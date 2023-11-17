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Ticaret Bakanlığı açıkladı: Tüketicilere mağduriyet yaşatan dijital platformlara 166 milyon Türk Lirası ceza uygulandı

Son dakika haberi! Ticaret Bakanlığı, 2023 yılı içerisinde TV yayını, kişiye özel film, dizi, belgesel, komedi, spor vb. yayın ve içerik hizmeti sunan dijital abonelik platformları hakkındaki şikayetler sonrası ilgili kuruluşlara ceza yağdırdı. Yapılan açıklamada 166 milyon TL idari para cezası kesildiği bildirildi.

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Giriş Tarihi 17 Kasım 2023, 08:49 Güncelleme 17 Kasım 2023, 09:24
Ticaret Bakanlığı açıkladı: Tüketicilere mağduriyet yaşatan dijital platformlara 166 milyon Türk Lirası ceza uygulandı

Ticaret Bakanlığınca, tüketicilere mağduriyet yaşatan dijital abonelik platformlarına 166 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yıl içerisinde Bakanlığa tüketiciler üzerinden ulaşan televizyon yayını, kişiye özel film, dizi, belgesel, komedi, spor gibi yayın ve içerik hizmeti sunan dijital abonelik platformları hakkındaki şikayetlerle ilgili incelemeler başlatıldı.

Müfettişlerce yapılan denetimlerde, "dijital platformlara abone olan tüketicilerin talep ve onayları alınmaksızın sözleşmelerinin yenilendiği, tüketicilerin rızası dışında kredi kartlarından para tahsil edildiği, abonelikten çıkmak isteyen tüketicilerin isteklerinin süresi içerisinde yerine getirilmediği, haksız bir şekilde ücret alınmaya devam edildiği, eksik iade ücreti ödenerek tüketicilerin mağdur edildiği" tespitlerine yer verildi.

Söz konusu haksız tahsilat ve iade süreçlerinde tüketicilere yaşatılan bu ve benzeri ihlaller dolayısıyla dijital abonelik platformlarına Ticaret Bakanlığı tarafından 166 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Açıklamada, "Bakanlık olarak tüketici haklarının korunması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesi kullanıldı.

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