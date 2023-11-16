Emlak vergisinde ikinci taksit dönemi: EYT’’liye muafiyet yeni yılda başlıyor! Kimler vergiden muaf tutuluyor? Konutta oturmak şart mı?

Belediyelere ödenen emlak vergisinde ikinci taksitin ay sonuna kadar yatırılması gerekiyor. Bu yıl 2 milyona yakın EYT'li emekli olurken, bu kişilerden evi olanların ödeme yapıp yapmayacağı en çok merak edilen konular arasında bulunuyor. Bu yıl ev alıp satanlardan da sorular geliyor. İşte yanıtları...
KİMLER VERGİDEN MUAF TUTULUYOR?
En fazla brüt 200 metrekare ve tek konuta sahip olan; hiç geliri olmayan ev hanımları ve işsizler, SGK'dan (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) aldıkları emekli aylığından başka geliri olmayan emekliler (ve bunların dul ve yetimleri), engelliler, gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri muaf bulunuyor.
KONUTTA OTURMAK ŞART MI?
Sahip olduğu tek konutu kiraya verip başka bir evde kirada oturanlar da muafiyet kapsamında yer alıyor. Ama burada kira geliri vergisi devreye giriyor. Tek evini kiraya verip başka evde kira vermeden oturanlar muafiyetten yararlanamıyor.
HEM KENDİSİNİN HEM EŞİNİN EVİ OLAN EMEKLİ VERGİ ÖDER Mİ?
Hem kendisinin hem de eşinin evi varsa vergiyi ödemez. Bu haktan yararlanacak emeklinin üzerinde sadece 1 konut olması gerekiyor.