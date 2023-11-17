Ev sahiplerinin bezdirme oyunu arabulucuya takıldı: Gece yarısı ev göstermeye son! Elektrik ve suyu kesen tazminat öder

Kira uyuşmazlıklarındaki artışla beraber, kiracılı evin satılması için dairenin alıcılara gösterilmesi ya kiracının göstermekten kaçınması konusunda yaşanan ihtilaflar da arttı. Bunun bir örneği Ankara'da yaşandı. Mamak'ta oturan Abdullah Y. gece 23.00'ten sonra satılığa çıkarılan evine alıcı getiren ev sahibini arubulucuya şikayet etti. Kiracı ve ev sahiplerinin Kat Mülkiyeti Kanunu, Borçlar Kanunu kapsamında hem yasal hem de sözleşme kapsamında yükümlülüklerine dikkat çekildi.

Türk Borçlar Kanunu'na göre kiracının satılığa çıkarılan mülkü yeni alıcıya gösterme zorunluluğu bulunuyor. Borçlar Kanunu'nda, "Kiracı, kiralananın ayıplarının giderilmesine ya da zararların önlenmesine yönelik çalışmalara katlanmakla yükümlüdür. Kiracı, bakım, satış ya da sonraki kiralama için zorunlu olduğu ölçüde, kiraya verenin ve onun belirlediği üçüncü kişinin kiralananı gezip görmesine izin vermekle yükümlü bulunuyor. Kiraya veren, çalışmaları ve kiralananın gezilip görüleceğini uygun bir süre önce kiracıya bildirmek ve bunların yapıldığı sırada kiracının yararlarını göz önünde tutmak zorundadır" hükmü yer alıyor. Taraflar masada uzlaşırken, ev sahibini satılığa çıkardığı mülkünü göstermesi için Çarşamba, Cumartesi günleri saat 14.00-16.00 saatleri belirlendi.