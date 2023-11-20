Tarihi paralara merakınız varsa hemen bakın! Osmanlı Darphanesi’nde paralar işte böyle üretiliyordu

Osmanlı İm para torluğu, altın ve gümüşün ülkeye girişini teşvik etmek ve vergiden muaf tutmak gibi politikalar uyguladı. Ancak, para arzında daralmalar yaşandığında, hükümet altın ve gümüş kap kacakları darphane lere göndererek kıymetli madenleri paraya dönüştürürdü. Darphaneler, Mısır dışındaki yerlerde sikke kalıplarını merkezden alır ve kullanırdı.

Osmanlı İm para torluğu'nun son yıllarında kağıt paranın yükselişi dikkat çekiciydi. İmparatorluk, dünya tarihindeki en eski kağıt para uygulamalarından birine sahipti. 19. yüzyıla kadar altın, gümüş ve bakır paralarla işlem yapılıyordu. Ancak, 18. yüzyılın ortalarında artan nüfus ve ticaret, kağıt para kullanımına yönelik talebi artırdı ve bu da Osmanlı İmparatorluğu'nun kağıt para üretmeye başlamasına neden oldu.

KAĞIT PARA BASIMI VE KULLANIMI

Osmanlı İmparatorluğu'nda kağıt para basımı resmi bir kurum olan Darphane-i Amire tarafından gerçekleştirildi. Kağıt paralar, altın ve gümüş paralarla aynı değeri taşıdı ve 5 kuruştan 500 liraya kadar farklı değerlerde basıldı. Sultan'ın resmi, tuğra ve Osmanlı arması gibi semboller de bu banknotlarda bulunuyordu.

Kağıt paraların kullanımı hızla yayıldı. Devlet ödemelerinden maaşlara, vergi ödemelerinden ticarete kadar çeşitli alanlarda kullanıldı. Osmanlı İmparatorluğu'nda kağıt para basımı 1923 yılına kadar devam etti. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla birlikte Türk lirası altın standardına geçti ve kağıt para üretimi yeniden başladı. Bugün Osmanlı İmparatorluğu dönemine ait kağıt paralar, koleksiyoncular arasında nadir ve değerli olarak kabul edilmektedir.