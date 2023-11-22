TEFE TÜFE Kasım ayı enflasyon beklentisi ne oldu? Aralık ayı kira zammı kaç TL olacak? Kasım ayı enflasyon oranı yüzde kaç 2023?

Kasım ayı enflasyon oranı, ekonomik durumun genel seyrini belirleyen kritik bir gösterge olarak kabul ediliyor. Bu oran, hem tüketici hem de üretici fiyat endeksleri açısından değerlendiriliyor. Enflasyon oranının yüksek veya düşük çıkması, memur ve emekli maaşlarına doğrudan etki ediyor ve bu, vatandaşların mali durumlarını doğrudan etkileyebilir. Kasım 2023'ün sonlarına yaklaşırken, Türkiye ekonomisi enflasyon verileri ile yakından ilgileniyor. Bu veriler, memur ve emekli zamlarının belirlenmesinde kritik bir rol oynamakta ve ekonomik göstergeleri değerlendirmek adına önemli bir referans noktası sağlıyor. Ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 3,43 artarak dikkat çekti. Aynı dönemde Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise yüzde 1,94'lük bir artış kaydetti. Bu durum, kasım ayı enflasyon verilerine yönelik beklentileri de artırdı.