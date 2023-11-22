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2.000.000 TL + 180 ay vade fırsatı sunulacak! 2 sene ertelemeli; 1.20 faizli konut kredisi taksit tablosu oluştu! Halkbank, Ziraat, Vakıfbank...

Hükümetin düşük faizli kredi kampanyası, konut sektöründe önemli bir hareketlilik yaratabilir ve konut talebini önemli ölçüde destekleyebilir. Bu kampanya sayesinde, ev almak isteyen vatandaşlar, daha uygun finansman seçenekleriyle ev sahibi olma şansını yakalayabilirler. Hükümetin başlattığı düşük faizli konut kredisi kampanyası, konut almak isteyen vatandaşlar için büyük bir fırsat sunuyor. Bu kampanya ile konut kredilerinde uygulanan faiz oranlarının 1.20 seviyesine düşürülmesi planlanıyor. Bu düşük faiz oranı, konut alımını daha erişilebilir ve ekonomik hale getirerek, konut piyasasını canlandırmayı amaçlıyor. Şimdi merak edilen soru: 1.20 faizli konut kredisi ne zaman yürürlüğe girecek? İşte bu konuda bilmeniz gerekenler...

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Giriş Tarihi 22 Kasım 2023, 09:08 Güncelleme 22 Kasım 2023, 09:08
2.000.000 TL + 180 ay vade fırsatı sunulacak! 2 sene ertelemeli; 1.20 faizli konut kredisi taksit tablosu oluştu! Halkbank, Ziraat, Vakıfbank...

1.20 faizli konut kredisi, özellikle orta ve düşük gelir grupları için konut edinmeyi daha kolay bir hale getirecek. Bu düşük faiz oranı, aylık taksitleri daha uygun seviyelere çekerek, ev sahibi olma hayalini daha fazla vatandaş için gerçeğe dönüştürebilir. Ayrıca, bu kampanya, konut sektöründeki firmalar için de yeni satış fırsatları yaratarak, sektörün genel dinamizmini artırabilir. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, geçtiğimiz günlerde yaptığı önemli açıklama ile hükümetin kamu olarak ilk konut edinimini destekleyici çalışmalara odaklanacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından alınan bir kararla, yüksek vadeli ve düşük faizli konut kredisinin yakın zamanda yürürlüğe gireceği belirtildi. Peki, 1.20 faizli konut kredisi ne zaman çıkacak? Düşük faizli konut kredisi şartları neler? İşte konu hakkında detaylar...

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulması beklenen 1.20 düşük faizli konut kredisi kampanyası hakkında çalışmaların tamamlanması bekleniyor.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından konunun yıl sonuna kadar Meclis'te yer alacağı ve TBMM gündemine geleceği tahmin ediliyor.

BEKLENTİ VADENİN 15 YILA UZAMASI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), ikinci kez ev sahibi olacak kişiler için kredileri sınırlandırmıştı.

Böylelikle artık yatırımcının değil ihtiyacı olanın konuta ulaşması hedeflenecek.

Henüz gündemde olan 1.20 faizli düşük konut kredisi kampanyasıyla ilgili ayrıntılar netleşmese de beklenti vadenin 15 yıla uzaması, faizin yüzde 1.20'lere çekilmesi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ AÇIKLADI

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk evini alacakların destekleneceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, açıklamasında şunları söylemişti:

"Bu kapsamda katılım Finans ve kalkınma bankacılığı konuları gündeme geldi. Buralarda etkili şekilde yine iyi projelere destek olan, parası olana değil bir sistemi nasıl geliştiririz bunlar konuşuldu. Konut arzı konusunda daha fazla artırma, birinci konut edinimini daha güçlü şekilde teşvik edecek mekanizmalar üzerinde durduk.

DPT ve Dünya Bankası ortak çalışma yapmıştı. Tasarruf oranlarını artırıyor. Kamu olarak ilk konut edinimini destekleyici çerçeve içinde hareket edeceğiz"



BAŞVURU ŞARTLARI NELER OLACAK?

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk kez ev alacaklara düşük faizli kredi imkanı sunulacak.

İlk kez ev alacaklara yüzde 1.20 oranında faiz oranı uygulanması bekleniyor. 1.20 düşük faizli konut kredisi hiç evi olmayanlara verilecek.



Kredi vadesinin 15 yıl olması bekleniyor. İlk kez ev alacaklar düşük faizli ev kampanyasında 120 ay dışında 15 yıl yani 180 aya kadar bir vadelendirme imkanı da olabilir.

Söz konusu kredi başvurularına dair şartlar netleştiğinde haberimizde yer verereceğiz.

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