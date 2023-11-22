EYT, 4a, 4b,4c emeklisine tek seferde 18 bin TL! Serbest ödemeli taksitle kolay iade! İhtiyaç kredisi arayanlar o bankaya koşsun

Halkbank'ın sunduğu özel ihtiyaç kredisi fırsatı, emeklilere özel avantajlar içermektedir. Detaylar şu şekildedir...
Halkbank'ın sunduğu özel ihtiyaç kredisi fırsatı, emeklilere özel avantajlar içermektedir. Detaylar şu şekildedir...
Halkbank, ihtiyaç kredisi arayışında olan emeklilere özel bir finansman fırsatı sunuyor. Bu kredi kapsamında, 50.000 TL'ye kadar olan ihtiyaçlarınızı karşılayabilir ve ödemelerinizi serbest ödemeli olarak gerçekleştirebilirsiniz.
Kredi Detayları:
Kredi Miktarı: 50.000 TL'ye kadar.
Faiz Oranı: %3,89.
Vade Süresi: 36 ay (3 yıl).
Yapılan açıklamada,Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi hakkında ''Maaşını Bankamızdan alan veya maaşını Bankamıza aktarmayı taahhüt eden emekli müşterilerimizin tüm nakit ihtiyaçları için cazip faiz oranları ve uygun geri ödeme seçenekleriyle sunduğumuz bireysel kredi ürünümüzdür.'' denildi.
Maaşını Halkbank'tan alan veya maaşını Halkbank'a aktarmayı taahhüt eden emekli müşteriler Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi'nden faydalanabilmektedir.