Emlak vergisinde ikinci taksit dönemi: EYT’’liye muafiyet yeni yılda başlıyor! Kimler vergiden muaf tutuluyor? Konutta oturmak şart mı?







BU YIL EMEKLİ OLAN EYT'LİLER VERGİ ÖDEYECEK MI?

Muafiyet emekli olunan tarihi izleyen yıl itibariyle başlıyor. Bu yıl bildirimde bulunan emekliler, 2024'te vergiden muaf olacak.







YURT DIŞINDA EMEKLİ OLANLARA MUAFİYET VAR MI?

Vergi istisnasından sadece Türkiye'deki sosyal güvenlik kurumlarından emekli olanlar faydalanabiliyor. Yurt dışından emekli olanlar emlak vergisi ödemek zorunda bulunuyor.



TEK BİR YAZLIĞI OLAN EMEKLİ DE VERGİ ÖDER Mİ?

Yılın sadece bir döneminde oturulan yazlık, yayla evi gibi konutlar emlak vergisi muafiyeti kapsamında yer almıyor. Ancak emekli olup sürekli ikamet edilen tek bir yazlık için muafiyet söz konusu. Vergiden muaf olanların bir evi, bir de yazlığı varsa ikisi için ödeme yapması gerekiyor.







HİSSELİ KONUTTA MUAFİYET NASIL UYGULANIYOR?

Hisseli konutta evin toplam brüt alanı dikkate alınıyor. Bu alan 200 metrekareyi aşarsa muafiyetten yararlanılamıyor. Örneğin; emekli olup eşiyle birlikte 250 metrekare ortak ev alanlar evin brüt toplamı nedeniyle muafiyetten faydalanamıyor. Ev hanımı ile çalışan eşi yarı yarıya hisseli 150 metrekarelik ev alırsa, çalışan eş hissesi oranında vergi ödeyecek. Ev hanımı ise hissesine isabet eden kısım için vergi ödemeyecek.





EV ALANIN DURUMU



YENİ ALINAN EVIN EMLAK BEYANNAMESİ NE ZAMAN VERİLMELİ?

Tapu alındıktan sonra en geç içinde bulunulan yılın sonuna kadar beyanname verilmesi şart. Ocak ayında ev alanın da Aralık ayında alanın da bildirimi yapmak için 31 Aralık 2023 tarihine kadar süresi bulunuyor.





BU YIL EV ALAN VERGİYİ NE ZAMAN ÖDEMEYE BAŞLAR?

Bu yıl satılan evin emlak vergisini konutu satan ödüyor. Alıcı ilk yıl vergi ödemiyor. Yalnızca belediyeye bunun için bildirimde bulunuyor. Bu yıl ev alan için vergi ödemesi 2024 yılında başlıyor. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN