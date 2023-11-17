''Emekli çiftçiye 5000 TL ikramiye verilecek mi, ne zaman verilecek?'' sorusu yaşanan son gelişme sonrası sıkça araştırılmaya başlandı. 1.6 milyon emekli çiftçiye ikramiye verilmesi için Başkan Recep Tayyip Erdoğan devreye girdi.
''Emekli çiftçiye 5000 TL ikramiye verilecek mi, ne zaman verilecek?'' sorusu yaşanan son gelişme sonrası sıkça araştırılmaya başlandı. 1.6 milyon emekli çiftçiye ikramiye verilmesi için Başkan Recep Tayyip Erdoğan devreye girdi.
ÇİFTÇİYE İKRAMİYE VAR MI, VERİLECEK Mİ, NE ZAMAN?
Başkan Erdoğan, ÇKS'ye kayıtlı emekli çiftçilerin ikramiye sorununu çözmek için taliyat verdi. Emeklilere 5 bin liralık ikramiye tamamlandı, milyonlarca emekli Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıldönümü dolayısıyla verilen ikramiyeyi ceplerine koydu.
Ancak 5 bin liralık ikramiyeden Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı çiftçiler yararlanamamıştı.
Emekli çiftçiler AK Partili milletvekillerini adeta telefon yağmuruna tutup "Biz yıllar önce ÇKS sistemine kayıt yaptırmıştık. Hâlâ bunun sürdüğünü bile bilmiyoruz. Yıllardır çalışmıyoruz" dediler.
AK Parti grubu ve parti yönetimi, vatandaştan gelen bu talepleri Erdoğan'a iletti.
ÇKS sistemine kayıtlı emekli çiftçiler ile ilgili bir düzenleme yapılmasının doğru olacağını dile getirdi. Karadeniz gezisi sırasında çay üreticileri de ikramiyeden yararlanamadıklarını, bununla ilgili bir düzenleme yapılmasına ilişkin beklentilerini Erdoğan'a iletmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partinin ve vatandaşların kendisine ilettiği bu konu üzerine ilgili bakanlar ile problemin çözümü için konuşacağını, buna bakmalarını isteyeceğini söyledi.
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