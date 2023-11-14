Ev hanımlarına 1.000 TL ödeme yapılacak! Maaş gibi 2 ayda 1 yatacak! TCKN 2,4,6,8 olanlar...

Soru 5: Dini nikâhlı eşim vefat etti Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Yardımdan faydalanabilir miyim?

Hayır, faydalanamazsınız. Bu yardımdan faydalanmak için kişinin son resmi nikâhlı eşinin vefat etmiş olması gerekmektedir.

Soru 6: Eski eşim vefat etti ve ben evlendim şuan da Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Yardımdan faydalanabilir miyim?

Eşi vefat etmiş ve sonrasında yeniden evlenmiş kişiler Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Yardımdan faydalanamaz.

Soru 7: Eşim vefat etti, ben şuanda dini nikâhlı olarak biri ile yaşıyorum. Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Yardımdan faydalanabilir miyim?

Hayır faydalanamazsınız.

Soru 8: Eşim vefat etti ve ben şuanda başka birisi ile yaşıyorum Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Yardımım kesilir mi?

Evet kesilir.