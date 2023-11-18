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Müjde tez elden verildi! 19, 21, 23, 25, 28 Kasım SSK ve Bağ-Kur emeklisi için önemli tarihler geldi çattı

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi kasım ayının ortalarında maaş ödeme tarihlerini merakla beklemeye başladı. Emekli maaşı alan vatandaşlar ödeme tarihlerini tahsis numaralarının son hanesine göre belirlenen aralıklarda görebiliyor. Özellikle Sosyal Sigortalar Kurumu'na (SSK) bağlı emekliler ve Bağ-Kur'lular için bu tarihler büyük bir öneme sahip. Tahsis numaraları emeklilerin özlük dosyalarını temsil ediyor ve bu numaralar üzerinden ödeme tarihleri belirleniyor. Maaşların ödenmesi genellikle tahsis numarasına göre belirleniyor.

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Giriş Tarihi 18 Kasım 2023, 17:18 Güncelleme 18 Kasım 2023, 17:18
Müjde tez elden verildi! 19, 21, 23, 25, 28 Kasım SSK ve Bağ-Kur emeklisi için önemli tarihler geldi çattı

Kasım ayı SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı alan milyonlarca vatandaş için büyük bir önem arz ediyor. Emekli maaşı alanların maaşlarını ne zaman alacakları tahsis numaralarının son hanesine göre belirlenen tarih aralığında gerçekleşiyor. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı alan vatandaşlar için ödeme tarihleri planlama süreçlerinde önemli bir rol oynuyor.

Emekli maaşlarının ödenmesi genellikle tahsis numarasının son hanesine göre belirlenen bir düzene tabidir. Örneğin maaş ödemesi Cumartesi gününe denk gelen emekli hak sahipleri Cuma günü maaşlarını alırken Pazar gününe denk gelenler ise Pazartesi günü ödemelerini alıyor.

SSK Emeklileri İçin Güncel Ödeme Takvimi

Tahsis numarasının son hanesi 9 olan emekliler her ayın 17'sinde maaşlarını alacak.

Aynı şekilde tahsis numarasının son rakamı 7 olan emekliler için ödeme tarihi ayın 18'i, son rakamı 5 olanlar için ayın 19'u, son rakamı 3 olanlar için ayın 20'sinde hesaplarda oluyor.

Öte yandan son rakamı 1 olanlar için ayın 21'i, son rakamı 8 olanlar için ayın 22'si, son rakamı 6 olanlar için ayın 23'ü, son rakamı 4 olanlar için ayın 24'ü, son rakamı 2 olanlar için ayın 25'i ve son rakamı 0 olanlar için ayın 26'sında ödeniyor.

Bağ-Kur Emeklileri İçin Özel Ödeme Takvimi

Bağ-Kur emeklileri de düzenli bir ödeme takvimine tabidir. Bu kapsamda;

Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarasının son rakamı 3 ve 1 olanlar ayın 26'sında,
Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alacak.

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