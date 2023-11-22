2.000.000 TL + 180 ay vade fırsatı sunulacak! 2 sene ertelemeli; 1.20 faizli konut kredisi taksit tablosu oluştu! Halkbank, Ziraat, Vakıfbank...

1.20 faizli konut kredisi, özellikle orta ve düşük gelir grupları için konut edinmeyi daha kolay bir hale getirecek. Bu düşük faiz oranı, aylık taksitleri daha uygun seviyelere çekerek, ev sahibi olma hayalini daha fazla vatandaş için gerçeğe dönüştürebilir. Ayrıca, bu kampanya, konut sektöründeki firmalar için de yeni satış fırsatları yaratarak, sektörün genel dinamizmini artırabilir. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, geçtiğimiz günlerde yaptığı önemli açıklama ile hükümetin kamu olarak ilk konut edinimini destekleyici çalışmalara odaklanacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından alınan bir kararla, yüksek vadeli ve düşük faizli konut kredisinin yakın zamanda yürürlüğe gireceği belirtildi. Peki, 1.20 faizli konut kredisi ne zaman çıkacak? Düşük faizli konut kredisi şartları neler? İşte konu hakkında detaylar...

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulması beklenen 1.20 düşük faizli konut kredisi kampanyası hakkında çalışmaların tamamlanması bekleniyor.



Çalışmaların tamamlanmasının ardından konunun yıl sonuna kadar Meclis'te yer alacağı ve TBMM gündemine geleceği tahmin ediliyor. BEKLENTİ VADENİN 15 YILA UZAMASI Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), ikinci kez ev sahibi olacak kişiler için kredileri sınırlandırmıştı.



Böylelikle artık yatırımcının değil ihtiyacı olanın konuta ulaşması hedeflenecek.



Henüz gündemde olan 1.20 faizli düşük konut kredisi kampanyasıyla ilgili ayrıntılar netleşmese de beklenti vadenin 15 yıla uzaması, faizin yüzde 1.20'lere çekilmesi.