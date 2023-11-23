Adım adım yalın belediyecilik: Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden tasarruf modeli

Türkiye'nin kadim şehirlerinden Bursa son dönemde belediyecilikte geliştirdiği yeni modelle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Turkuvaz Medya yazar ve yöneticilerini ağırlayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 'yalın belediyecilik' adını verdikleri model ile hem verimliliği artırdıklarını hem de tasarruf yaptıklarını söyledi.

ÖZEL SEKTÖR YÖNTEMİ

Uygulanan sistem ile 800 milyon liraya yakın tasarruf yapıldığını belirten Aktaş, artan verimlilik sayesinde borçların azaldığını ve yeni projeleri devreye soktuklarını söyledi. Başkan Aktaş, bu sayede vatandaş memnuniyetini de yüzde 8 ila 23 aralığında artırdıklarını ifade etti.

Belediye hizmetlerine özel sektörün uyguladığı yönetim modelini uyarladıklarını söyleyen Başkan Aktaş, birçok alana örnek olacak çalışmalarını şöyle anlattı: "2020'de başladığımız yalın dönüşüm çalışmalarımız kapsamında değer üretmeyen araç, makina, ekipman, alan, tesis, mal ve malzeme kullanımını tespit edip değere dönüştürüyoruz. Bazı personelimizi doğru yerde istihdam ederek daha çok verim alma yoluna gittik. Vatandaşta karşılığı olan hiçbir projeyi iptal etmedik, azaltmadık, hiç kimseyi işten çıkartmadık. Biz, yalın belediyecilikle bir sistem dâhilinde arınıyoruz. Yıllık program dâhilinde iyileştirme alanlarını tespit edip buralara müdahale ediyoruz. Bu uygulamaların sonuçlarını izleyip tartıştığımız 'sio', yani sürekli iyileştirme odamız var. Örneğin, park ve bahçeler alanının yalın uygulama neticesinde optimum personel, araç ve makina hesabı yapıldı. Bu çalışmalar sonrasında ihale ile yaptırdığımız işleri iptal edip Tarım Peyzaj A.Ş.'ye kaydırdık. Personeli kadroya geçirip maaşlarını yükselttik. Metrajlar yüzde 12 artmasına rağmen bu uygulamadan yıllık 150 milyon lira kazandık. Ayrıca bakım ve onarım yapan Tarım Peyzaj A.Ş. şirketimize yıllık 50 milyon lira değerinde yeşil alan ve park da yaptırıyoruz."



HER ALANDA İYİLEŞME

Uyguladıkları modelin belediyenin bütçesi açısından da büyük avantajlar oluşturduğu belirten Başkan Aktaş, göreve geldiklerinde belediyenin toplam borcunun bütçeye oranının yüzde 1.34 olduğunu, bugün oranın yüzde 0.63'e çekildiğini söyledi.

Aktaş, "Hayata geçirdiğimiz projelerle beraber personel ve araç gerektiren iş miktarı yüzde 28 arttı. Buna rağmen personel sayısını 5 bin 697'den 4 bin 937'ye düşürerek yüzde 28 daha fazla işi yüzde 13 daha az personelle yapıyoruz. 2020'de yatırımın doğrudan bütçedeki payı yüzde 22 iken, bu oran bugün yüzde 42. Yüzde 90 artış var. Yapılan çalışmalarla, akaryakıt kullanım verimliliği yüzde 5 arttı, ihtiyaç duyulan kiralık araç miktarı yüzde 16 azaldı. Araçların tamir ya da bakım için bekleme sürelerinde yüzde 17 iyileşme sağlanırken, ihtiyaç duyulan temizlik personeli sayısı yüzde 37, güvenlik personeli sayısı da yüzde 16 azaldı. Biyosidal ilaç maliyetleri yüzde 78 azaldı. 618 yalınlaştırma projesi uyguladık" dedi.

BELEDİYELERE YALINLIĞI ANLATIYOR

Kamuda belediyeler arasında yalın belediyecilik anlayışını ilk benimseyen Bursa... Belediye Başkanı Aktaş, bu uygulamanın daha sonra diğer belediyelere de örnek olduğunu belirterek, "Birçok belediye bize nasıl yaptığımızı soruyor. Bizden sonra Gaziantep Büyükşehir Belediyesi de uygulamaya başladı. Esasında belediyelere bütçeden ayrılan kaynaklar yeterli olabilir. Şehirlerin değer üretmeyen aktivitelerden ve yaklaşımlardan kurtulması da lazım" dedi.

ADIM ADIM YALIN BELEDİYECİLİK

2020 yılında başlatılan yalın dönüşüm çalışmaları kapsamında değer üretmeyen araç, makina, ekipman, alan, tesis, mal ve malzeme kullanımı tespit edilip değere dönüştürülüyor.

■ Bazı personeller doğru yerde istihdam edilerek daha çok verim alma yoluna gidildi.

■ Vatandaşta karşılığı olan hiçbir proje iptal edilmezken, hiç kimse işten çıkartılmadı.

■ Temeli Kaizen'e yani sürekli iyileştirmeye dayalı yol ve yöntemler uygulanıyor.

■ Yıllık program dâhilinde iyileştirme alanları tespit edilip buralara müdahale ediliyor.

■ Bu yalın uygulamaların sonuçları izlenip tartışılan "sio", yani sürekli iyileştirme odası kuruldu.

■ Yalınlaşma çalışmaları kapsamında bugüne kadar yıllık 796 milyon lira kazanım elde edildi.

■ Vatandaş memnuniyeti de yüzde 8 ila yüzde 23 aralığında arttı.

■ Uygulamadan elde edilen kazanım da vatandaşın mutluluğu için yeni projelere aktarıldı.

