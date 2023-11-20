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Duyuru saat 08.32 sularında yapıldı! 21-23-26 Kasım arası hesaba geçecek! SGK BAĞ-KUR ödeme tarihleri...

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi kasım ayının ortalarında maaş ödemelerini merakla beklemeye başlıyor. Emekli maaşı alan vatandaşlar ödeme tarihlerini tahsis numaralarının son hanesine göre belirlenen aralıklarda görebiliyor. Özellikle Sosyal Sigortalar Kurumu'na (SSK) bağlı emekliler ve Bağ-Kur'lular için bu tahsis numaraları büyük bir öneme sahip. Zira bu numaralar emeklilerin özlük dosyalarını temsil ediyor ve maaş ödemeleri genellikle bu numaralar üzerinden planlanıyor.

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Giriş Tarihi 20 Kasım 2023, 09:09 Güncelleme 20 Kasım 2023, 09:45
Duyuru saat 08.32 sularında yapıldı! 21-23-26 Kasım arası hesaba geçecek! SGK BAĞ-KUR ödeme tarihleri...

Kasım ayı SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı alan milyonlarca vatandaş için heyecanla beklenen bir döneme işaret ediyor. Emekli maaşı alanların ödemeleri, tahsis numaralarının son hanesine göre belirlenen tarih aralıklarında gerçekleşiyor. Bu ödeme tarihleri, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için oldukça önemli bir role sahip çünkü maaşlarını ne zaman alacakları bu planlama sürecine bağlı.

TAHSİS NUMARASI ÖNEMLİ

Emekli maaşlarının ödenme düzeni genellikle tahsis numarasının son hanesine göre belirlenen bir sistem üzerine kuruludur.

Örneğin tahsis numarasının son hanesi 9 olan emekliler her ayın 17'sinde maaşlarını almaktadır. Benzer şekilde, son hanesi 7 olanlar için ödeme tarihi 18'i, son hanesi 5 olanlar için 19'u, son hanesi 3 olanlar için 20'sidir.

Ayrıca son hanesi 1 olanlar için ödeme tarihi 21'i, son hanesi 8 olanlar için 22'si, son hanesi 6 olanlar için 23'ü, son hanesi 4 olanlar için 24'ü, son hanesi 2 olanlar için 25'i ve son hanesi 0 olanlar için 26'sında gerçekleşmektedir.

SSK EMEKLİLERİ İÇİN GÜNCEL ÖDEME TAKVİMİ

SSK emeklileri için güncel ödeme takvimine göre:

Tahsis numarasının son hanesi 9 olan emekliler, her ayın 17'sinde maaşlarını alacak.

Son hanesi 7 olanlar için ödeme tarihi ayın 18'i,
Son hanesi 5 olanlar için ayın 19'u,
Son hanesi 3 olanlar için ayın 20'sinde hesaplarda olacaktır.

Ayrıca son hanesi 1 olanlar için ödeme tarihi 21'i, son hanesi 8 olanlar için 22'si, son hanesi 6 olanlar için 23'ü, son hanesi 4 olanlar için 24'ü, son hanesi 2 olanlar için 25'i ve son hanesi 0 olanlar için ayın 26'sında gerçekleşmektedir.

BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN ÖZEL ÖDEME TAKVİMİ

Bağ-Kur emeklileri de düzenli bir ödeme takvimine tabidir. Bu kapsamda:

Tahsis numarasının son hanesi 9, 7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarasının son hanesi 3 ve 1 olanlar ayın 26'sında,
Tahsis numarasının son hanesi 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarasının son hanesi 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alacaktır.

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