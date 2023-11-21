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Kıyıda köşedeki gram, çeyrek, tam, yarım altınınızı hemen kontrol edin! Sahtesi işte böyle ortaya çıkıyor

Altın, tarih boyunca insanların ilgisini çeken bir değerli madde oldu. Ancak altının cazibesi sahtecileri de ortaya çıkarıyor. Altın ve sahte altın arasındaki farkları anlamak alım satım ve yatırım yaparken hayati öneme sahip. Sahte altın genellikle başka bir metalin ince bir tabakasıyla kaplanarak üretiliyor ve daha sonra altın renginde boyanarak altın kaplanmış gibi görünüyor. Oysa gerçek altın saf olarak ya da farklı karışımlarla kullanılıyor.

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Giriş Tarihi 21 Kasım 2023, 14:57 Güncelleme 21 Kasım 2023, 14:57
Kıyıda köşedeki gram, çeyrek, tam, yarım altınınızı hemen kontrol edin! Sahtesi işte böyle ortaya çıkıyor

Altın hem bir değer deposu hem de süs eşyası olarak tarih boyunca kullanıldı. Bu değerli madde finansal güvence sağlamanın yanı sıra takı, süs eşyası ve sanat eserleri için de tercih edildi. Ancak altının değerinin yüksek olması ve cazibesinin devam etmesi, sahtecilerin altını taklit etme çabalarını artırıyor. Altın alım satımı yapanlar ve yatırımcıların sahte altın ile gerçek altın arasındaki farkları bilmesi gerekiyor.

GERÇEK ALTIN VE SAHTE ALTIN ARASINDAKİ FARKLAR

Parlaklık ve Işıltı

Gerçek altın her zaman daha parlak ve değişmez bir ışıltıya sahiptir. Sahte altın genellikle daha parlak görünür ve farklı ışıklarda renk değiştirebilir. Gerçek altın ise bu koşullarda sabit kalır. Ayrıca sahte altın daha hafif olma eğilimindedir. Gerçek altın ise daha yoğundur ve bükülmez, kırılmaz ve parlaklığını kaybetmez.

Not: Bu testleri bir uzman eşliğinde yapabilirsiniz. Aksi takdirde altına zarar verme ihtimaliniz bulunmaktadır. Bu yüzden uzman görüşü olmadan denemeyin.

Cilt Testi: Altın Takıları Avucunuzda Tutun

Altın takınızı avucunuzun içinde birkaç dakika tutun. Sahte altın ter ile etkileşime girdiğinde cildinizde yeşilimsi veya mavimsi bir renk bırakabilir. Eğer altın kaplama bileziğiniz bileğinizde böyle bir renk oluşturuyorsa, muhtemelen sahte altın kullanılmıştır.

Makyaj Testi: Sıvı Fondöten ve Pudra İle Deneyin

Sıvı fondöten ve pudra kullanarak altın takınızı test edebilirsiniz. Sıvı fondöten ve pudrayı cildinize sürdükten sonra altın takınızı hafifçe bastırın. Eğer altın takınız cilde değdiğinde siyah bir iz bırakıyorsa, bu altının gerçek olduğunu gösterir.

ALTIN TESTLERİNDEKİ DİĞER FAKTÖRLER

Mıknatıs Testi: Altın Takınızın Reaksiyonunu İzleyin

Altın takınızın yanına bir mıknatıs koyarak test yapabilirsiniz. Gerçek altın manyetik değildir, bu nedenle mıknatıs takıyı çekmemelidir. Ancak, bazı diğer metaller de manyetik değildir, bu nedenle bu testi diğer testlerle birlikte kullanmak daha iyidir.

Şamandıra Testi: Altın Takınızı Suda Deneyin

Altın, yoğun bir metaldir ve suda yüzmeme eğilimindedir. Altın takınızı bir kap suya koyarak bu testi yapabilirsiniz. Eğer takınız suda batıyorsa, muhtemelen gerçek altın kullanılmıştır. Ancak altın kaplama gümüş veya pırlanta gibi alaşımlı takılarda bu test işe yaramayabilir.

Altının Saflık Derecesi ve Kaplama Kalitesi

Gerçek altının saflık derecesi ayar olarak ifade edilir ve genellikle 24 ayar (%100 saf altın), 22 ayar (%91.7 altın, %8.3 diğer metaller) veya 14 ayar (%58.3 altın, %41.7 diğer metaller) gibi ifadelerle belirtilir. Sahte altınlar, saflık seviyelerinde farklılık gösterir ve genellikle daha düşük saflıkta bir metaldir.

Altın Kaplamanın Dayanıklılığı

Sahte altın kaplama, zamanla aşınabilir ve altındaki değersiz metal ortaya çıkabilir. Gerçek altın ise aşındırmaya dayanıklıdır ve parlaklığını uzun süre korur.

Ağırlık ve Yoğunluk Testleri

Gerçek altın sahte altına göre daha yoğundur. Bu nedenle aynı boyuttaki bir gerçek altın parça, sahte bir altından daha ağırdır. Ağırlık ve yoğunluk testleri, altının saflığını belirlemek için kullanılabilir.

Sonuç olarak, altın ve sahte altın arasındaki farkları bilmek, değerli bir madde olan altını güvenle alıp satmak ve yatırım yapmak için kritik öneme sahiptir. Bu testlerle altının gerçekliğini kontrol etmek, sahtecilik riskini minimize etmenin etkili bir yoludur.

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