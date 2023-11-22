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Türk Telekom Ventures Girişimcilik Merkezi'nde girişimcilere ilham veren buluşma

Türk Telekom, yenilikçi girişim fikirlerini desteklemek ve girişim ekosistemine değer yaratmaya devam etmek üzere; ana destekçisi olduğu ve teknoloji ile kültür sanatın buluşma noktası Atatürk Kültür Merkezi’nde kurduğu Türk Telekom Ventures Girişimcilik Merkezi’nde, 19 Kasım Dünya Kadın Girişimciler Günü’ne özel bir etkinlik düzenledi...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Kasım 2023 Güncelleme 22 Kasım 2023, 07:03
Türk Telekom Ventures Girişimcilik Merkezi’nde girişimcilere ilham veren buluşma

Türk Telekom, girişimcilik ekosistemini güçlendirecek çalışmalarını sürdürüyor.

Türk Telekom Ventures Girişimcilik Sohbetleri kapsamında düzenlenen "Dünya Kadın Girişimciler Günü Buluşması"nın açılış konuşmasını yapan Türk Telekom Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan; "Girişimcilik ekosistemine; sağlıktan enerjiye, eğitimden, yapay zekâ destekli iş çözümlerine kadar pek çok alanda, teknolojiye odaklanan yerli girişimlere rehberlik ederek yatırım yapıyoruz. Yakın bir zamanda Türk Telekom'un ana destekçisi olduğu AKM'de açılışını yaptığımız Türk Telekom Ventures Girişimcilik Merkezi'nde geleceğe yön verecek fikirlerin ortaya çıkacağına inanıyoruz. Türk Telekom Ventures Girişimcilik Merkezi'nde, alanında uzman konuklarla, farklı başlıkların ele alındığı, girişimcilik ekosistemine yönelik özel etkinlikler düzenliyoruz ve düzenlemeye devam edeceğiz" dedi.

HAYALLERİN ÖTESİNDE YAŞAMAK
"Dünya Kadın Girişimciler Günü Buluşması"nın "Hayallerin Ötesinde Yaşamak" başlıklı ilk oturumunda yatırımcı ve sosyal girişimci Ebru Dorman, Türkiye'deki girişimcilik ekosistemini ve yatırımcı gözüyle başarılı girişimlerin kriterlerini anlattı.

İkinci oturumda Vispera Kurucu Ortağı ve eş CEO'su Prof. Dr. Aytül Erçil, Türk Telekom Ventures'ın Girişim Hızlandırma Programı PİLOT girişimlerinden Pabbler'ın Kurucusu Ceren Süngü Kalpaklıoğlu ve Dijitalde Hayat Kolay projesi kapsamında aldığı eğitimler ve hibe desteği ile markasını geliştiren Büyük Dedemin Balları Kurucusu Gökten Doğan girişim yolculuklarını ve hikayelerini paylaştı.

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