PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Emlak vergisinde ikinci taksit dönemi: EYT'’liye muafiyet yeni yılda başlıyor! Kimler vergiden muaf tutuluyor? Konutta oturmak şart mı?

Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisinde ikinci taksit ödemeleri ay sonuna kadar yapılacak. Bu yıl emekli olan EYT’lilerin vergi muafiyeti de yeni yılla birlikte başlayacak. İşte vergi rehberi...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Kasım 2023 Güncelleme 16 Kasım 2023, 07:03
Emlak vergisinde ikinci taksit dönemi: EYT’’liye muafiyet yeni yılda başlıyor! Kimler vergiden muaf tutuluyor? Konutta oturmak şart mı?

Belediyelere ödenen emlak vergisinde ikinci taksitin ay sonuna kadar yatırılması gerekiyor. Bu yıl 2 milyona yakın EYT'li emekli olurken, bu kişilerden evi olanların ödeme yapıp yapmayacağı en çok merak edilen konular arasında bulunuyor. Bu yıl ev alıp satanlardan da sorular geliyor. İşte yanıtları...

KİMLER VERGİDEN MUAF TUTULUYOR?
En fazla brüt 200 metrekare ve tek konuta sahip olan; hiç geliri olmayan ev hanımları ve işsizler, SGK'dan (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) aldıkları emekli aylığından başka geliri olmayan emekliler (ve bunların dul ve yetimleri), engelliler, gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri muaf bulunuyor.




KONUTTA OTURMAK ŞART MI?
Sahip olduğu tek konutu kiraya verip başka bir evde kirada oturanlar da muafiyet kapsamında yer alıyor. Ama burada kira geliri vergisi devreye giriyor. Tek evini kiraya verip başka evde kira vermeden oturanlar muafiyetten yararlanamıyor.

HEM KENDİSİNİN HEM EŞİNİN EVİ OLAN EMEKLİ VERGİ ÖDER Mİ?
Hem kendisinin hem de eşinin evi varsa vergiyi ödemez. Bu haktan yararlanacak emeklinin üzerinde sadece 1 konut olması gerekiyor.




BU YIL EMEKLİ OLAN EYT'LİLER VERGİ ÖDEYECEK MI?
Muafiyet emekli olunan tarihi izleyen yıl itibariyle başlıyor. Bu yıl bildirimde bulunan emekliler, 2024'te vergiden muaf olacak.




YURT DIŞINDA EMEKLİ OLANLARA MUAFİYET VAR MI?
Vergi istisnasından sadece Türkiye'deki sosyal güvenlik kurumlarından emekli olanlar faydalanabiliyor. Yurt dışından emekli olanlar emlak vergisi ödemek zorunda bulunuyor.

TEK BİR YAZLIĞI OLAN EMEKLİ DE VERGİ ÖDER Mİ?
Yılın sadece bir döneminde oturulan yazlık, yayla evi gibi konutlar emlak vergisi muafiyeti kapsamında yer almıyor. Ancak emekli olup sürekli ikamet edilen tek bir yazlık için muafiyet söz konusu. Vergiden muaf olanların bir evi, bir de yazlığı varsa ikisi için ödeme yapması gerekiyor.




HİSSELİ KONUTTA MUAFİYET NASIL UYGULANIYOR?
Hisseli konutta evin toplam brüt alanı dikkate alınıyor. Bu alan 200 metrekareyi aşarsa muafiyetten yararlanılamıyor. Örneğin; emekli olup eşiyle birlikte 250 metrekare ortak ev alanlar evin brüt toplamı nedeniyle muafiyetten faydalanamıyor. Ev hanımı ile çalışan eşi yarı yarıya hisseli 150 metrekarelik ev alırsa, çalışan eş hissesi oranında vergi ödeyecek. Ev hanımı ise hissesine isabet eden kısım için vergi ödemeyecek.



EV ALANIN DURUMU

YENİ ALINAN EVIN EMLAK BEYANNAMESİ NE ZAMAN VERİLMELİ?
Tapu alındıktan sonra en geç içinde bulunulan yılın sonuna kadar beyanname verilmesi şart. Ocak ayında ev alanın da Aralık ayında alanın da bildirimi yapmak için 31 Aralık 2023 tarihine kadar süresi bulunuyor.



BU YIL EV ALAN VERGİYİ NE ZAMAN ÖDEMEYE BAŞLAR?
Bu yıl satılan evin emlak vergisini konutu satan ödüyor. Alıcı ilk yıl vergi ödemiyor. Yalnızca belediyeye bunun için bildirimde bulunuyor. Bu yıl ev alan için vergi ödemesi 2024 yılında başlıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
SON DAKİKA I Dışişleri Bakanlığı’ndan Netanyahu’nun küstah açıklamalarına tepki: Asılsız iftiraları, kendi suçlarını örtemeyecektir
Memura borçlanma ile erken emeklilik! Kimler yararlanacak? Genelgede ne diyor? Kimler kapsam dışı?
CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’den su zammına seçim ayarı!
SON DAKİKA