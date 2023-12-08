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8 Aralık Cuma canlı altın fiyatları... Altın fiyatları arşa çıktı: 14-18-22 ve 24 ayar bilezik, gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç lira?

8 Aralık 2023 tarihi itibarıyla, altın fiyatları yatırımcıların ve altın alım satımı yapmak isteyenlerin dikkatle takip ettiği bir konu haline gelmiştir. Özellikle İsrail-Rusya Savaşı'nın etkileri ve ABD Federal Rezerv'in (Fed) faizleri düşüreceğine yönelik sinyaller, altın fiyatlarının yükselişini destekleyen başlıca etmenlerdir. Bugün, altın fiyatları yeni bir rekora ulaşarak ons başına 2030 dolar seviyesinde işlem görmektedir. Bu rehber, 8 Aralık 2023 tarihindeki canlı altın fiyatlarına ve yatırımcıların sıkça sorduğu sorulara odaklanmaktadır.

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Giriş Tarihi 08 Aralık 2023, 12:15 Güncelleme 08 Aralık 2023, 12:25
8 Aralık Cuma canlı altın fiyatları... Altın fiyatları arşa çıktı: 14-18-22 ve 24 ayar bilezik, gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç lira?

Altın yatırımı yaparken, piyasalardaki güncel gelişmeleri, ekonomik verileri ve siyasi olayları yakından takip etmek önemlidir. Özellikle global siyasi gelişmeler ve merkez bankalarının faiz politikaları, altın fiyatlarını doğrudan etkileyebilir. Ayrıca, yatırımcıların kendi finansal durumlarını ve risk toleranslarını dikkate alarak, uzun vadeli planlamalar yapmaları önerilir.

8 Aralık 2023 Canlı Altın Fiyatları

Peki, 8 Aralık 2023 itibarıyla altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatlarındaki son durum nedir? Yatırımcılar ve altına yatırım yapmayı düşünenler için bu bilgiler oldukça önem taşıyor.

8 Aralık 2023 tarihinde güncel altın fiyatları şu şekilde belirlenmiştir:

Gram Altın Fiyatları

  • Alış Fiyatı: 1.931,12 TL
  • Satış Fiyatı: 1.959,58 TL

Çeyrek Altın Fiyatları

  • Yeni Çeyrek Alış: 3.155 TL
  • Yeni Çeyrek Satış: 3.199 TL
  • Eski Çeyrek Alış: 3.145 TL
  • Eski Çeyrek Satış: 3.197 TL

Yarım Altın Fiyatları

  • Yeni Yarım Alış: 6.330 TL
  • Yeni Yarım Satış: 6.399 TL
  • Eski Yarım Alış: 6.310 TL
  • Eski Yarım Satış: 6.389 TL

Tam Altın Güncel Fiyatları

  • Yeni Tam Alış: 12.621 TL
  • Yeni Tam Satış: 12.745 TL
  • Eski Tam Alış: 12.601 TL
  • Eski Tam Satış: 12.719 TL

Ata Altın Güncel Değerleri

  • Yeni Ata Altın Alış: 12,950 TL
  • Yeni Ata Altın Satış: 13,071 TL
  • Eski Ata Altın Alış: 12,941 TL
  • Eski Ata Altın Satış: 13,071 TL

Atabeşli Altın Fiyatları

  • Yeni Ata Beşli Alış: 64,558 TL
  • Yeni Ata Beşli Satış: 65,304 TL
  • Eski Ata Beşli Alış: 64,465 TL
  • Eski Ata Beşli Satış: 65,210 TL

Gremse Altın Güncel Fiyatları

  • Yeni Gremse Alış: 31,359 TL
  • Yeni Gremse Satış: 31,800 TL
  • Eski Gremse Alış: 31,359 TL
  • Eski Gremse Satış: 31,699 TL

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