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TEFE TÜFE Kasım ayı enflasyon beklentisi ne oldu? Aralık ayı kira zammı kaç TL olacak? Kasım ayı enflasyon oranı yüzde kaç 2023?

Enflasyon oranları, Türkiye ekonomisinin gündeminde önemli bir yer tutuyor. Vatandaşlar ve ekonomi uzmanları, bu verilerin ekonomik durumu ve özellikle memur ve emekli maaşları üzerindeki etkilerini yakından takip ediyorlar. Peki, Kasım ayında enflasyon oranı yüzde kaç olarak belirlendi? TEFE ve TÜFE kapsamında Kasım ayı için beklentiler nasıl şekillendi? Aralık ayında uygulanacak kira zammı miktarı ne kadar olacak? İşte bu soruların cevapları ve ilgili detaylar...

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Giriş Tarihi 22 Kasım 2023, 09:14 Güncelleme 22 Kasım 2023, 09:14
TEFE TÜFE Kasım ayı enflasyon beklentisi ne oldu? Aralık ayı kira zammı kaç TL olacak? Kasım ayı enflasyon oranı yüzde kaç 2023?

Kasım ayı enflasyon oranı, ekonomik durumun genel seyrini belirleyen kritik bir gösterge olarak kabul ediliyor. Bu oran, hem tüketici hem de üretici fiyat endeksleri açısından değerlendiriliyor. Enflasyon oranının yüksek veya düşük çıkması, memur ve emekli maaşlarına doğrudan etki ediyor ve bu, vatandaşların mali durumlarını doğrudan etkileyebilir. Kasım 2023'ün sonlarına yaklaşırken, Türkiye ekonomisi enflasyon verileri ile yakından ilgileniyor. Bu veriler, memur ve emekli zamlarının belirlenmesinde kritik bir rol oynamakta ve ekonomik göstergeleri değerlendirmek adına önemli bir referans noktası sağlıyor. Ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 3,43 artarak dikkat çekti. Aynı dönemde Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise yüzde 1,94'lük bir artış kaydetti. Bu durum, kasım ayı enflasyon verilerine yönelik beklentileri de artırdı.

2023 KASIM ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Kasım ayı enflasyon rakamları ise 3 Aralık'ın hafta sonuna denk gelmesinden dolayı 4 Aralık Pazartesi günü belli olacak.

Aralık ayı kira zammı da aynı gün açıklanacak...

ENFLASYON BEKLENTİSİ BELLİ OLDU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım ayı piyasa katılımcıları anketini açıkladı. Reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 69 katılımcının yanıtlarından oluşturulan sonuçlara göre cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 68,01 iken, bu anket döneminde yüzde 67,23 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 45,28 iken, bu anket döneminde yüzde 43,94 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 25,82 ve yüzde 25,09 olarak gerçekleşti.

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2023 yılı Kasım ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 18,18 olasılıkla yüzde 37,00 - 41,99 aralığında, yüzde 58,61 olasılıkla yüzde 42,00 - 46,99 aralığında, yüzde 15,80 olasılıkla ise yüzde 47,00 - 51,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 21,21'inin beklentilerinin yüzde 37,00 - 41,99 aralığında, yüzde 48,48'inin beklentilerinin yüzde 42,00 - 46,99 aralığında, yüzde 21,21'inin beklentilerinin yüzde 47,00 - 51,99 aralığında olduğu gözlendi.



24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2023 yılı Kasım ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 29,62 olasılıkla yüzde 18,00 - 22,99 aralığında, yüzde 36,70 olasılıkla yüzde 23,00 - 27,99 aralığında, yüzde 25,78 olasılıkla ise yüzde 28,00 - 32,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 30,00'ının beklentilerinin yüzde 18,00 - 22,99 aralığında, yüzde 36,67'sinin beklentilerinin yüzde 23,00 - 27,99 aralığında, yüzde 25,00'ının beklentilerinin yüzde 28,00 - 32,99 aralığında olduğu gözlendi.



EKİM AYI ENFLASYON ORANLARI NE OLDU?

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık bazda yüzde 3,43, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,94 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 61,36, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 39,39 olarak kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekim itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 54,26, yurt içi üretici fiyatları yüzde 58,46 arttı.

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