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ARALIK ASGARİ ÜCRET toplantı tarihleri! Asgari ücret ne zaman açıklanacak, kaç TL olacak? Brüt ve net 2024 zam tahmini....

Türkiye'de çalışanlar, 2024 yılı için belirlenecek asgari ücret zammını büyük bir merakla bekliyorlar. Bu önemli konu hakkında yapılacak toplantıların takvimi şekillenmeye başlamış durumda. Asgari ücret zammı, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin ortak mutabakatı ile belirlenecek. Aralık ayında düzenlenecek olan dört önemli toplantı, bu sürecin en kritik aşamalarını oluşturacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenen üyelerle oluşturulan komisyon, bu sürecin yönetiminde kritik bir rol oynayacak. Komisyonun başkanlığını, bakanlık tarafından belirlenen bir üye üstlenecek. Bu komisyon, en az on üyenin katılımı ile toplanacak ve alınacak kararlar, üyelerin oy çokluğu ile şekillenecek. Peki asgari ücret ne zaman açıklanacak, kaç TL olacak? İşte brüt ve net 2024 zam tahmini....

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Giriş Tarihi 22 Kasım 2023, 08:18 Güncelleme 22 Kasım 2023, 12:19
ARALIK ASGARİ ÜCRET toplantı tarihleri! Asgari ücret ne zaman açıklanacak, kaç TL olacak? Brüt ve net 2024 zam tahmini....

Asgari ücret zammıyla ilgili görüşmelerin ne zaman başlayacağı ve toplantı tarihleri ise çalışanlar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bu toplantıların Aralık ayında gerçekleştirilmesi planlanıyor. Toplantıların detayları ve takvimi, hem işçilerin hem de işverenlerin gündeminde önemli bir yer tutuyor. Asgari ücretle ilgili son kararın ne zaman açıklanacağı konusu da çalışanlar için büyük bir merak konusu. Bu süreç, Türkiye ekonomisi ve çalışma hayatı için büyük bir önem arz ediyor. Asgari ücretin belirlenmesi, milyonlarca çalışanın hayatını doğrudan etkileyecek bir karar olduğu için, toplantıların sonuçları sabırsızlıkla bekleniyor. Toplantıların ardından belirlenecek olan brüt ve net asgari ücret miktarları, milyonlarca çalışanı doğrudan etkileyecek ve yeni yıl öncesinde ekonomi gündeminin öne çıkan başlıklarından biri haline gelecek. İşte asgari ücret zammı toplantı tarihleri...

ASGAR ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun masasına gelecek ilk rakam 6 aylık enflasyon tahmini ile hesaplanan asgari ücret olacak.

Asgari ücrete tek zam sinyali!

Buna göre; Yüzde 37,76'lık 6 aylık enflasyon tahminine net asgari ücrette 15.707,39 TL rakamında pazarlıkların başlaması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET ZAM GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2024 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını aralık ayında yapması bekleniyor. Yapılan toplantıların ardından aralık ayının son haftasına doğru güncel asgari ücret tutarının belirlenmesi bekleniyor.

BAKAN IŞIKHAN'DAN KRİTİK AÇIKLAMA: TEK ZAM DÖNEMİ

Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Asgari ücretle ilgili soruya Işıkhan "Temmuz ayında olduğu gibi ilke yine enflasyona ezdirmemek. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz." yanıtını verdi.

Işıkhan, asgari ücret görüşmelerinin aralık ayında başlayacağını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Geçen temmuz ekstraydı. O da Sayın Cumhurbaşkanımızın öngörüsüyle ihtiyaç duyulduktan sonra oldu. Ama ihtiyaç hasıl olursa bir araya gelinebilir. Gelecek yıl inşallah enflasyonda gerileme olacak. Temmuzda ikinci bir toplantı yapmayacağız, ikinci zamma gerek olmayacak diye düşünüyoruz. Tüm parametreler iyi gidiyor çünkü."

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