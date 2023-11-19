2 şartla 47 yaşında emeklilik mümkün! Sigorta girişi 2000-2002-2003 ve sonrası olanlar düğün bayram edecek

Uzun süredir gündemde olan Bağ-Kur'luların emeklilik için prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesi ve SSK'lılar ile eşitlenmesine yönelik çalışma Kabine Toplantısı ile birlikte gündemde.
Uzun süredir gündemde olan Bağ-Kur'luların emeklilik için prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesi ve SSK'lılar ile eşitlenmesine yönelik çalışma Kabine Toplantısı ile birlikte gündemde.
Yeni Düzenleme Esnafa Erken Emeklilik Kapılarını Açıyor
Bağ-Kur prim gün sayısının 7200'e düşürülmesi halinde, esnaf için erken emeklilik yolu açılacak. Bu düzenleme, 1 milyon esnaf ve tüccarı kapsayacak şekilde planlanıyor. Yasal düzenleme ile birlikte, 10 ve altında personel çalıştıran işletmelerde bin 800 gün daha az primle 5 yıl erken emekli olmak mümkün olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Talimat Geldi
Bağ-Kur prim eşitlemesi konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "7 bin 200'e güne düşürülmesi bizim için önemli sözlerden biri. Bu konudaki çalışmalarımıza başladık. 9 bin yerine 7 bin 200 ödeyerek Bağ-Kur'lulara 5 yıl öncesinde emekli olma hakkı tanıyoruz. Bu konuda temel değişkenlerimiz, standartlarımız olacak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu hedefimizi de gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.
Esnafa Erken Emeklilik Kimleri Kapsıyor?
Düzenlemeden Esnaf ve Sanatkarlar Odalarına kayıtlı bakkal, kasap, kuaför, ayakkabıcı, berber, kıraathane sahipleri gibi küçük esnafın yararlanması planlanıyor. Ancak, şirket sahipleri ve büyük işletmeler, bilanço esasına göre defter tutanlar bu avantajdan yararlanamayacak.
Güncel Bağ-Kur Prim Gün Sayısı Kaç?
Sosyal güvenlik reformuyla 2008 yılında işçi ve memurların emekliliği için gerekli ödeme gün sayısı 7200 (20 yıl) olarak belirlenmişti. Ancak, Bağ-Kur'lular için bu süre 9 bin gün (25 yıl) olarak tespit edilmişti. Yapılacak düzenleme ile Bağ-Kur prim gün sayısı SSK ile eşitlenerek 7200'e çekilecek.