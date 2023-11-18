Aynı şekilde tahsis numarasının son rakamı 7 olan emekliler için ödeme tarihi ayın 18'i, son rakamı 5 olanlar için ayın 19'u, son rakamı 3 olanlar için ayın 20'sinde hesaplarda oluyor.

Öte yandan son rakamı 1 olanlar için ayın 21'i, son rakamı 8 olanlar için ayın 22'si, son rakamı 6 olanlar için ayın 23'ü, son rakamı 4 olanlar için ayın 24'ü, son rakamı 2 olanlar için ayın 25'i ve son rakamı 0 olanlar için ayın 26'sında ödeniyor.

Bağ-Kur Emeklileri İçin Özel Ödeme Takvimi Bağ-Kur emeklileri de düzenli bir ödeme takvimine tabidir. Bu kapsamda; Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarasının son rakamı 3 ve 1 olanlar ayın 26'sında,

Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alacak.