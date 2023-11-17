Emekli çiftçiye 5 bin TL ikramiye! Başkan Recep Tayyip Erdoğan devreye girdi





'HEDEFTEN TAVİZ VERİLMEYECEK'

Merkez Bankası, Kasım Ayı Finansal İstikrar Raporu'nu yayımladı. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, enflasyonla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, fiyat istikrarı ve finansal istikrar hedeflerinde taviz verilmeyeceğini ifade etti. Erkan, "Parasal sıkılaştırma ve sadeleşme adımlarının etkilerini, piyasa mekanizmalarının işlevselliğinde artış ve varlık fiyatlarının sinyal niteliğinin güçlenmesi şeklinde gözlemeye başladık" dedi. Raporda, parasal sıkılaşma ve destekleyici yönde uygulamaya alınan seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma adımlarıyla kredi büyümesinin dengelendiği vurgulandı. EFSANE KASIM'A CEZA YAĞDI

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tarafından 11 ayda bin 838 reklam hakkında görüş ve değerlendirmede bulunuldu. Aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen bin 623 dosya hakkında durdurmanın yanı sıra 92.5 milyon lira cezaya karar verildi. Kasım indirimlerine ilişkin bu ay Kurul gündemine intikal eden 16 indirimli satış dosyası hakkında durdurma cezası ile birlikte 2.7 milyon lira ceza uygulanması kararlaştırıldı.



9 MİLYAR $'LIK YATIRIM HEDEFİ

IFC Orta Doğu, Orta Asya, Türkiye, Afganistan ve Pakistan Başkan Yardımcısı Hela Cheikhrouhou, Türkiye'ye 3 yılda 9 milyar dolar yatırım yapmayı hedeflediklerini söyledi. Türkiye'de son 10 yılda 19 milyar dolar yatırım yaptıklarını belirten Cheikhrouhou, "Depremden etkilenen bölgelerde bankacılık, imalat ve altyapı sektörlerinde uzun süredir faaliyet gösteren ortaklarımız aracılığıyla 1.5 yılda 1 milyar dolar dağıtmayı amaçlıyoruz" dedi.





GİRİŞİMCİLER DESTEKLENECEK

MÜSİAD ve Hedef Portföy iş birliği ile Türkiye'nin girişimcilik ekosistemini desteklemek ve büyüme potansiyeli taşıyan girişimlere destek olmak amacıyla MÜSİAD üyelerine özel, Müstakil Özel Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Borsa İstanbul'da düzenlenen gong töreni ile duyuruldu. Törene, Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp ve Hedef Portföy Genel Müdürü Ercan Güner katılım sağladı. 'ÖNCÜ OLACAĞIZ'

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, törende "MÜSİAD üyelerinin sermayelerini birleştirdiği bu fonda, hızlı büyüme ve değer oluşturma potansiyeline sahip önemli girişimlere yer vereceğiz. Faaliyetleri ve çalışma sistemi, Katılım Finans esasları ile uyumlu olarak hazırlanmış olan bu fon ile üyelerimizin sermayelerini birleştirip büyük yatırımlar kurmayı hedefliyoruz. Bizler MÜSİAD olarak girişimlere yatırım yapılmasını sağlayacak; yatırımlardan elde edilen getiriyi de yatırımcının kendisiyle buluşturacağız. Bu yatırım fonu inanıyorum ki yapacağı yatırım ve gençlere verdiği desteklerle çok daha büyüyerek gelişimine devam edecektir" dedi. Hedef Holding Başkanı Namık Kemal Gökalp de "MÜSİAD ve Hedef Portföy'ün ortak vizyonu sonucunda girişimcilik ekosistemini desteklemek ve yeni girişimcilerin önünü açmak adına bu projeye imza attık. Öncü olmaya ve girişimcileri desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.





'TÜRKİYE, AB DEĞER ZİNCİRİNİN VAZGEÇİLMEZ PARÇASI'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gümrük Birliği güncellemesinin hem Türkiye'ye hem AB'ye fayda sağlayacağını belirterek, vize serbestisi konusunda da Türkiye'nin daha adil bir yaklaşıma muhatap olması gerektiğini kaydetti. Brüksel'de AB Komisyonu'nun Gençlikten Sorumlu Üyesi Iliana Ivanova, Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ve İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton ile görüşen Kacır, Türkiye ve AB arasında 200 milyar dolara yakın yıllık dış ticaret olduğunu anımsattı. Kacır, "AB bizim için önemli ama biz de AB için çok önemliyiz. İnsan kaynağıyla, teknolojik altyapısıyla, girişimci ekosistemiyle, üretim kabiliyetleriyle Türkiye, AB değer zincirinin vazgeçilmez parçası" dedi.





'ŞEHİRLER ALTYAPILARIYLA DA AFETE DİRENÇLİ OLMALI'

Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği'nin (ÇEDBİK) ev sahipliğinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı desteğiyle düzenlenen 'Uluslararası Yeşil Binalar ve Şehirler Zirvesi'23'ne 'kentsel ve mekânsal dirençlilik' kavramı damga vurdu. Uzmanlar; ekonomik, ekolojik ve sosyolojik açıdan sürdürülebilir kentleri ifade eden 'dirençli şehirlerin' ancak sürdürülebilir bir çevre politikasıyla mümkün olacağını kaydetti. ÇEDBİK Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sami Kılıç, "Yeniden şehirleşme çalışmalarında, kentleri sadece üst yapılarıyla değil meydanları ve altyapılarıyla beraber afete dirençli hale getirmemiz gerekiyor. Kent ve bina ölçeğinde afet dirençliliği ancak sürdürülebilir bir çevre politikasıyla mümkün" diye konuştu. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN