Aile Destek ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak? Sosyal yardım Aile Destek ödemesi sorgulama ekranı ve ödenen iller listesi!

Aile Destek Programı ödemeleri hane başına düşen aylık gelir aralığına göre yatırılıyor. Buna göre 450 TL ve altı olanlar 1.250 TL, 450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar 1.100 TL, 911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar 950 TL, 1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar 850 TL alıyor. Peki Kasım ayı Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak?