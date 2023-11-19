2 şartla 47 yaşında emeklilik mümkün! Sigorta girişi 2000-2002-2003 ve sonrası olanlar düğün bayram edecek

Uzun süredir gündemde olan Bağ-Kur'luların emeklilik için prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesi ve SSK'lılar ile eşitlenmesine yönelik çalışma Kabine Toplantısı ile birlikte gündemde.

Yeni Düzenleme Esnafa Erken Emeklilik Kapılarını Açıyor

Bağ-Kur prim gün sayısının 7200'e düşürülmesi halinde, esnaf için erken emeklilik yolu açılacak. Bu düzenleme, 1 milyon esnaf ve tüccarı kapsayacak şekilde planlanıyor. Yasal düzenleme ile birlikte, 10 ve altında personel çalıştıran işletmelerde bin 800 gün daha az primle 5 yıl erken emekli olmak mümkün olacak.