BES’e ilgi artıyor: Katılımcı sayısı 8.5 milyonu geçti

Çalışanlarla birlikte çalışma imkanı olmayanlara da emeklilik imkanı sunan Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) olan talep her geçen gün artıyor. Devlet katkısının yüzde 30'a çıkması ve 18 yaş altı çocukların da sisteme katılmasına imkan tanınması hem katılımcı sayısını hem de toplam fon büyüklüğünü yukarılara çekmeye devam ediyor.

Emeklilik Gözetim Merkezi'nin (EGM) verilerine göre; Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) toplam fon büyüklüğü 638.1 milyar lira oldu. Toplam fon büyüklüğünün 568 milyar 129 milyon lirası katılımcılardan gelirken, sistemdeki devlet katkısı 74 milyar 993 milyon lira olarak gerçekleşti. Sistemdeki toplam katılımcı sayısı ise 8 milyon 530 bin kişi oldu.