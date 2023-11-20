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Kasım 2023 Merkez Bankası toplantısı ne zaman, bu hafta mı? TCMB faizleri artıracak mı, düşürecek mi? Altın, dolar, euro beklentisi ne?

Türkiye'de ekonomi gündemi, Kasım ayında Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına odaklandı. Merakla beklenen faiz kararı, finans dünyası ve ekonomiyle yakından ilgilenen vatandaşlar arasında büyük bir beklenti yaratmış durumda. Merkez Bankası'nın faiz kararı, ekonominin genel sağlığı, enflasyon, döviz kurları ve yatırım ortamı gibi bir dizi faktörü etkileyebilir. Peki, Kasım 2023 Merkez Bankası toplantısı ne zaman, bu hafta mı? TCMB faizleri artıracak mı, düşürecek mi? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 20 Kasım 2023, 08:42 Güncelleme 20 Kasım 2023, 08:42
Kasım 2023 Merkez Bankası toplantısı ne zaman, bu hafta mı? TCMB faizleri artıracak mı, düşürecek mi? Altın, dolar, euro beklentisi ne?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı, son günlerin en önemli ekonomi başlıkları arasında yer alıyor. Finans dünyası, Para Politikası Kurulu'nun (PPK) toplantısı sonrasında açıklanacak yeni faiz kararını bekleyerek, Türkiye'nin ekonomik geleceğine dair ipuçları arıyor. Peki, Kasım 2023 Merkez Bankası toplantısı ne zaman, bu hafta mı? TCMB faizleri artıracak mı, düşürecek mi? Altın, dolar, euro beklentisi ne?

TCMB KASIM TOPLANTISI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu kasım ayı toplantı takvimi belli oldu.

TCMB'nin bir sonraki toplantısı 23 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek.

Saat 14:00'dan sonra güncel faiz kararının açıklanması bekleniyor.

MERKEZ BANKASI EKİM AYI FAİZ KARARI

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanan Kurul'un politika faizinin yüzde 35'e çıkarılmasına karar verdiği bildirildi.

Kurul'un, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar verdiği belirtilen duyuruda, enflasyonun yılın üçüncü çeyreğinde öngörülenin üzerinde gerçekleştiğine işaret edildi.



Son dönemde etkili olan ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar ile vergi düzenlemelerinin enflasyona geçişinin önemli ölçüde tamamlandığı bildirilen duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

"Yurt içi talepteki güçlü seyir, hizmet fiyatlarındaki katılık ve enflasyon beklentilerindeki bozulma ise enflasyonda yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam etmektedir. Bu çerçevede, enflasyonun yıl sonunda Enflasyon Raporu'ndaki tahmin aralığının üst sınırına yakın seyredeceği öngörülürken, aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözleneceği de değerlendirilmiştir. Öte yandan, jeopolitik gelişmeler, enflasyon görünümünde petrol fiyatları kaynaklı risk oluşturmaktadır. Kurul, parasal sıkılaştırma adımlarının etkisiyle dezenflasyonu 2024 yılında rapordaki patika ile uyumlu şekilde tesis etmekte kararlıdır."



Duyuruda, doğrudan yabancı yatırımların, dış finansman koşullarındaki dengeli seyrin, rezervlerde süregelen artışın, talepteki dengelenmenin cari işlemler hesabına desteğinin ve Türk lirası varlıklara yurt içi ve dışı talebin artmasının fiyat istikrarına güçlü katkıda bulunacağı ifade edilerek, "Politika faizi, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlenecektir." bilgisi verildi.

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