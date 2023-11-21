Kıyıda köşedeki gram, çeyrek, tam, yarım altınınızı hemen kontrol edin! Sahtesi işte böyle ortaya çıkıyor

Makyaj Testi: Sıvı Fondöten ve Pudra İle Deneyin
Sıvı fondöten ve pudra kullanarak altın takınızı test edebilirsiniz. Sıvı fondöten ve pudrayı cildinize sürdükten sonra altın takınızı hafifçe bastırın. Eğer altın takınız cilde değdiğinde siyah bir iz bırakıyorsa, bu altının gerçek olduğunu gösterir.
ALTIN TESTLERİNDEKİ DİĞER FAKTÖRLER
Mıknatıs Testi: Altın Takınızın Reaksiyonunu İzleyin
Altın takınızın yanına bir mıknatıs koyarak test yapabilirsiniz. Gerçek altın manyetik değildir, bu nedenle mıknatıs takıyı çekmemelidir. Ancak, bazı diğer metaller de manyetik değildir, bu nedenle bu testi diğer testlerle birlikte kullanmak daha iyidir.
Şamandıra Testi: Altın Takınızı Suda Deneyin
Altın, yoğun bir metaldir ve suda yüzmeme eğilimindedir. Altın takınızı bir kap suya koyarak bu testi yapabilirsiniz. Eğer takınız suda batıyorsa, muhtemelen gerçek altın kullanılmıştır. Ancak altın kaplama gümüş veya pırlanta gibi alaşımlı takılarda bu test işe yaramayabilir.
Altının Saflık Derecesi ve Kaplama Kalitesi
Gerçek altının saflık derecesi ayar olarak ifade edilir ve genellikle 24 ayar (%100 saf altın), 22 ayar (%91.7 altın, %8.3 diğer metaller) veya 14 ayar (%58.3 altın, %41.7 diğer metaller) gibi ifadelerle belirtilir. Sahte altınlar, saflık seviyelerinde farklılık gösterir ve genellikle daha düşük saflıkta bir metaldir.
Altın Kaplamanın Dayanıklılığı
Sahte altın kaplama, zamanla aşınabilir ve altındaki değersiz metal ortaya çıkabilir. Gerçek altın ise aşındırmaya dayanıklıdır ve parlaklığını uzun süre korur.
Ağırlık ve Yoğunluk Testleri
Gerçek altın sahte altına göre daha yoğundur. Bu nedenle aynı boyuttaki bir gerçek altın parça, sahte bir altından daha ağırdır. Ağırlık ve yoğunluk testleri, altının saflığını belirlemek için kullanılabilir.
Sonuç olarak, altın ve sahte altın arasındaki farkları bilmek, değerli bir madde olan altını güvenle alıp satmak ve yatırım yapmak için kritik öneme sahiptir. Bu testlerle altının gerçekliğini kontrol etmek, sahtecilik riskini minimize etmenin etkili bir yoludur.