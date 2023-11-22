Yeni torba geliyor: Fahiş fiyata ağır ceza uygulaması

AK Parti, içinde deprem bölgesindeki fahiş fiyatlara ceza uygulanması ve çekte erteleme getiren düzenlemelerin de bulunduğu torba yasa teklifinin kapsamını genişletiyor. Yaklaşık 80 maddeden oluşacak teklifte, birçok teknik düzenleme yer alacak.
AK Parti, içinde deprem bölgesindeki fahiş fiyatlara ceza uygulanması ve çekte erteleme getiren düzenlemelerin de bulunduğu torba yasa teklifinin kapsamını genişletiyor. Yaklaşık 80 maddeden oluşacak teklifte, birçok teknik düzenleme yer alacak.
Teklifte yer alan bir maddeye göre tüm şans oyunları için ikramiye dağıtım oranı yüzde 90'a yükseltilecek. Bu kapsamda bir takvim yılı içinde ödenecek ikramiyelerin toplamı, aynı dönemdeki hasılatın yüzde 40'ından az yüzde 90'ından fazla olamayacak.
Mevcut sistemde ikramiye dağıtım oranının üst sınırı yüzde 83 olarak uygulanıyor. Teklifte yer alacak bir başka maddeye göre de menkul malların fiili hacizlerinde kullanılan haciz tutanakları elektronik ortamda düzenlenebilecek.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illerde inşaata yönelik yapım işleri ile yapı malzemelerinde fahiş fiyat artışı yapanlara katlı idari para cezası uygulanacak. Yazılı keşide tarihinden önce çeklerin ödenmek için muhatap bankaya ibrazının geçersiz olmasına ilişkin düzenlemenin uygulama süresi iki yıl daha uzatılacak.
İSPAN'YAĞ' KİLİTLEDİ
Dünyanın en büyük zeytinyağı üreticisi İspanya'da, 1 litre zeytinyağının fiyatının 8-14.5 euro aralığına yükselmesi ile birlikte hırsızlık olayları arttı. Marketler de reyonda bulunan 5 litrelik zeytinyağlarını kilitlemeye başladı. Bazı marketler 1 litrelik ambalajdaki zeytinyağı şişelerine güvenlik etiketleri yapıştırma yolunu seçti. Ülkede zeytinyağının fiyatı kuraklık nedeniyle 2 yılda yüzde 150 artarken, organize çetelerin çaldıkları zeytinyağlarını tekrar sattığı belirtiliyor.
RUSYA-TÜRKİYE İŞ BİRLİĞİ GELİŞİYOR
5-8 Haziran 2024'te St. Petersburg'da gerçekleştirilecek St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nun (SPIEF) tanıtım oturumu İstanbul'da yapıldı. 'SPIEF 2024: Rusya ve Türkiye Arasında Gelecek Vadeden İşbirliği Yollarının Genişletilmesi' başlıklı toplantıda konuşan Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, "Türkiye ve Rusya, stratejik potansiyeli yüksek olan sosyal ekonomik ilişkilerini geliştirmeye devam ediyor" dedi. Roscongress Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Alexander Stuglev da St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nun Rusya ile Türkiye'nin iş ilişkilerinin gelişmesinde kilit rol oynadığını söyledi.
GENÇLERE EVLİLİK KREDİSİ VERİLECEK
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aile ve Gençlik Fonu'nun pilot uygulama olarak deprem bölgesinden başlayacağını, ardından tüm Türkiye'ye yayılacağını söyledi. Yılmaz, evlilik kredisinin, 2 yılı geri ödemesiz 4 yıllık 150 bin TL'lik krediye destek verme mekanizmasını içerdiğini belirterek, "İleride fonlar arttıkça, imkanlar arttıkça başka destekler söz konusu olacak" diye konuştu. İlk ev alımında kredi erişimini sağladıklarını söyleyen Yılmaz, "Konut arzını ve talebini dengeli şekilde yönetmemiz gerekiyor" dedi.
EMNİYET'E 10 BİN 102 KADRO AÇILDI
Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) 10 bin 102 kadro ihdas edildi. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, EGM'ye, merkez teşkilatı için 500 polis memuru, 90 başmüfettiş, 10 merkez emniyet müdürü, taşra teşkilatı için de 9 bin 500 polis memuru ile moral eğitim merkezi müdürü ve müdür yardımcısı olmak üzere 10 bin 102 kadro ihdas edildi.