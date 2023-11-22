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Turkuvaz Medya Grubu'nun dev yazar kadrosu Şanlıurfa’da!

SABAH Gazetesi Yazarları ve Turkuvaz Medya Grubu'nun önemli isimleri TMG İl buluşmaları kapsamında 31'nci il Şanlıurfa oldu. Yazarlar Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Kentte geldi.

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Giriş Tarihi 22 Kasım 2023, 23:57 Güncelleme 23 Kasım 2023, 07:13
Turkuvaz Medya Grubu’nun dev yazar kadrosu Şanlıurfa’da!

Şanlıurfa'da bir dizi gezi ve incelmelerde bulunmak üzere Sabah Gazetesi Yazarları ve Turkuvaz Medya Grubunun önemli isimleri Şanlıurfa'ya geldi.

Ziyarete, Yavuz Donat, Mahmut Övür, Ender Bilgin, Ekrem Kızıltaş, Bülent Erandaç, Ebubekir Budak, Leven Tüzemen, İdil Açıkalın, Nihan Günay, Betül Alakent, Faruk Erdem, Funda Karayel, Murat Özbostan, Zeki Uzundurukan, Gökhan Gökduman, dijital departmanından Mehmet Özkan, Hasan Köse, Hacer Aksoy, Fatma Elif Nur Öztaylan yer alırken, reklam satış ve kurumsal iletişim Didem Gücüm, Ceyda Uzman, Özlem Çataloğlu, Sibel Özdemirli, Sedat Acet, Ümit Erçelik, Mehmet Aytekin, Aslı Alıveren Kulasın, Sevinç Çakmaz ve Turkuvaz Medya Grubunun önemli isimleri yer aldı.
Turkuvaz Medya Gurubu TGM 31. İl Buluşmaları kapsamında Havayolu ile Gaziantep'e gelen ekip, daha sonra Şanlıurfa'nın Halfeti İlçesi'ne geçti. Grup burada Türkiye'nin en sakin şehri Halfeti'de tekne turu ile tarihe tanıklık etti.

Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik mekânlarında bir dizi temaslarda bulunacak olan Turkuvaz Medya Grubu temsilcileri Halfeti gezisinden sonra Şanlıurfa'ya hareket etiler.



GÖBEKLİTEPE VE TARİHİ ÇARŞIDA İNCELEMELERDE BULUNACAKLAR
Turkuvaz Medya Grubu temsilcileri, 12 bin yıllık tarihi olan ve tarihin sıfır noktası olarak değerlendirilen Göbeklitepe'ye de bir ziyaret gerçekleştirerek, burada incelemede bulunacak olan yazarlar. Daha sonra Şanlıurfa'nın kutsal mekânı olarak bilinen Balıklıgöl Platosu'nu çarşı ve tarihi yerlerini ziyaret edecek.

Yazarlar gezinin ardından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine geçecek. Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Başkanlık makamında çalışmalar ile ilgili Yazarlara sunum yapacak.

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