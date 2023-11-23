3 ay ertelemeli; Vakıfbank, Halkbank 70.000 TL ihtiyaç kredisi ödeme tablosu netleşti! Borçlarınız tek kalemde silinecek

Özel sektörde çalışan müşterilerimizin tüm nakit ihtiyaçları için cazip faiz oranları ve bütçenize uygun geri ödeme seçenekleriyle sunduğumuz bireysel kredi ürünümüzdür.

Kamuda çalışan müşterilerimizin tüm nakit ihtiyaçları için cazip faiz oranları ve bütçenize uygun geri ödeme seçenekleriyle sunduğumuz bireysel kredi ürünümüzdür.

VAKIFBANK

İhtiyaç Kredisi Kampanyası

Tüm ihtiyaçlarınız için 36 aya varan vadeler, cazip faiz oranları ve esnek ödeme seçeneğiyle kamu personeli, özel sektör çalışanları ve emekliler için İhtiyaç Kredisi Kampanyası tüm VakıfBank Şubeleri'nde.



Üstelik cep telefonunuz aracılığıyla da İhtiyaç Kredisi Kampanyasına başvuru yapabilirsiniz.

Sms ile Kredi Başvurusu Yapmak İçin;

Aralarında birer boşluk bırakarak KREDI, T.C. Kimlik No., Doğum Tarihi (ggaayyyy), Aylık Gelirinizi yazıp 5724'e SMS gönderebilirsiniz.