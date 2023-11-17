Ev göstermeye saat ayarı! Arabulucunun yeni kararı herkesi şaşırttı: Mülk sahibinin istediği saatte eve müşteri getirmesi suç teşkil ediyor

Kiracı satılığa çıkarılan konutu makul gün, saatlerde göstermekle yükümlü bulunuyor. Ankara 'da yaşanan olayda arabulucu, ev sahibinin istediği saatte müşteri getirmesini kişinin özel hayatına müdahale olarak yorumladı. Taraflar masada uzlaşırken, ev sahibini satılığa çıkardığı mülkünü göstermesi için Çarşamba, Cumartesi günleri saat 14.00-16.00 saatleri belirlendi.

Bazı ev sahipleri, yüksek kira artışını ya da evden çıkmayı kabul etmeyen kiracıları, evi satma gerekçesiyle gece yarısı müşteri getirerek ya da elektrik, suyu keserek bezdirmeye çalışıyor.

ABONELİK İPTAL EDİLEMEZ

Kiracı evde yokken kapının açtırılması, yasal koşulları taşımadan konuta girilmesi de suç teşkil ediyor. Konuta rıza olmadan girilmesi durumunda şikayet üzerine 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor. Ev sahibinin kiracıyı çıkarmak için elektrik, su ve gazı kesmesi de suç teşkil ediyor. Yargıtay'ın bu konuda maddi ve manevi tazminat yönünde kararları bulunuyor.