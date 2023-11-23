3 ay ertelemeli; Vakıfbank, Halkbank 70.000 TL ihtiyaç kredisi ödeme tablosu netleşti! Borçlarınız tek kalemde silinecek

Kamu Çalışanlarına Özel Kredi
Nedir?
Kamuda çalışan müşterilerimizin tüm nakit ihtiyaçları için cazip faiz oranları ve bütçenize uygun geri ödeme seçenekleriyle sunduğumuz bireysel kredi ürünümüzdür.
Ödeme Seçenekleri
Kredi ödemelerinizi;
Aylık eşit taksitli,
Artan taksitli,
Azalan taksitli,
3 ayda bir eşit taksitli,
Serbest ödemeli olarak yapabilirsiniz.
Özel Sektör Çalışanlarına Kredi
Nedir?
Özel sektörde çalışan müşterilerimizin tüm nakit ihtiyaçları için cazip faiz oranları ve bütçenize uygun geri ödeme seçenekleriyle sunduğumuz bireysel kredi ürünümüzdür.
Ödeme Seçenekleri
Kredi ödemelerinizi;
Aylık eşit taksitli,
Artan taksitli,
Azalan taksitli,
3 ayda bir eşit taksitli,
Serbest ödemeli olarak yapabilirsiniz.
VAKIFBANK
İhtiyaç Kredisi Kampanyası
Tüm ihtiyaçlarınız için 36 aya varan vadeler, cazip faiz oranları ve esnek ödeme seçeneğiyle kamu personeli, özel sektör çalışanları ve emekliler için İhtiyaç Kredisi Kampanyası tüm VakıfBank Şubeleri'nde.
Üstelik cep telefonunuz aracılığıyla da İhtiyaç Kredisi Kampanyasına başvuru yapabilirsiniz.
Sms ile Kredi Başvurusu Yapmak İçin;
Aralarında birer boşluk bırakarak KREDI, T.C. Kimlik No., Doğum Tarihi (ggaayyyy), Aylık Gelirinizi yazıp 5724'e SMS gönderebilirsiniz.
Örnek SMS Metni:
KREDI 11111111111 30012000 3000
Kredinizi,
Aylık eşit taksitli,
Artan taksitli
Azalan taksitli
3 ay ödemesiz dönemli aylık eşit taksitli,
3 ayda bir eşit taksitli,
Son taksit balon ödemeli,
Değişken taksitli olarak geri ödeyebilirsiniz.