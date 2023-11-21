Son dakika: Ticaret Bakanlığı’ndan fahiş fiyat ve stokçuluk yapanlara ceza yağdı: 36 işletmeye 105 milyon lira ceza!

Haksız fiyat ve stokçuluk la mücadele devam ediyor. Haksız fiyat değerlendirme Kurulu'nun 30. Toplantısı gerçekleşti.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada toplam 36 işletmeye 105 milyon 129 bin 78 TL idari para cezası uygulandığı duyuruldu.