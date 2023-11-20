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Tarihi paralara merakınız varsa hemen bakın! Osmanlı Darphanesi'nde paralar işte böyle üretiliyordu

Osmanlı Devleti kurulduğu ilk yıllardan itibaren altın, gümüş, bakır ve diğer metallerden yapılan geniş bir yelpazede madeni paralar üretti. Bu paralar imparatorluğun farklı bölgelerinde çeşitli tasarımlara sahipti ve tarihsel süreç içinde büyük bir değer kazandı. Özellikle son dönemde Darphane-i Amire tarafından basımı yapılan kağıt para popüler oldu. Osmanlı dönemine ait madeni paralar günümüzde tarih meraklıları ve koleksiyoncular için nadir ve büyük bir değere sahip olmasıyla öne çıkıyor.

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Giriş Tarihi 20 Kasım 2023, 17:12 Güncelleme 20 Kasım 2023, 17:12
Tarihi paralara merakınız varsa hemen bakın! Osmanlı Darphanesi’nde paralar işte böyle üretiliyordu

Osmanlı Devleti ilk dönemlerinden itibaren madeni paralarını basmaya ve kullanmaya devam etti. Orhan Bey adına 1326'da basılan akçe, Osmanlı parasının ilk örneğiydi. Farklı devirlerde çıkarılan 1, 5 ve 10 akçelik birimlere sahip bu akçe, tarih boyunca önemli hükümdarların dönemlerini yansıtıyordu.

AKÇE ÜRETİMİ NASIL YAPILIYORDU?

Gümüş akçe XVII. yüzyılın sonlarına kadar Osmanlı Devleti'nin temel para birimi olarak kaldı. Altın paranın ortaya çıkmasıyla birlikte geçen dönem, tek maden sistemi olarak adlandırıldı. Altın paralar, Venedik dukasıyla neredeyse aynı değeri taşıdı ve XVII. yüzyılın başlarına kadar değerini korudu.

Bakır paralar ise günlük alışverişlerde kullanılmak üzere I. Murad zamanında basılmaya başlandı. Büyük bakır paraların sekizi küçük bakır paraların ise yirmi dört tanesi bir gümüş akçeye eşitti.

Osmanlı İmparatorluğu, altın ve gümüşün ülkeye girişini teşvik etmek ve vergiden muaf tutmak gibi politikalar uyguladı. Ancak, para arzında daralmalar yaşandığında, hükümet altın ve gümüş kap kacakları darphanelere göndererek kıymetli madenleri paraya dönüştürürdü. Darphaneler, Mısır dışındaki yerlerde sikke kalıplarını merkezden alır ve kullanırdı.

KAĞIT PARALARIN YÜKSELİŞİ

Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarında kağıt paranın yükselişi dikkat çekiciydi. İmparatorluk, dünya tarihindeki en eski kağıt para uygulamalarından birine sahipti. 19. yüzyıla kadar altın, gümüş ve bakır paralarla işlem yapılıyordu. Ancak, 18. yüzyılın ortalarında artan nüfus ve ticaret, kağıt para kullanımına yönelik talebi artırdı ve bu da Osmanlı İmparatorluğu'nun kağıt para üretmeye başlamasına neden oldu.

KAĞIT PARA BASIMI VE KULLANIMI

Osmanlı İmparatorluğu'nda kağıt para basımı resmi bir kurum olan Darphane-i Amire tarafından gerçekleştirildi. Kağıt paralar, altın ve gümüş paralarla aynı değeri taşıdı ve 5 kuruştan 500 liraya kadar farklı değerlerde basıldı. Sultan'ın resmi, tuğra ve Osmanlı arması gibi semboller de bu banknotlarda bulunuyordu.

Kağıt paraların kullanımı hızla yayıldı. Devlet ödemelerinden maaşlara, vergi ödemelerinden ticarete kadar çeşitli alanlarda kullanıldı. Osmanlı İmparatorluğu'nda kağıt para basımı 1923 yılına kadar devam etti. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla birlikte Türk lirası altın standardına geçti ve kağıt para üretimi yeniden başladı. Bugün Osmanlı İmparatorluğu dönemine ait kağıt paralar, koleksiyoncular arasında nadir ve değerli olarak kabul edilmektedir.

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