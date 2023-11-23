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3 ay ertelemeli; Vakıfbank, Halkbank 70.000 TL ihtiyaç kredisi ödeme tablosu netleşti! Borçlarınız tek kalemde silinecek

Son dönemde müşterilerinin nakit ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sık sık kampanyalar düzenliyor. Bankaların kredi faiz oranları çeşitli sebeplerle kredi çekmek isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediyor. Özellikle kamu bankaları düşük faizli ve uzun vadeli kampanyalar sunuyor. İşte ihtiyaç kredilerine dair merak edilenler ve kampanyalar haberimizde...

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Giriş Tarihi 23 Kasım 2023, 07:22 Güncelleme 23 Kasım 2023, 07:23
3 ay ertelemeli; Vakıfbank, Halkbank 70.000 TL ihtiyaç kredisi ödeme tablosu netleşti! Borçlarınız tek kalemde silinecek

Gelişen finansal teknoloji ve bankacılık sektöründeki yenilikler, bireylerin anlık nakit ihtiyaçlarını karşılamak ve büyük yatırımlarını gerçekleştirmek isteyenlere çeşitli avantajlar sunuyor. Tüketici, taşıt ve konut kredisi kampanyaları, vatandaşların dikkatini çekiyor ve en uygun seçenekleri araştırmaya teşvik ediyor.

Maaşını Halkbank'tan Alanlara Özel Kredi

Nedir?

Maaşını Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimizin tüm nakit ihtiyaçları için cazip faiz oranları ve bütçenize uygun geri ödeme seçenekleriyle sunduğumuz bireysel kredi ürünümüzdür.

Ödeme Seçenekleri

Kredi ödemelerinizi;

Aylık eşit taksitli,

Artan taksitli,

Azalan taksitli,

3 ayda bir eşit taksitli,

Serbest ödemeli olarak yapabilirsiniz.

Kamu Çalışanlarına Özel Kredi

Nedir?

Kamuda çalışan müşterilerimizin tüm nakit ihtiyaçları için cazip faiz oranları ve bütçenize uygun geri ödeme seçenekleriyle sunduğumuz bireysel kredi ürünümüzdür.

Ödeme Seçenekleri

Kredi ödemelerinizi;

Aylık eşit taksitli,

Artan taksitli,

Azalan taksitli,

3 ayda bir eşit taksitli,

Serbest ödemeli olarak yapabilirsiniz.

Özel Sektör Çalışanlarına Kredi

Nedir?

Özel sektörde çalışan müşterilerimizin tüm nakit ihtiyaçları için cazip faiz oranları ve bütçenize uygun geri ödeme seçenekleriyle sunduğumuz bireysel kredi ürünümüzdür.

Ödeme Seçenekleri

Kredi ödemelerinizi;

Aylık eşit taksitli,

Artan taksitli,

Azalan taksitli,

3 ayda bir eşit taksitli,

Serbest ödemeli olarak yapabilirsiniz.

VAKIFBANK

İhtiyaç Kredisi Kampanyası

Tüm ihtiyaçlarınız için 36 aya varan vadeler, cazip faiz oranları ve esnek ödeme seçeneğiyle kamu personeli, özel sektör çalışanları ve emekliler için İhtiyaç Kredisi Kampanyası tüm VakıfBank Şubeleri'nde.

Üstelik cep telefonunuz aracılığıyla da İhtiyaç Kredisi Kampanyasına başvuru yapabilirsiniz.

Sms ile Kredi Başvurusu Yapmak İçin;

Aralarında birer boşluk bırakarak KREDI, T.C. Kimlik No., Doğum Tarihi (ggaayyyy), Aylık Gelirinizi yazıp 5724'e SMS gönderebilirsiniz.

Örnek SMS Metni:

KREDI 11111111111 30012000 3000

Kredinizi,

Aylık eşit taksitli,

Artan taksitli

Azalan taksitli

3 ay ödemesiz dönemli aylık eşit taksitli,

3 ayda bir eşit taksitli,

Son taksit balon ödemeli,

Değişken taksitli olarak geri ödeyebilirsiniz.

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