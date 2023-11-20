Duyuru saat 08.32 sularında yapıldı! 21-23-26 Kasım arası hesaba geçecek! SGK BAĞ-KUR ödeme tarihleri...

Ayrıca son hanesi 1 olanlar için ödeme tarihi 21'i, son hanesi 8 olanlar için 22'si, son hanesi 6 olanlar için 23'ü, son hanesi 4 olanlar için 24'ü, son hanesi 2 olanlar için 25'i ve son hanesi 0 olanlar için 26'sında gerçekleşmektedir.

SSK EMEKLİLERİ İÇİN GÜNCEL ÖDEME TAKVİMİ SSK emeklileri için güncel ödeme takvimine göre: Tahsis numarasının son hanesi 9 olan emekliler, her ayın 17'sinde maaşlarını alacak. Son hanesi 7 olanlar için ödeme tarihi ayın 18'i,

Son hanesi 5 olanlar için ayın 19'u,

Son hanesi 3 olanlar için ayın 20'sinde hesaplarda olacaktır.

Ayrıca son hanesi 1 olanlar için ödeme tarihi 21'i, son hanesi 8 olanlar için 22'si, son hanesi 6 olanlar için 23'ü, son hanesi 4 olanlar için 24'ü, son hanesi 2 olanlar için 25'i ve son hanesi 0 olanlar için ayın 26'sında gerçekleşmektedir.

BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN ÖZEL ÖDEME TAKVİMİ Bağ-Kur emeklileri de düzenli bir ödeme takvimine tabidir. Bu kapsamda: Tahsis numarasının son hanesi 9, 7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarasının son hanesi 3 ve 1 olanlar ayın 26'sında,

Tahsis numarasının son hanesi 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarasının son hanesi 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alacaktır.