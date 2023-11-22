Yeni torba geliyor: Fahiş fiyata ağır ceza uygulaması

AK Parti , içinde deprem bölgesindeki fahiş fiyatlara ceza uygulanması ve çekte erteleme getiren düzenlemelerin de bulunduğu torba yasa teklifinin kapsamını genişletiyor. Yaklaşık 80 maddeden oluşacak teklifte, birçok teknik düzenleme yer alacak.

Teklifte yer alan bir maddeye göre tüm şans oyunları için ikramiye dağıtım oranı yüzde 90'a yükseltilecek. Bu kapsamda bir takvim yılı içinde ödenecek ikramiyelerin toplamı, aynı dönemdeki hasılatın yüzde 40'ından az yüzde 90'ından fazla olamayacak.

Mevcut sistemde ikramiye dağıtım oranının üst sınırı yüzde 83 olarak uygulanıyor. Teklifte yer alacak bir başka maddeye göre de menkul malların fiili hacizlerinde kullanılan haciz tutanakları elektronik ortamda düzenlenebilecek.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illerde inşaata yönelik yapım işleri ile yapı malzemelerinde fahiş fiyat artışı yapanlara katlı idari para cezası uygulanacak. Yazılı keşide tarihinden önce çeklerin ödenmek için muhatap bankaya ibrazının geçersiz olmasına ilişkin düzenlemenin uygulama süresi iki yıl daha uzatılacak.