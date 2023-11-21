Altın fiyatları 2 gün sonra değişecek! Gram altın için fiyat uyarısı: Sakın ola... Çeyrek gram altın fiyatlarında son dakika

İslam Memiş, piyasa dinamiklerini ve TCMB'nin olası faiz kararlarının altın piyasası üzerindeki etkilerini analiz ediyor. Uzmanının yorumları, yatırımcıların karar verme süreçlerinde önemli bir rol oynuyor. Memiş, altın fiyatlarının gelecekteki seyrini öngörmeye çalışırken, global ekonomik gelişmeleri ve politika kararlarını da dikkate alıyor. TCMB'nin Perşembe günü saat 14:00'te yapacağı faiz açıklaması, piyasalar üzerinde önemli etkiler yaratacak gibi görünüyor. Memiş'e göre, piyasanın 250 baz puanlık bir artırım beklentisi var. Bu durum, altın, gümüş, euro, sterlin ve BTC gibi değerlerde kısa vadeli geri çekilmelere ve alım fırsatlarına yol açabilir. Ayrıca, borsanın bu süreçten pozitif etkilenmesi bekleniyor.

TCMB'nin faiz kararının yanı sıra, uluslararası piyasalardaki gelişmeler de altın fiyatlarını etkileyebiliyor. Örneğin, küresel ekonomik belirsizlikler veya döviz kurlarındaki değişimler, yatırımcıların altına yönelmesine sebep olabilir. Bu durum, altın fiyatlarının artışına yol açabilir.