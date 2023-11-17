SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Ev sahiplerinin bezdirme oyunu arabulucuya takıldı: Gece yarısı ev göstermeye son! Elektrik ve suyu kesen tazminat öder

Son dakika haberi! Kiracı ve ev sahipleri arasında arabulucuya taşınan uyuşmazlıklara "satılık evi alıcıya gösterme" de taşındı. Bazı ev sahipleri yüksek kira artışı ya da evden çıkmayı kabul etmeyen kiracıların evine satma gerekçesiyle gece yarısı müşteri getirerek ya da elektrik, suyu keserek bezdirmeye çalışıyor. Kiracı satılığa çıkarılan konutu makul gün, saatlerde göstermekle yükümlü bulunuyor. Ankara'da yaşanan olayda arabulucu, yüksek yargı kararları doğrultusunda ev sahibinin istediği saatte müşteri getirmesini kişinin özel hayatına müdahale olarak yorumladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Kasım 2023, 09:23 Güncelleme 17 Kasım 2023, 09:23
Ev sahiplerinin bezdirme oyunu arabulucuya takıldı: Gece yarısı ev göstermeye son! Elektrik ve suyu kesen tazminat öder

Kira uyuşmazlıklarındaki artışla beraber, kiracılı evin satılması için dairenin alıcılara gösterilmesi ya kiracının göstermekten kaçınması konusunda yaşanan ihtilaflar da arttı. Bunun bir örneği Ankara'da yaşandı. Mamak'ta oturan Abdullah Y. gece 23.00'ten sonra satılığa çıkarılan evine alıcı getiren ev sahibini arubulucuya şikayet etti. Kiracı ve ev sahiplerinin Kat Mülkiyeti Kanunu, Borçlar Kanunu kapsamında hem yasal hem de sözleşme kapsamında yükümlülüklerine dikkat çekildi.

Türk Borçlar Kanunu'na göre kiracının satılığa çıkarılan mülkü yeni alıcıya gösterme zorunluluğu bulunuyor. Borçlar Kanunu'nda, "Kiracı, kiralananın ayıplarının giderilmesine ya da zararların önlenmesine yönelik çalışmalara katlanmakla yükümlüdür. Kiracı, bakım, satış ya da sonraki kiralama için zorunlu olduğu ölçüde, kiraya verenin ve onun belirlediği üçüncü kişinin kiralananı gezip görmesine izin vermekle yükümlü bulunuyor. Kiraya veren, çalışmaları ve kiralananın gezilip görüleceğini uygun bir süre önce kiracıya bildirmek ve bunların yapıldığı sırada kiracının yararlarını göz önünde tutmak zorundadır" hükmü yer alıyor. Taraflar masada uzlaşırken, ev sahibini satılığa çıkardığı mülkünü göstermesi için Çarşamba, Cumartesi günleri saat 14.00-16.00 saatleri belirlendi.



EV SAHİBİ SAATE UYMAK ZORUNDA

Ev sahibinin bu hakkı kullanabilmesi için, kiracıya uygun bir süre önceden yazılı veya sözlü olarak bildirim yapması gerekiyor. Makul süre cumartesi günleri 14.00-16.00 olup Yargıtay da ev sahibi ya da emlakçının istediği saatte müşteri getirmesini kişinin özel hayatına müdahale olarak yorumluyor. Ev sahiplerinin mülküne talip olanları kiracıyla birlikte belirlenen saat aralıklarında getirme hakkı bulunuyor.



KEŞİF VE BİLİRKİŞİ DEVREYE GİRER

Bazı kira sözleşmelerinde, "Kiracı sözleşmenin sona ermesi, satılığa çıkarılması durumunda kiralananın görülmesine izin vermek zorundadır" ibaresine yer veriliyor. Ancak Borçlar Kanunu'na göre evin gösterilmesinin kiracı aleyhine olacak şekilde düzenlenmesine izin vermiyor. Kira sözleşmelerinde kira bedeli dışında kiracı aleyhine değişiklik yapılamayacağı hüküm altına alınırken, böyle bir ibare de geçersiz sayılıyor. Ev sahibinin kiracının yararlarını, manevi değerlerini gözeterek hareket etmesi, kiracının da ev sahibinin mülkiyet hakkını kullanmasını engellememesi gerekiyor. İhtilafın arabulucuda çözülmemesi durumunda yargıya taşınması halinde dairede keşif, uzman bilirkişi aracılığıyla inceleme yapılarak kiralananın gösterilmesine yönelik uygun saat, zaman dilimi gösterilecek şekilde sonuca varılıyor.



İZİNSİZ GİRİLMESİ SUÇ, ABONELİK İPTAL EDİLEMEZ

Kiraya verenin mülkiyet hakkını kiracının konut dokunulmazlığını ihlal etmeden kullanması gerekiyor. Kiracının da ev sahibinin mülk hakkını kullanmasını hukuka uygun şekilde engel olmaması gerekiyor. Kiracı evde yokken kapının açtırılması, yasal koşulları taşımadan konuta girilmesi Türk Ceza Kanunu'na göre suç teşkil ediyor. Sabah'ta yer alan habere göre, konuta rıza olmadan girilmesi durumunda şikayet üzerine 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor. Tehdit amaçlı ya da gece vakti eve girilmesi durumunda 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası hükmolunuyor. Ev sahibinin kiracıyı çıkarmak için elektrik, su, doğalgazını kesmesi suç teşkil ediyor. Yargıtay'ın bu konuda kiracıya manevi tazminat ve şartları varsa maddi tazminat verilmesi yönünde kararları bulunuyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan Almanya’ya gidiyor! Gündem Gazze’deki soykırım
CANLI TAKİP | İsrail soykırımında 42. gün! Katliam ordusu yine Cibaliye Mülteci Kampı’nı hedef aldı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Ticaret Bakanlığı açıkladı: Tüketicilere mağduriyet yaşatan dijital platformlara 166 milyon Türk Lirası ceza uygulandı
SON DAKİKA