HALKA ARZ TAKVİMİ! Hangi şirketler halka arz olacak? Marbas, Çates, Oba Makarna, Artemis, Kuzey Boru, Efor Çay, Global Tower, Tezkim...

Son dönemde halka arz işlemleri, Borsa İstanbul'da yatırımcıların ve piyasa takipçilerinin büyük ilgisini çekiyor. İşte merak edilen halka arzlar ve talep toplama tarihleri...
Son dönemde halka arz işlemleri, Borsa İstanbul'da yatırımcıların ve piyasa takipçilerinin büyük ilgisini çekiyor. İşte merak edilen halka arzlar ve talep toplama tarihleri...
HALKA ARZ OLAN ŞİRKETLER
AGROT
Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş.
15-16-17 Kasım 2023
Yeni!
EKOS
Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş.
15-16 Kasım 2023
Yeni!
BINHO
1000 Yatırımlar Holding A.Ş.
14-15 Kasım 2023
TASLAK HALKA ARZLAR
Çates Elektrik Üretim A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Odine Solutions Teknoloji Tic. ve San. A.Ş.
Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Ferbis Tarım Tic. ve San. A.Ş.
Yes Oto Kiralama ve Turizm Yatırımları A.Ş. (enterprise)
Obami Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş.
Yeşil Global Enerji A.Ş.
Alves Kablo San. ve Tic. A.Ş.
Arkopa Ahşap Panel Sanayi A.Ş.
Multinet Kurumsal Hizmetler A.Ş.
Koray Holding A.Ş.
Zorlu Yenilenebilir Enerji A.Ş.
Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.
SMRVA Sümer Varlık Yönetim A.Ş.
Artemis Halı A.Ş.
Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş.
Mega Teks Tekstil Ürünleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.
Kuzey Boru A.Ş.
Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Uslu Çsm Demir Çelik A.Ş.
Cem Zeytin A.Ş.
Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş.
Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş. (ALKLC)
Penca Tekstil Çorap San. ve Tic. A.Ş. (Penti)
Alcas Metal Sanayi A.Ş.
Büyük Hekimoğulları Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Gama Recycle Sürdürülebilir Teknolojiler A.Ş.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (SKYMD)
Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş.
Akçelik Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. (AKCEL)
Techmine Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (TMGSY)
Mega Metal San. ve Tic. A.Ş. (MEGMT)
Narlı Feribot İşletmeciliği A.Ş. (NARFE)
Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Tavuk Dünyası Gıda San. ve Tic. A.Ş. (TVKDN)
Kızılay İçecek San. ve Tic. A.Ş. (KZLYI)
(Global Tower) Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş. (KULE)
Golda Gıda San. ve Tic. A.Ş. (GOLDA)
Cosmer Kimya San. ve Tic. A.Ş.
Smm Tekstil A.Ş. (SMMAS)
Hdm Çelik Boru San. ve Tic. A.Ş. (HDMCB)
Çavuşoğlu Demir Çelik Geri Dönüşüm San. Tic. A.Ş. (CAVDC)
Tezkim Tarımsal Kimya San. ve Tic. A.Ş. (TEZKM)
Kaymet Metal İmalat San. ve Tic. A.Ş. (KAYMT)
Kıraç Galvaniz San. ve Tic. A.Ş. (TCKRC)
Netcad Yazılım A.Ş. (NETCD)
Mikro Yazılımevi Yazılım Hizmetleri Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş. (MKROY)
OutMedya İletişim A.Ş. (OUTMD)
Destek Finans Faktoring A.Ş. (DSTKF)
IBS Isıtma Soğutma Havalandırma Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. (IBSSO)
Güllük Mandalya Turizm Liman İşletmeleri A.Ş. (GLMND)