Kıyıda köşedeki gram, çeyrek, tam, yarım altınınızı hemen kontrol edin! Sahtesi işte böyle ortaya çıkıyor

Altın hem bir değer deposu hem de süs eşyası olarak tarih boyunca kullanıldı. Bu değerli madde finansal güvence sağlamanın yanı sıra takı, süs eşyası ve sanat eserleri için de tercih edildi. Ancak altının değerinin yüksek olması ve cazibesinin devam etmesi, sahtecilerin altını taklit etme çabalarını artırıyor. Altın alım satımı yapanlar ve yatırımcıların sahte altın ile gerçek altın arasındaki farkları bilmesi gerekiyor.

GERÇEK ALTIN VE SAHTE ALTIN ARASINDAKİ FARKLAR

Parlaklık ve Işıltı

Gerçek altın her zaman daha parlak ve değişmez bir ışıltıya sahiptir. Sahte altın genellikle daha parlak görünür ve farklı ışıklarda renk değiştirebilir. Gerçek altın ise bu koşullarda sabit kalır. Ayrıca sahte altın daha hafif olma eğilimindedir. Gerçek altın ise daha yoğundur ve bükülmez, kırılmaz ve parlaklığını kaybetmez.

Not: Bu testleri bir uzman eşliğinde yapabilirsiniz. Aksi takdirde altına zarar verme ihtimaliniz bulunmaktadır. Bu yüzden uzman görüşü olmadan denemeyin.