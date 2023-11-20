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Primler ayarlanacak 2008-2015 arası ve sonrasına müjde! O kişiler için emeklilik yaşı değişiyor

Türkiye'de emeklilik sisteminde önemli bir dönüşümler sürüyor. Yapılacak düzenleme ile birlikte emeklilik tablosu değişecek ve özellikle 1 milyon vatandaşın hayatını etkileyecek bir dizi avantaj sunulacak. Bu güncelleme ile Bağ-Kur ve SSK primleri eşitlenecek, prim günü yükümlülüğü azaltılacak ve emeklilik için gereken prim gün sayısı düşürülecek. Artık prim gün sayısındaki azalma emeklilik için sabırsızlananları daha erken bir dönemde emekli olma şansına kavuşturacak.

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Giriş Tarihi 20 Kasım 2023, 16:49 Güncelleme 20 Kasım 2023, 16:49
Primler ayarlanacak 2008-2015 arası ve sonrasına müjde! O kişiler için emeklilik yaşı değişiyor

Yapılacak olan düzenlemeyle Bağ-Kur ve SSK prim sistemleri arasındaki gün farkı kapatılacak. Prim ödeme süresinin eşitlenmesi, emeklilik sürecini hızlandırarak daha az prim ödeyen vatandaşların daha erken emekli olmalarına olanak tanıyacak. Bu adım, özellikle Bağ-Kur'lu vatandaşların emeklilik hayallerini gerçekleştirmelerine önemli bir destek sağlayacak. Düzenleme ile birlikte prim günlerindeki düşüş, emeklilik sürecini hızlandırarak vatandaşların emekli olma hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olacak.

PRİM GÜN SAYISI 7200'YE İNDİRİLİYOR

Emeklilik hayali kuran Bağ-Kur'lu vatandaşlar için sevindirici bir gelişme yaşanıyor. Şu ana kadar 9 bin gün olan prim ödeme şartı, yapılan düzenleme ile 7200 güne indirilecek. Bu adım, emeklilik için gereken prim gün sayısını azaltarak, daha erken bir emeklilik imkanı tanıyacak.

ESNAFLAR 5 YIL DAHA ERKEN EMEKLİ OLABİLECEK

Özellikle esnaf kesimi prim ödemelerini düşürerek daha erken emeklilik fırsatı elde edebilecek. Yapılacak düzenleme ile esnafların emeklilik için gereken prim gün sayısı, SSK'lı çalışanlarla eşitlenecek. Bu sayede esnaflar, 9 bin gün yerine 7200 günle emekli olabilecek ve 5 yıl daha az prim ödeyerek emekliliklerini yaşayabilecek.

PRİM SÜRESİ EŞİTLENİYOR

Düzenleme ile SGK'lı çalışanlar ile Bağ-Kur'lu çalışanlar arasındaki 1800 gün, yani 5 yıllık süre farkı ortadan kalkacak. Bu adımla emeklilik için gerekli prim süresi eşitlenecek.

GİRİŞ TARİHİNE GÖRE DEĞİŞECEK

2008'de yapılan sosyal güvenlik reformuyla belirlenen 7200 gün prim şartı, Bağ-Kur'lular için 9000 gün olarak uygulanıyordu. Yapılacak düzenleme ile bu süre 7200 güne çekilecek ve emeklilik süreci hem daha erken hem de daha avantajlı hale gelecek.

Bağ-Kur'lu vatandaşlar, giriş tarihlerine göre belirlenen yeni düzenleme sayesinde emeklilik hayallerine bir adım daha yaklaşacak.

Bu düzenlemeyle birlikte Türkiye genelinde 1 milyondan fazla kişi, emeklilik için daha kısa bir sürede ve daha az prim ödeyerek emekli olma şansına sahip olacak.

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