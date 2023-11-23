Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! İşte piyasaların ilk tahmini

Buna karşın ABD'de açıklanan makroekonomik veriler yatırımcıların hala temkinli olmasında fayda olduğunu gösterirken, para piyasalarında Fed'in haziranda faiz indirimlerine başlayacağına yönelik fiyatlamalar güçlü kalmayı sürdürüyor.

DÜNYA PİYALARINDA SON DURUM NE? Orta Doğu'da İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalara insani ara verecek uzlaşma ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin politikalarının sonuna geldiği beklentisi fiyatlamalardaki ana etken olmaya devam ediyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri ile dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verileri ve ECB'nin toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.910 ve 7.850 seviyelerinin destek, 8.060 ve 8.240 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Analistler, bugünkü politika metninden alınacak sinyallerin önemine dikkati çekerek, buradaki yönlendirmelere göre piyasalarda oynaklığın artmasının beklendiğini ifade etti.

Dün ülkede açıklanan verilere göre, ABD'de dayanıklı mal siparişleri ekimde aylık bazda yüzde 5,4 ile piyasa beklentilerinden fazla düştü. Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 18 Kasım ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 24 bin kişi azalarak 209 bine geriledi ve piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi ise kasımda yukarı yönlü revize edilerek 61,3 olurken, tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi kasımda yüzde 4,2'den yüzde 4,5'e çıkarak nisandan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Uzun vadeli enflasyon beklentileri ise yüzde 3'ten yüzde 3,2'ye yükseldi.