■ Park ve bahçeler alanının yalın uygulama neticesinde optimum personel, araç ve makina hesabı yapıldı.

■ Bu çalışmalar sonrasında ihale ile yaptırılan işler iptal edilip, Tarım Peyzaj A.Ş.'ye kaydırıldı.

■ Personel kadroya geçirilip maaşları yükseltildi.

■ Metrajlar yüzde 12 artmasına rağmen bu uygulamadan yıllık 150 milyon lira kazanım oldu.

■ Ayrıca bakım ve onarım yapan Tarım Peyzaj A.Ş.'ye yıllık 50 milyon lira değerinde yeşil alan ve park da yaptırılıyor.

■ Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş göreve geldiğinde belediyenin toplam borcunun bütçeye oranı yüzde 1.34'tü.

■ Bugün ise bu oran yüzde 0.63.

■ Hayata geçirilen projelerle beraber personel ve araç gerektiren iş miktarı yüzde 28 arttı.

■ Buna rağmen personel sayısı 5.697'den 4.937'ye düşürüldü, yüzde 28 daha fazla iş yüzde 13 daha az personelle yapıldı.

■ 2020 yılında yatırımın doğrudan bütçedeki payı yüzde 22 iken, bu oran bugün yüzde 45.

■ Rutin giderler azaltılıp vatandaş için değer üreten projelere kaynak ayrıldı.



TURKUVAZ'DAN AKTAŞ'A PLAKET

SABAH Gazetesi Yazarı Yavuz Donat ile Sabah ve Daily Sabah Reklam Genel Müdürü, Yazılı Medya İcra Kurulu Üyesi Ceyda Uzman, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a Turkuvaz Medya adına plaket takdim etti.





DÜNYANIN İPEĞİ BURSA'DAN

15'inci yüzyılda ipek dokuyan yüzlerce tezgâhta günde ortalama 150 kilogram ham ipeğin üretildiği Bursa'da, özellikle Gümrük Birliği'ne girişle birlikte 1991'de ipek üzerindeki fonların kaldırılmasıyla fabrikalar bir bir kapandı, kozaları elde kalan köylüler dut ağaçlarını kesti. Türk kültürünün en önemli parçalarından biri olan ipekçilik, tarihin tozlu raflarında yerini aldı.

Ancak, devreye giren Bursa Büyükşehir Belediyesi Osmanlı'nın en stratejik ürünü olan ve Avrupa'nın yıllarca vergi bile almadığı Bursa ipeğine yeniden hayat verdi. 'Bursa İpeği Yeniden Hayat Buluyor' projesiyle Bursa ipeği dünya saraylarında boy göstermeye başladı. Turkuvaz Medya Grubu yazar ve yöneticileri, kozanın ipeğe yolculuğunu Umurbey İpek Üretim Merkezi'nde yakından inceledi. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ile işbirliği yapan Büyükşehir Belediyesi'nce başlatılan projenin ilk aşamasında yerli kozadan ipek iplik üretimi için mesleğe yeni ustalar kazandırıldı. İkinci aşamada ise Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi'nde elde edilen ürünlerin sanayileşmesi sağlanacak. Sonraki süreçlerde katma değerli ürünler imal edilerek Bursa ipeği her aşamasıyla dünyaya yeniden pazarlanacak.





KİLOSU 150 DOLAR

İpek kozasının kilosu 300-400 lira iken, kozanın ipek ipliğe dönüştürülmesi durumunda kilo fiyatı 150 ila 200 dolara çıkıyor. Ameliyatların yüzde 80'inde kullanılan iplikler de ipekten oluşuyor. İpek böceği üretiminin canlanması için Bursa'da kurulan Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi'nin, TÜBİTAK ve Bursa Uludağ Üniversitesi işbirliği ile sürdürdüğü proje kapsamında, ipekten üretilen ameliyat ipliğinin hayvan denekleri üzerindeki çalışmaları tamamlanmış durumda. Yurt dışından kilosu 2 bin 600 dolara ithal edilen ameliyat ipliğinin, yerli üretim olarak 840 dolara mal edilmesi planlanıyor.

BELEDİYECİLİK DERSİ

İstanbul, Ankara ya da İzmir yönünden Bursa'ya girip Ulu Cami'ye giderken, yıllardır adeta saklanan Hanlar Bölgesi'nin meydana çıktığını ve tarihi dokusuna yeniden kavuşmaya başladığını görmek sevindirici. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın, Bursa'yı Bursa yapan tarihi eserleri tamamen görünür kılma kararlılığı, burası ile sınırlı da değil. Faal bir dergâh iken karakol, askeri depo ve su deposu olarak kullanılıp sonrasında harabeye dönen, şimdilerde yeniden canlanan Bursa Mevlevihanesi, bunlardan birisi. Zindan Kapı Müzesi, tarihe verilen öneme ve eserleri yaşatma anlayışına bir örnek. Kozadan başlayıp ipeğe uzanan yolculuğu görmek için Umurbey İpek Üretim Merkezi'ne uğramanız yeterli. Başkan Alinur Aktaş'ın gerçekleştirdiklerini ve ileriye yönelik projelerini içeren sunumunu izlerken, 'dur durak bilmeden çalışmak, herhalde buna denir' demeniz kaçınılmaz. Çevre, yeşil alanlar, geniş ve rahat yollar, rızaya dayalı kentsel dönüşüm, sosyal yardım faaliyetleri... İstanbul'da yaşayan birisi iseniz, özellikle CHP'li büyükşehir belediyelerinin, belediyecilikte rutinin çok ötesinde işlere imza atan Alinur Aktaş yönetimindeki Bursa Belediyesi'nden öğrenmeleri gereken çok şey olduğunu düşüneceğiniz muhakkak... EKREM KIZILTAŞ