Aile Destek ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak? Sosyal yardım Aile Destek ödemesi sorgulama ekranı ve ödenen iller listesi!

Aile Destek Programı ödemeleri hane başına düşen aylık gelir aralığına göre yatırılıyor. Buna göre 450 TL ve altı olanlar 1.250 TL, 450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar 1.100 TL, 911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar 950 TL, 1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar 850 TL alıyor. Peki Kasım ayı Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak?
KASIM AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Öncelikle Kasım ayı Aile Destek ödemelerinin henüz yatmadığını belirtelim. Geçtiğimiz aya bakıldığında bu ay da 15 Kasım Çarşamba günü itibariyle yatmaya başlaması bekleniyor.
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AİLE DESTEK ÖDEMELERİ UZATILDI!
Temmuz ayında sona emesi beklenen Aile Destek Paketi ödemelerinin tarihi uzatılmıştı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Aile Destek Programı'nın bu sene de devam etmesi kararını aldık." ifadelerini kullanmıştı.