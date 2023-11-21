Yatırımcılar TL varlıklarını artırmaya başladı! Dövizden çıkış hızlandı! TL mevduatının payı 29’dan 36’ya çıktı

1 YILDA % 108 BÜYÜME

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından açıklanan verilere göre, yerli yatırımcıların 2022'nin ekim ayında 1 trilyon 337 milyar lira, 2022 sonunda ise 1 trilyon 836 milyar lira olan hisse senedi varlıkları, bu yılın ekim sonu itibarıyla 2 trilyon 788 milyar liraya çıktı. Pay senedi varlıklarının, 1 trilyon 540 milyar lirası bireysel yatırımcılara, 1 trilyon 248 milyar lirası ise kurumsal yatırımcılar ve tüzel kişilere ait bulunuyor. Hisse senedi varlıklarında 1 yıllık büyüme yüzde 108.5 ile aynı dönemde yüzde 61.36 olan yıllık TÜFE'nin üzerinde gerçekleşti. Hisse senedi varlıklarında 10 aylık artış ise yüzde 52 ile aynı dönemde yüzde 55 olan enflasyonun altında kaldı. Hisse senetlerinin finansal varlıklar içerisindeki payı ise 1 yılda yüzde 10'dan 13'e ulaştı.

YATIRIMCI SAYISI KATLANDI

Reel getiri arayışı ve halka arzların etkisiyle yerli yatırımcıların pay senedi piyasasına olan ilgisi bu yılın ilk 10 ayında rekor düzeyde arttı. 2022 yılı sonunda 3 milyon 784 bin olan Borsa İstanbul pay senedi piyasasındaki bakiyeli yatırımcı sayısı, 10 ayda 4 milyon 772 bin (yüzde 126.1) artarak, 2023 yılı Ekim ayı sonunda 8 milyon 556 bine çıktı. Geçen yıl sonunda 3 milyon 102 bin olan pay senedi piyasasında ayda en az bir kez işlem yapan yatırımcı (aktif yatırımcı) sayısı ise 7 milyon 209 bine yükseldi. Geçen yıl ekim sonu itibarıyla 13 trilyon 248 milyar lira olan yerli yatırımcıların finansal varlıkları, bir yılda yüzde 63 oranında büyüyerek 21 trilyon 558 milyar lirayı aştı.