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Emekliye duble jest 06.00'da duyuruldu! 17-31 Kasım arası hesaplar dolacak; 7.500, 8.000, 9.000 TL maaş alanlar...

Emekliler, dul ve yetimlere yönelik maaş ödemelerinin yapıldığı bankaların düzenlediği promosyon kampanyası, Kasım ayında da devam ediyor. Bu avantajlı kampanya, emeklilere ek gelir kapısı açarken, 12 bin 500 liraya varan promosyon imkanı sunuyor. İşte, en yüksek promosyon ödemeleri yapan bankaların listesi...

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Giriş Tarihi 16 Kasım 2023, 07:15 Güncelleme 16 Kasım 2023, 07:15
Emekliye duble jest 06.00’da duyuruldu! 17-31 Kasım arası hesaplar dolacak; 7.500, 8.000, 9.000 TL maaş alanlar...

Emeklilere yönelik düzenlenen promosyon kampanyalarında bankalar arasındaki rekabet sürüyor. Geçen yıl SGK ile imzalanan protokol kapsamında bazı bankalar, emeklilere 5 bin liraya kadar ödeme yaparken, diğer bankalar ise ek koşullarla bu tutarı artırma yoluna gidiyor. İşte, bankaların sunduğu promosyon kampanyalarında dikkat çeken detaylar...

NASIL ALINIYOR?
Emekliler, dul ve yetimler, seçtikleri bankanın en yakın şubesine giderek ya da mobil uygulama üzerinden başvurarak promosyon alabiliyor. Promosyon taahhüdü sürenler daha iyi bir imkan çıkarsa bunu değerlendirebiliyor. Sürenin dolmasını beklemek zorunlu olmuyor. Kalan sürenin tutarını iade etmek yetiyor.

OCAK ZAMMI VAR

Ocak'taki zam ve iyileştirme de promosyonu artıracak. Pek çok kişi, bulunduğu maaş dilimini aşıp bir üst maaş dilimindeki promosyon tutarından yararlanma imkanı elde edecek. Bu da daha yüksek promosyon yolunu açacak. Hatta en düşük emekli aylığı ödemesinin 10 bin liraya yükseltilmesi bekleniyor. Bu durumda tüm emekliler en üst maaş dilimi için belirlenen promosyondan yararlanabilecek. Yeni maaşlarla kampanyaların daha da hareketlenmesi bekleniyor.

HANGİ BANKA NE VERİYOR?

3.500 liradan az, 3.500-7.500 lira arası, 7.500-10.000 lira arası ve 10.000 liradan fazla aylıklar için bankaların promosyon tutarları sırasıyla şöyle:

AKBANK: Maaşa göre 6.000, 7.000, 9.000, 10.000 lira. Ayrıca kredi kartına tanımlanacak 1 otomatik fatura ödeme talimatına 400, en çok ise toplamda 2.000 lira chip para.

DENİZBANK: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira. Ayrıca özel kredi fırsatları...

FİBABANKA: Maaşa göre 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira.

GARANTİ BBVA: Maaşa göre 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira. Ayrıca kredi kartıyla 500 lira harcamaya 1.000 lira.

HALKBANK: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.

ING: Maaşa göre 5.100, 5.950, 7.650, 8.500 lira. Ayrıca emekli maaşını ilk defa bankaya taşıyanlara, vadesiz hesaplarına bağlı verecekleri her otomatik fatura talimatı için 1.000, toplamda en fazla 4.000 lira.

İŞ BANKASI: Maaşa göre 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira.

KUVEYT TÜRK: Maaşa göre 4.800, 5.600, 7.200, 8.000 lira.

ŞEKERBANK: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.

QNB FİNANSBANK: Maaşa göre 4.800, 5.600, 7.200, 8.000 lira. Ayrıca kredi kartıyla yapılan harcamaya yıllık 1.200 lira indirim.

TEB: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.

TÜRKİYE FİNANS: 2 fatura talimatı ve yedek hesap başvurusu yapana maaşa göre 3.500, 5.000, 6.500, 7.500 lira. Emekli yakınını getirene her kişi için 250 lira. Maaş yatmadan 3 gün önce 2.500 liraya kadar ücretsiz para çekme imkanı.

VAKIFBANK: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.

ZİRAAT BANKASI: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.

Promosyon tutarı bankadan bankaya ve maaşa göre değişiyor. Halen en çok 12 bin 500 lira alınabiliyor. Banka seçerken kampanyaları iyi incelemek gerekiyor.

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