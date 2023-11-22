Asgari ücrete tek zam: Komisyonda yıllık artış belirlenecek I Pazarlık takvimi haftaya şekillenecek

Çalışan-çalışmayan hemen herkesi ilgilendiren asgari ücrete zam için hazırlıklar başladı. Aralık ayının gelmesiyle başlayacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu 'nun çalışmaları merakla beklenirken, toplantılar öncesi taraflar da ön hazırlıklarını yapıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da konuyla ilgili "Temmuz ayında olduğu gibi ilke yine enflasyona ezdirmemek.

Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz" açıklaması yaptı.