Primler ayarlanacak 2008-2015 arası ve sonrasına müjde! O kişiler için emeklilik yaşı değişiyor

Yapılacak olan düzenlemeyle Bağ-Kur ve SSK prim sistemleri arasındaki gün farkı kapatılacak. Prim ödeme süresinin eşitlenmesi, emeklilik sürecini hızlandırarak daha az prim ödeyen vatandaşların daha erken emekli olmalarına olanak tanıyacak. Bu adım, özellikle Bağ-Kur'lu vatandaşların emeklilik hayallerini gerçekleştirmelerine önemli bir destek sağlayacak. Düzenleme ile birlikte prim günlerindeki düşüş, emeklilik sürecini hızlandırarak vatandaşların emekli olma hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olacak.

PRİM GÜN SAYISI 7200'YE İNDİRİLİYOR Emeklilik hayali kuran Bağ-Kur'lu vatandaşlar için sevindirici bir gelişme yaşanıyor. Şu ana kadar 9 bin gün olan prim ödeme şartı, yapılan düzenleme ile 7200 güne indirilecek. Bu adım, emeklilik için gereken prim gün sayısını azaltarak, daha erken bir emeklilik imkanı tanıyacak.