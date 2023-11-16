Emekliye duble jest 06.00’da duyuruldu! 17-31 Kasım arası hesaplar dolacak; 7.500, 8.000, 9.000 TL maaş alanlar...

HANGİ BANKA NE VERİYOR?



3.500 liradan az, 3.500-7.500 lira arası, 7.500-10.000 lira arası ve 10.000 liradan fazla aylıklar için bankaların promosyon tutarları sırasıyla şöyle:



AKBANK: Maaşa göre 6.000, 7.000, 9.000, 10.000 lira. Ayrıca kredi kartına tanımlanacak 1 otomatik fatura ödeme talimatına 400, en çok ise toplamda 2.000 lira chip para.



DENİZBANK: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira. Ayrıca özel kredi fırsatları...

FİBABANKA: Maaşa göre 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira.



GARANTİ BBVA: Maaşa göre 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira. Ayrıca kredi kartıyla 500 lira harcamaya 1.000 lira.



HALKBANK: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira.