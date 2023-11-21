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Altın fiyatları 2 gün sonra değişecek! Gram altın için fiyat uyarısı: Sakın ola... Çeyrek gram altın fiyatlarında son dakika

Altın piyasası, haftanın ikinci gününde yoğun bir beklenti ve araştırma atmosferi içinde hareket ediyor. Özellikle, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Perşembe günü açıklayacağı faiz kararı, yatırımcılar ve piyasa analistleri tarafından yakından takip ediliyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in değerlendirmeleri, bu beklentilerin oluşmasında önemli bir etken olarak görülüyor. Piyasa gözlemcileri, TCMB'nin alacağı faiz kararının altın fiyatları üzerindeki etkisini merak ediyorlar. Genel kanı, faiz oranlarının düşürülmesinin altın fiyatlarını artırabileceği yönünde. Çünkü düşük faiz oranları, genellikle yatırımcıların altına olan ilgisini artırır ve bu da altın fiyatlarını yükseltebilir.

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Giriş Tarihi 20 Kasım 2023, 13:27 Güncelleme 21 Kasım 2023, 09:18
Altın fiyatları 2 gün sonra değişecek! Gram altın için fiyat uyarısı: Sakın ola... Çeyrek gram altın fiyatlarında son dakika

İslam Memiş, piyasa dinamiklerini ve TCMB'nin olası faiz kararlarının altın piyasası üzerindeki etkilerini analiz ediyor. Uzmanının yorumları, yatırımcıların karar verme süreçlerinde önemli bir rol oynuyor. Memiş, altın fiyatlarının gelecekteki seyrini öngörmeye çalışırken, global ekonomik gelişmeleri ve politika kararlarını da dikkate alıyor. TCMB'nin Perşembe günü saat 14:00'te yapacağı faiz açıklaması, piyasalar üzerinde önemli etkiler yaratacak gibi görünüyor. Memiş'e göre, piyasanın 250 baz puanlık bir artırım beklentisi var. Bu durum, altın, gümüş, euro, sterlin ve BTC gibi değerlerde kısa vadeli geri çekilmelere ve alım fırsatlarına yol açabilir. Ayrıca, borsanın bu süreçten pozitif etkilenmesi bekleniyor.

TCMB'nin faiz kararının yanı sıra, uluslararası piyasalardaki gelişmeler de altın fiyatlarını etkileyebiliyor. Örneğin, küresel ekonomik belirsizlikler veya döviz kurlarındaki değişimler, yatırımcıların altına yönelmesine sebep olabilir. Bu durum, altın fiyatlarının artışına yol açabilir.

Gram Altın Tahminleri ve Merkez Bankalarının Altın Stoklaması

İslam Memiş, gram altında beklenen rekor zirveleri ve merkez bankalarının altın stoklama eğilimlerini ele alıyor. Memiş'e göre, gram altın fiyatlarının 2500 lira ve üzerine çıkabileceği öngörülüyor. Merkez bankalarının çeşitli ülkelerde altın stoklarını artırması ve bu stokların piyasa üzerindeki potansiyel etkileri dikkat çekici.

Çeşitli Ülkelerdeki Merkez Bankalarının Altın Alımları

Dünya genelinde çeşitli merkez bankalarının altın alımlarına dair detaylar şu şekilde:

  • Çin, Hindistan, Polonya, Özbekistan, Çek Cumhuriyeti, Kırgızistan, Katar, Singapur ve Türkiye'nin merkez bankaları, çeşitli miktarlarda altın alımları yaparak rezervlerini artırdı.
  • Bu alımlar, merkez bankalarının neden "çılgınlar gibi" altın stokladıklarına dair soruları gündeme getiriyor.

TCMB'nin Faiz Kararı ve Piyasa Etkisi

Perşembe günü açıklanacak olan TCMB'nin faiz kararı, döviz kurları, altın ve gümüş fiyatları üzerinde önemli bir etkiye sahip olacak. Memiş, faiz kararı sonrası bu değerlerde hafif bir düşüş, borsada ise bir yükseliş bekliyor. Bu hafta, borsanın değer kazanacağı tahmin ediliyor.

Gram Altın Fiyatları ve Yatırım Fırsatları

Geçtiğimiz haftayı 1875 lira seviyesinde tamamlayan gram altın, bu hafta 1850-1875 lira aralığında hareket edebilir. Memiş, bu hafta gram altının alım fırsatları sunabileceğini belirtiyor. Ayrıca, 2024 yılında gram altının ilk hedef olarak 2500 lira, ardından 2700 lira seviyelerine ulaşabileceği tahmin ediliyor.

İslam Memiş'ten Gram Altın için 2024 Tahmini

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altın fiyatlarının 2024 yılında 2500 TL seviyelerine ulaşacağını öngörüyor. Memiş, merkez bankalarının altın stoklama eğilimlerine ve fiziki altına olan talebin artacağına dikkat çekiyor. Özellikle Filistin-İsrail savaşının başlaması ile ons fiyatlarının 2.007 dolara, gram fiyatlarının ise 1.778 liraya yükseldiği geçmiş dönemlere atıfta bulunuyor.

21 Kasım Güncel Altın Fiyatları ve Piyasa Analizi

Altın piyasası, her gün yenilenen fiyatlar ve değişken piyasa koşulları ile yatırımcıların ve ekonomi takipçilerinin sürekli ilgisini çekmektedir. 21 Kasım tarihinde güncellenen altın fiyatları, yatırım kararları için önemli bir gösterge oluşturuyor.

Gram Altın Fiyatları

  • Gram Altın Fiyatı: 1.828,26 TL - 1.828,57 TL

Altın/Ons ($) Fiyatları

  • Altın/Ons ($) Fiyatı: 1.981,84 TL - 1.982,14 TL

Çeyrek ve Yarım Altın Fiyatları

  • Çeyrek Altın Fiyatı: 2.925,22 TL - 2.989,71 TL
  • Yarım Altın Fiyatı: 5.832,16 TL - 5.979,42 TL

Cumhuriyet Altını Fiyatları ve Tarihi Değer

  • Cumhuriyet Altını Fiyatı: 11.700,88 TL - 11.922,26 TL

Canlı Altın Fiyatları

Haberimizde verilen bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Takvim.com.tr sorumluluk kabul etmez

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