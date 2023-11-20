90 BİN taşeron işçiye kadro ne zaman çıkacak? TAŞERONA KADRO var mı? 2023 son durum ve başvuru şartları...

Taşeron işçilere kadro konusundaki gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Meclis'teki torba yasa tartışmaları sürerken, 90 bin taşeron işçinin kadroya geçmesi için umutlar yükseliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında taşerona kadro var mı ve son dakika taşerona kadro ne zaman çıkacak soruları yer alıyor. İşte taşerona kadroda son durum...