SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

90 BİN taşeron işçiye kadro ne zaman çıkacak? TAŞERONA KADRO var mı? 2023 son durum ve başvuru şartları...

Taşeron işçilere kadro verilmesi konusunda son dakika gelişmeleri üzerine yapılan araştırmalar ivme kazanmış durumda. Meclis tarafından yapılan düzenlemenin kabul edilmesinin ardından, bu düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesine dair beklentiler artmaktadır. Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Taşeron işçilere söz verdim. Önümüzde duruyor, bunu Meclis'i açar açmaz gerçekleştireceğiz." demişti. Peki, taşeron işçilere kadro ne zaman verilecek? İşte bu konuda merak edilen tüm detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Kasım 2023, 09:30 Güncelleme 20 Kasım 2023, 09:30
90 BİN taşeron işçiye kadro ne zaman çıkacak? TAŞERONA KADRO var mı? 2023 son durum ve başvuru şartları...

Taşeron işçilere kadro konusundaki gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Meclis'teki torba yasa tartışmaları sürerken, 90 bin taşeron işçinin kadroya geçmesi için umutlar yükseliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında taşerona kadro var mı ve son dakika taşerona kadro ne zaman çıkacak soruları yer alıyor. İşte taşerona kadroda son durum...

KABİNEDE GÜNDEME GELECEK Mİ?

Gerçekleşecek Kabine Toplantısı'nda taşerona kadro durumu gündeme gelebilir.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı normal şartlarda 2 hafta bir Pazartesi veya Salı günleri toplanıyor. Son olarak Kabine Toplantısı 31 Ekim tarihinde yapıldı. Bu bilgiye göre bir sonraki toplantının 20 Kasım Pazartesi yapılması bekleniyor. Ancak resmi açıklama henüz gelmedi.

90 BİN TAŞERON İŞÇİYE KADRODA SON AÇIKLAMALAR

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Taşeron işçilere söz verdim. Önümüzde duruyor, bunu Meclis'i açar açmaz gerçekleştireceğiz." demişti.

Taşeron işçilerin ne zaman kadroya gireceğiyle ilgili bir tarih henüz açıklanmadı. Bakanlık tarafından taşerona kadro için çalışmalar devam ediyor.

90 BİN TAŞERON İŞÇİ KİMLERİ KAPSIYOR?

Konuyla ilgili bakanlık tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. 90 bin taşerona işçi kadrosunun kimleri kapsayacağıyla ilgili açıklama gelir gelmez haberimizden öğrenebilirsiniz.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CHP’den Hrant Dink cinayetindeki FETÖ izini silme girişimi! Özgür Özel yalanlarla başrolde: 2012’den 2023’e taşları yerine oturtan o kare
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Zonguldak’ta Türk bandıralı gemi Kafkametler battı! 12 mürettebattan haber yok
CANLI TAKİP | İsrail soykırımında 45. gün! İşgalcinin hedefi yine hastaneler: Esir takası iddiasına Hamas’tan cevap
SON DAKİKA