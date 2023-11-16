PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

HALKA ARZ TAKVİMİ! Hangi şirketler halka arz olacak? Marbas, Çates, Oba Makarna, Artemis, Kuzey Boru, Efor Çay, Global Tower, Tezkim...

Son dönemde popülerliği artan halka arz işlemleri, yatırımcıların ve piyasa takipçilerinin büyük ilgisini çekiyor. Yeni haftada Borsa İstanbul'da gerçekleşecek halka arz işlemleri için şirketlerin isimleri ve talep toplama tarihleri netleşti. Bunun dışında şirketler tarafından alınan halka arz kararları da en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İşte, beklenen halka arz takvimi ve taslak halka arzlar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Kasım 2023, 21:40 Güncelleme 16 Kasım 2023, 21:40
HALKA ARZ TAKVİMİ! Hangi şirketler halka arz olacak? Marbas, Çates, Oba Makarna, Artemis, Kuzey Boru, Efor Çay, Global Tower, Tezkim...

Son dönemde halka arz işlemleri, Borsa İstanbul'da yatırımcıların ve piyasa takipçilerinin büyük ilgisini çekiyor. İşte merak edilen halka arzlar ve talep toplama tarihleri...

HALKA ARZ OLAN ŞİRKETLER

AGROT
Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş.
15-16-17 Kasım 2023
Yeni!

EKOS
Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş.
15-16 Kasım 2023
Yeni!

BINHO
1000 Yatırımlar Holding A.Ş.
14-15 Kasım 2023

TASLAK HALKA ARZLAR

Çates Elektrik Üretim A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Odine Solutions Teknoloji Tic. ve San. A.Ş.
Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Ferbis Tarım Tic. ve San. A.Ş.

Yes Oto Kiralama ve Turizm Yatırımları A.Ş. (enterprise)
Obami Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş.
Yeşil Global Enerji A.Ş.
Alves Kablo San. ve Tic. A.Ş.
Arkopa Ahşap Panel Sanayi A.Ş.
Multinet Kurumsal Hizmetler A.Ş.

Koray Holding A.Ş.
Zorlu Yenilenebilir Enerji A.Ş.
Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.
SMRVA Sümer Varlık Yönetim A.Ş.
Artemis Halı A.Ş.
Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş.
Mega Teks Tekstil Ürünleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.
Kuzey Boru A.Ş.

Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Uslu Çsm Demir Çelik A.Ş.
Cem Zeytin A.Ş.
Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş.
Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş. (ALKLC)
Penca Tekstil Çorap San. ve Tic. A.Ş. (Penti)
Alcas Metal Sanayi A.Ş.

Büyük Hekimoğulları Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Gama Recycle Sürdürülebilir Teknolojiler A.Ş.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (SKYMD)
Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş.
Akçelik Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. (AKCEL)
Techmine Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (TMGSY)

Mega Metal San. ve Tic. A.Ş. (MEGMT)
Narlı Feribot İşletmeciliği A.Ş. (NARFE)
Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Tavuk Dünyası Gıda San. ve Tic. A.Ş. (TVKDN)
Kızılay İçecek San. ve Tic. A.Ş. (KZLYI)

(Global Tower) Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş. (KULE)
Golda Gıda San. ve Tic. A.Ş. (GOLDA)
Cosmer Kimya San. ve Tic. A.Ş.
Smm Tekstil A.Ş. (SMMAS)
Hdm Çelik Boru San. ve Tic. A.Ş. (HDMCB)
Çavuşoğlu Demir Çelik Geri Dönüşüm San. Tic. A.Ş. (CAVDC)

Tezkim Tarımsal Kimya San. ve Tic. A.Ş. (TEZKM)
Kaymet Metal İmalat San. ve Tic. A.Ş. (KAYMT)
Kıraç Galvaniz San. ve Tic. A.Ş. (TCKRC)
Netcad Yazılım A.Ş. (NETCD)

Mikro Yazılımevi Yazılım Hizmetleri Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş. (MKROY)
OutMedya İletişim A.Ş. (OUTMD)
Destek Finans Faktoring A.Ş. (DSTKF)
IBS Isıtma Soğutma Havalandırma Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. (IBSSO)
Güllük Mandalya Turizm Liman İşletmeleri A.Ş. (GLMND)

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CANLI TAKİP | İsrail soykırımında 41. gün! Katliam ordusu Şifa Hastanesi’ne saldırdı: Kuvözden çıkarılan bebekler dahil tek bir Filistinli bile güvende değil
İsveç’in NATO üyeliği TBMM Dışişleri Komisyonu’nda ertelendi
Performansın mobilite ile buluşması Casper Nirvana x600
SON DAKİKA