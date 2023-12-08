8 Aralık Cuma canlı altın fiyatları... Altın fiyatları arşa çıktı: 14-18-22 ve 24 ayar bilezik, gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç lira?

Altın yatırımı yaparken, piyasalardaki güncel gelişmeleri, ekonomik verileri ve siyasi olayları yakından takip etmek önemlidir. Özellikle global siyasi gelişmeler ve merkez bankalarının faiz politikaları, altın fiyatlarını doğrudan etkileyebilir. Ayrıca, yatırımcıların kendi finansal durumlarını ve risk toleranslarını dikkate alarak, uzun vadeli planlamalar yapmaları önerilir.
8 Aralık 2023 Canlı Altın Fiyatları
Peki, 8 Aralık 2023 itibarıyla altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatlarındaki son durum nedir? Yatırımcılar ve altına yatırım yapmayı düşünenler için bu bilgiler oldukça önem taşıyor.
8 Aralık 2023 tarihinde güncel altın fiyatları şu şekilde belirlenmiştir:
Gram Altın Fiyatları
- Alış Fiyatı: 1.931,12 TL
- Satış Fiyatı: 1.959,58 TL
Çeyrek Altın Fiyatları
- Yeni Çeyrek Alış: 3.155 TL
- Yeni Çeyrek Satış: 3.199 TL
- Eski Çeyrek Alış: 3.145 TL
- Eski Çeyrek Satış: 3.197 TL