15 bin 707 TL! Yeni asgari ücrette veriler o rakamları işaret etti: Çalışanlar en az ne kadar alacak? İş yerlerinde maaşlar nasıl düzenlenecek?

1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret için kollar sıvandı. Ay başında başlayacak komisyon süreci merakla beklenirken, ipuçları da geliyor. Peki asgari ücret nasıl belirlenecek? Kimi, nasıl etkileyecek? İşte detayları...
1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret için kollar sıvandı. Ay başında başlayacak komisyon süreci merakla beklenirken, ipuçları da geliyor. Peki asgari ücret nasıl belirlenecek? Kimi, nasıl etkileyecek? İşte detayları...
* ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında 4 kez toplanıyor.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
* ASGARİ ÜCRET ARTIŞINDA HANGİ KRİTERLER DİKKATE ALINACAK? NE KADAR BEKLENİYOR?
Asgari ücrete artışta özellikle enflasyonun dikkate alınması ve buna bir refah payı eklenmesi bekleniyor. OVP tahminine göre 6 aylık enflasyon oranı yüzde 37.76 olarak tahmin ediliyor. Bu oran yansıtılırsa net asgari ücret 15 bin 707 lira seviyesine ulaşacak.
Refah payının eklenmesiyle bu tutar daha da artacak. Memur maaşlarına Ocak'ta enflasyon farkıyla birlikte yüzde 50 seviyesinde zam yapılması beklenirken, bu artışın da asgari ücrete yansıtılabileceği belirtiliyor. Bu durumda yeni asgari ücret net 17 bin 103 lirayı bulacak. Türk-İş'in Ekim ayı araştırmasında bekar bir çalışanın yaşama maliyeti 17 bin 803 lira çıktı. Eğer bu tutar net asgari ücret yapılırsa, yüzde 56.13'lük bir artış ortaya çıkacak.
* ASGARİ ÜCRET DİĞER ÇALIŞANLARA NASIL YANSIYACAK?
Asgari ücret artacağı için işyerlerinde daha yüksek maaşla çalışanların alacağı para da yeniden belirlenecek. Bunu veriler de ortaya koyuyor. Brüt asgari ücret 2022'nin ikinci yarısında 6 bin 471, bu yılın ilk yarısında 10 bin 8 lira iken, şimdi 13 bin 414 lira 50 kuruş.
Asgari ücrette yılın ilk yarısına göre yüzde 34 artış yaşanırken, 1 yıllık artış yüzde 107.3'ü buldu. SGK'ya yapılan bildirimlere göre geçen yılın Ağustos ayında 10 bin 687 lira olan, Mart'ta 16 bin 396 liraya yükselen ortalama ücret de bu yılın Ağustos ayında 22 bin 693 liraya ulaştı. Bu, ortalama ücretlerin Mart'a göre yüzde 38.41, geçen yılın Ağustos ayına göre ise yüzde 112 arttığını gösterdi.
* ASGARİ ÜCRETE VERGİ DESTEĞİ SÜRECEK Mİ?
2022 yılı Ocak ayından itibaren asgari ücret vergi dışı tutuldu. Bu imkandan bütün çalışanlar yararlanıyor. Vergi istisnası 2024'te de devam edecek. Bütçe kanunu teklifine göre, asgari ücrette 595.1 milyar lira vergi istisnası öngörülüyor.
* VERGİ AVANTAJININ DEVAM ETMESİ NE ANLAMA GELİYOR?
Asgari ücret kadar tutarın vergi dışı olması nedeniyle brüt ücretle çalışanlara avantaj oluşacak. Ücret, maaş geliri elde eden çalışanların vergi dışı bırakılacak kazanç tutarı artacak. İşverenle net ücret üzerinden anlaşarak çalışanlar gelir vergisi diliminden etkilenmedikleri için onlar açısından bir avantaj olmayacak. Net ücretle çalışanlarda ortaya çıkan vergi avantajından işverenleri faydalanacak.
* ASGARİ ÜCRET BAŞKA KİMLERİ ETKİLEYECEK?
İşsizlik maaşında en düşük ve en yüksek tutarlar asgari ücretle yükselecek. Asgari ücretlinin kıdem ve ihbar tazminatı ile rapor parası da artacak. Yine asgari ücretli annenin doğum izni süresince aldığı iş göremezlik ödeneği zamlanacak.
İŞKUR'un yarı zamanlı çalışan tüm annelere yaptığı ödeme artarken, stajyerlere verilecek taban ücret de yenilenecek. Asgari ücretteki artışla sosyal yardımlardan yararlanmak kolaylaşırken, sigorta ve Genel Sağlık Sigortası primleri artacak. Yeni asgari ücret en düşük ve en yüksek borçlanma tutarlarına da yansıyacak.
* İŞSİZLİK MAAŞI HEMEN Mİ ARTACAK?
İşsizlik maaşı son 4 aylık brüt ücret ortalamasının yüzde 40'ı üzerinden hesaplanıyor. Ancak ödenek brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor. Bu ödemeden yalnızca damga vergisi kesiliyor.
İşsizlik maaşı halen en az 5 bin 365, 10 bin 731 lira. Damga vergisi kesilmiş olarak en az 5 bin 325, en çok 10 bin 650 lira ödeniyor. Bu tutarlar yeni asgari ücretle artacak. İşsizlik maaşı son 4 aylık maaş ortalamasına göre hesaplandığı için en düşük tutar işten ayrılma tarihine göre aydan aya farklılık gösterecek.
Bağlanacak en düşük işsizlik maaşı Ocak'ta ayrılma halinde farklı, Şubat'ta ayrılma halinde farklı olacak. Tavan tutar ise Ocak'tan itibaren devreye girecek. Yeni asgari ücret, halen işsizlik maaşı alanlardan ise işsiz kalmadan önceki son 4 aylık ortalama brüt ücreti 26 bin 829 liranın üstünde olanlara da etki edecek.