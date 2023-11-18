Emeklilikte 1800 3600 4850 prim kuralı sil baştan! Tek şarta uyan emeklilik biletini şipşak kapıyor

Erken emeklilik belirli bir süre sigortalı olarak çalışan ve prim ödeyen kişilere sunulan bir imkan olarak öne çıkıyor. Sigorta başlangıç tarihine göre belirlenen şartları yerine getirenler emeklilik yaşının daha erken bir döneminde maaş almaya başlayabiliyor. SGK uzmanları, bazı durumlarda 10, 12.5 ve 15 yıl gibi daha kısa sürelerde emekli olabilme imkanı olduğunu belirtiyor. Bu durum, sigorta sistemlerinde belirli koşulları yerine getirenlerin emeklilik sürecini hızlandırma fırsatı sunuyor. Erken emeklilik için en önemli kriter sigorta başlangıç tarihine bağlı olarak belirleniyor.

10 YILDA EMEKLİLİK ŞANSI SGK uzmanlarına göre 3600, 4500 ve 5400 gün prim ödeyen çalışanlar sırasıyla 10, 12.5 ve 15 yılda emekli olma hakkına sahip olabilirler. Ancak bu koşulların yanı sıra belirli bir yaş sınırını da dikkate almak gerekmektedir.