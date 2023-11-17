15 bin 707 TL! Yeni asgari ücrette veriler o rakamları işaret etti: Çalışanlar en az ne kadar alacak? İş yerlerinde maaşlar nasıl düzenlenecek?





* ASGARİ ÜCRET ARTIŞINDA HANGİ KRİTERLER DİKKATE ALINACAK? NE KADAR BEKLENİYOR?

Asgari ücrete artışta özellikle enflasyonun dikkate alınması ve buna bir refah payı eklenmesi bekleniyor. OVP tahminine göre 6 aylık enflasyon oranı yüzde 37.76 olarak tahmin ediliyor. Bu oran yansıtılırsa net asgari ücret 15 bin 707 lira seviyesine ulaşacak.

Refah payının eklenmesiyle bu tutar daha da artacak. Memur maaşlarına Ocak'ta enflasyon farkıyla birlikte yüzde 50 seviyesinde zam yapılması beklenirken, bu artışın da asgari ücrete yansıtılabileceği belirtiliyor. Bu durumda yeni asgari ücret net 17 bin 103 lirayı bulacak. Türk-İş'in Ekim ayı araştırmasında bekar bir çalışanın yaşama maliyeti 17 bin 803 lira çıktı. Eğer bu tutar net asgari ücret yapılırsa, yüzde 56.13'lük bir artış ortaya çıkacak.





* ASGARİ ÜCRET DİĞER ÇALIŞANLARA NASIL YANSIYACAK?

Asgari ücret artacağı için işyerlerinde daha yüksek maaşla çalışanların alacağı para da yeniden belirlenecek. Bunu veriler de ortaya koyuyor. Brüt asgari ücret 2022'nin ikinci yarısında 6 bin 471, bu yılın ilk yarısında 10 bin 8 lira iken, şimdi 13 bin 414 lira 50 kuruş.

Asgari ücrette yılın ilk yarısına göre yüzde 34 artış yaşanırken, 1 yıllık artış yüzde 107.3'ü buldu. SGK'ya yapılan bildirimlere göre geçen yılın Ağustos ayında 10 bin 687 lira olan, Mart'ta 16 bin 396 liraya yükselen ortalama ücret de bu yılın Ağustos ayında 22 bin 693 liraya ulaştı. Bu, ortalama ücretlerin Mart'a göre yüzde 38.41, geçen yılın Ağustos ayına göre ise yüzde 112 arttığını gösterdi.