan evlilik kredisi düzenlemesi de torba kanun kapsamında değerlendirilecek. Peki, torba yasa ne zaman çıkacak? Torba yasa içeriği nedir? İşte detaylar...

TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK VE PRİM DESTEĞİ

Torba yasada ev hanımlarına emeklilik konusu önemli bir gündem maddesi olarak öne çıkıyor. Ev hanımları, kendi primlerini 4 bin 293 lira olarak ödüyor ve devlet tarafından 1.430 lira prim desteği sağlanacak. Ayrıca çocuk sayısına göre erken emekli olmalarının yolu açılacak.

AİLE VE GENÇLİK BANKASI EVLİLİK KREDİSİ

Aile ve Gençlik Bankası'nın evlilik kredisi düzenlemesi, torba yasa teklifi içinde yer alıyor. Yeni evlenenlere gençlik kredisi verilmesi planlanıyor, bu kredi tutarı ise enflasyon oranında güncellenecek. İlk etapta depremzede gençlere bu kredinin verilmesi hedefleniyor.

TAŞERONA KADRO DÜZENLEMELERİ

Torba yasa teklifi, yaklaşık 500 bin taşeron işçiyi ilgilendiren kadro düzenlemelerini içeriyor. Kamuda taşerona bağlı olarak çalışanların kadroya geçmesi öngörülüyor.

BAĞ-KUR VE SSK PRİM EŞİTLEMESİ

Prim affına rağmen prim borçlarını ödeyemeyen Bağ-Kur'lular için prim eşitlemesi düzenlemesi torba yasa içinde yer alacak. Böylece esnaf ve sanatkarlar 5 yıl daha erken emekli olabilecek.

3600 EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ

Torba yasa teklifi, yaklaşık 500 bin memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesini içeriyor. 15 Ocak 2024 tarihinden itibaren birinci dereceye gelen memurların bu düzenlemeden faydalanabileceği belirtiliyor.

TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK?

Meclis'in açılması ile görüşülmesi beklenen 2. torba yasa henüz Meclis'e gelmedi. Önümüzdeki günlerde torba yasa teklifinin TBMM'ye sunulması beklenenler arasında.

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