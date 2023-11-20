SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

BES'e ilgi artıyor: Katılımcı sayısı 8.5 milyonu geçti

Devlet katkısının artması ve 18 yaş altının sisteme girmesiyle BES’e olan ilgi de giderek büyüyor ve sistemi güçlendiriyor. BES’te katılımcı sayısı 8.5 milyonu geçti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Kasım 2023 Güncelleme 20 Kasım 2023, 07:01
BES’e ilgi artıyor: Katılımcı sayısı 8.5 milyonu geçti

Çalışanlarla birlikte çalışma imkanı olmayanlara da emeklilik imkanı sunan Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) olan talep her geçen gün artıyor. Devlet katkısının yüzde 30'a çıkması ve 18 yaş altı çocukların da sisteme katılmasına imkan tanınması hem katılımcı sayısını hem de toplam fon büyüklüğünü yukarılara çekmeye devam ediyor.

Emeklilik Gözetim Merkezi'nin (EGM) verilerine göre; Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) toplam fon büyüklüğü 638.1 milyar lira oldu. Toplam fon büyüklüğünün 568 milyar 129 milyon lirası katılımcılardan gelirken, sistemdeki devlet katkısı 74 milyar 993 milyon lira olarak gerçekleşti. Sistemdeki toplam katılımcı sayısı ise 8 milyon 530 bin kişi oldu.

OKS DE BÜYÜYOR
Otomatik Katılım Sistemi'nin (OKS) 9 Kasım 2023 verileri de EGM tarafından açıklandı. Katılımcı sayısının 7 milyon 287 bin olduğu sistemde toplam fon büyüklüğü 49 milyar 800 milyon lira oldu. Sistemdeki devlet katkısının 3 milyon 201 bin olduğu OKS'de sertifika sayısı ise 10 milyon 656 bin olarak kayıtlara geçti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA