Günümüzde kazanç sağlamanın en popüler yollarından biri vadeli mevduat hesaplarıdır. Bu hesaplar, bankalara belirli bir süre için para yatırma ve karşılığında faiz getirisi elde etme imkanı sunar. Kasım ayının ortalarında pek çok banka vadeli mevduat faiz oranlarını güncelledi. İşte Kasım 2023 hesaplamayla Ziraat Bankası , Vakıfbank , Denizbank, Akbank, İNG ve TEB bank faiz oranları...

Kasım ayında, Türkiye'deki birçok banka vadeli mevduat faiz oranlarını güncelledi. Bu oranlar, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar için önemli bir gelir kaynağıdır. Güncel faiz oranları ve net kazançlar aşağıda listelenmiştir:

150.000 TL 32 Gün Vadeli Mevduat Kazançları

ING e-Turuncu Hesap, %40 faiz oranı ile dikkat çekerken, yatırımcılara 4.997,26 TL net kazanç sağlamaktadır. Bu, toplamda 154.997,26 TL net gelir elde etme fırsatı anlamına gelir. Bu hesap, özellikle güvenilir bir banka arayışında olan ve yüksek getiri beklentisi içinde olan bireyler için idealdir.

Diğer taraftan, Alternatif Bank'ın VOV Hesabı, %44 faiz oranı ile bir adım öne çıkıyor. Bu hesapla yatırımcılar, 5.496,99 TL net kazanç elde edebilirler ki bu da toplamda 155.496,99 TL'ye tekabül eder. Alternatif Bank'ın bu hesabı, daha yüksek getiri arayışındaki yatırımcılar için cazip bir seçenek olarak öne çıkmaktadır.