HALKA ARZ TAKVİMİ! Hangi şirketler halka arz olacak? Marbas, Çates, Oba Makarna, Artemis, Kuzey Boru, Efor Çay, Global Tower, Tezkim...

Yes Oto Kiralama ve Turizm Yatırımları A.Ş. (enterprise)

Obami Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş.

Yeşil Global Enerji A.Ş.

Alves Kablo San. ve Tic. A.Ş.

Arkopa Ahşap Panel Sanayi A.Ş.

Multinet Kurumsal Hizmetler A.Ş.

Koray Holding A.Ş.

Zorlu Yenilenebilir Enerji A.Ş.

Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.

SMRVA Sümer Varlık Yönetim A.Ş.

Artemis Halı A.Ş.

Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş.

Mega Teks Tekstil Ürünleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

Kuzey Boru A.Ş.

Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Uslu Çsm Demir Çelik A.Ş.

Cem Zeytin A.Ş.

Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş.

Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş. (ALKLC)

Penca Tekstil Çorap San. ve Tic. A.Ş. (Penti)

Alcas Metal Sanayi A.Ş.

Büyük Hekimoğulları Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Gama Recycle Sürdürülebilir Teknolojiler A.Ş.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (SKYMD)

Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş.

Akçelik Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. (AKCEL)

Techmine Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (TMGSY)