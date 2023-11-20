90 BİN taşeron işçiye kadro ne zaman çıkacak? TAŞERONA KADRO var mı? 2023 son durum ve başvuru şartları...

Taşeron işçilere kadro konusundaki gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Meclis'teki torba yasa tartışmaları sürerken, 90 bin taşeron işçinin kadroya geçmesi için umutlar yükseliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında taşerona kadro var mı ve son dakika taşerona kadro ne zaman çıkacak soruları yer alıyor. İşte taşerona kadroda son durum...
KABİNEDE GÜNDEME GELECEK Mİ?
Gerçekleşecek Kabine Toplantısı'nda taşerona kadro durumu gündeme gelebilir.
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı normal şartlarda 2 hafta bir Pazartesi veya Salı günleri toplanıyor. Son olarak Kabine Toplantısı 31 Ekim tarihinde yapıldı. Bu bilgiye göre bir sonraki toplantının 20 Kasım Pazartesi yapılması bekleniyor. Ancak resmi açıklama henüz gelmedi.