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Emeklilikte 1800 3600 4850 prim kuralı sil baştan! Tek şarta uyan emeklilik biletini şipşak kapıyor

Günümüzde erken emeklilik kavramı çalışanlar arasında hızla popülerlik kazanıyor ve çoğu kişi için dikkat çeken bir dizi avantaj sunuyor. Erken emeklilik planları sigorta başlangıç tarihinden itibaren belirli bir süre boyunca düzenli prim ödemeleri yapmayı gerektiriyor ve buna bağlı olarak kişinin süreyi kısaltarak daha erken bir yaşta emekli olma olasılığı tanınıyor. Ancak, erken emeklilik sadece sigorta başlangıç tarihine bağlı olarak değil, aynı zamanda bir dizi diğer önemli faktöre de dayanıyor.

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Giriş Tarihi 18 Kasım 2023, 18:13 Güncelleme 18 Kasım 2023, 18:13
Emeklilikte 1800 3600 4850 prim kuralı sil baştan! Tek şarta uyan emeklilik biletini şipşak kapıyor

Erken emeklilik belirli bir süre sigortalı olarak çalışan ve prim ödeyen kişilere sunulan bir imkan olarak öne çıkıyor. Sigorta başlangıç tarihine göre belirlenen şartları yerine getirenler emeklilik yaşının daha erken bir döneminde maaş almaya başlayabiliyor. SGK uzmanları, bazı durumlarda 10, 12.5 ve 15 yıl gibi daha kısa sürelerde emekli olabilme imkanı olduğunu belirtiyor. Bu durum, sigorta sistemlerinde belirli koşulları yerine getirenlerin emeklilik sürecini hızlandırma fırsatı sunuyor. Erken emeklilik için en önemli kriter sigorta başlangıç tarihine bağlı olarak belirleniyor.

10 YILDA EMEKLİLİK ŞANSI

SGK uzmanlarına göre 3600, 4500 ve 5400 gün prim ödeyen çalışanlar sırasıyla 10, 12.5 ve 15 yılda emekli olma hakkına sahip olabilirler. Ancak bu koşulların yanı sıra belirli bir yaş sınırını da dikkate almak gerekmektedir.

YAŞTAN EMEKLİLİK

Yaştan emeklilik prim günü yetersiz olan ve yaşı nedeniyle prim ödeme süresini tamamlayamayan kişiler için bir alternatiftir. Bu durumda daha düşük prim ödeyerek emekli olmak mümkündür. Hatta, sadece 10 yıl çalışmış kişiler bile yaştan emekli olabilirler. Ancak, bu seçeneğin kullanılabilmesi için erken yaşta sigortalı olmak gerekmektedir.

KADIN VE ERKEKLER İÇİN FARKLI KOŞULLAR

Kadın ve erkek çalışanlar için emeklilik koşulları farklılık göstermektedir. Örneğin, 9 Eylül 1981'den önce ilk kez sigortalı olmuş kadınlar ve 23 Mayıs 2002 itibarıyla 15 yıl sigortalılığı bulunanlar, 50 yaşında ve 3600 prim günüyle emekli olabilir.

Erkekler için ise bu tarihler 9 Eylül 1976 ve 23 Mayıs 2002 olarak belirlenmiş, emeklilik yaşı 55 ve gereken prim günü 3600 olarak tanımlanmıştır.

DEĞİŞEN ŞARTLAR VE YAŞ HADDİ

İlk kez sigortalı olan kişiler için emeklilik koşulları ve yaş haddi değişebilir. Örneğin, 1 Ocak 1990'da sigortalı olmuş bir erkek çalışan, 3600 gün primini 2018'de tamamlamışsa, 15 yıllık sigortalılık ve 60 yaşını doldurma şartıyla yaştan emekli olabilir. Bu, sigortalılık başlangıç tarihine göre emeklilik şartlarının nasıl değişebileceğinin bir örneğidir.

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