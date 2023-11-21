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Son dakika: Ticaret Bakanlığı'ndan fahiş fiyat ve stokçuluk yapanlara ceza yağdı: 36 işletmeye 105 milyon lira ceza!

Son dakika haberleri... Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Fahiş fiyat ve stokçuluk denetiminde 36 işletmeye 105 milyon liradan fazla ceza kesildi" denildi.

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Giriş Tarihi 21 Kasım 2023, 16:06 Güncelleme 21 Kasım 2023, 16:06
Son dakika: Ticaret Bakanlığı’ndan fahiş fiyat ve stokçuluk yapanlara ceza yağdı: 36 işletmeye 105 milyon lira ceza!

Haksız fiyat ve stokçulukla mücadele devam ediyor. Haksız fiyat değerlendirme Kurulu'nun 30. Toplantısı gerçekleşti.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada toplam 36 işletmeye 105 milyon 129 bin 78 TL idari para cezası uygulandığı duyuruldu.

STOKÇULUK YAPAN 20 İŞLETMEYE CEZA
Sıfır araç sektörü, çimento ve hazır beton üreticisi firmalara denetimler bugünkü toplantıda ele alındı. Sıfır otomobil sektöründe stokçuluk yaptığı tespit edilen 20 işletmeye 71 milyon 337 bin 600 TL ceza uygulandı.

Fahiş fiyat artışı tespit edilen 16 beton ve çimento üreticisi firmaya 33 milyon 791 bin 478 TL ceza verildi. Ticaret Bakanlığı'nın bu kapsamda denetimlere devam edeceği vurgulandı.

Piyasa işleyişini bozan her türlü fiile karşı önlemlerin ve denetimlerin kesintisiz devam edeceği vurgulandı.

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