12 ay ertelemeli; 400.000 TL + 60 ay vade müjdesi geldi! Düşük faizli ihtiyaç kredisi maliyet tablosu çıktı! Anapara ödemesiz...

Genç Girişimci Kredisi

Üniversitelerin yüksekokul veya fakültelerinden mezun, mezun olduğu bölümle ilgili herhangi bir iş tecrübesi bulunmayan ve bu alanda kendi işini kurmak isteyen veya kendi işini kurmuş olan 35 yaşını aşmamış girişimciler hedef kitlemizdir.

Örneğin; eczacılık fakültesini bitiren yeni mezun bir eczacının eczane, hukuk fakültesini bitiren yeni mezun bir avukatın hukuk bürosu, diş hekimliği fakültesini bitiren yeni mezun bir diş doktorunun muayenehane, anaokulu öğretmenliği mezununun anaokulu, mimarlık fakültesi mezununun mimarlık bürosu açmak istemesi gibi.

Kredi Limiti: 350.000 TL

Kredi Türü ve Vadesi: Taksitli işletme kredisi şeklinde azami 12 ay anapara ödemesiz dönem olmak üzere toplam azami 60 ay vade uygulanabilecektir.

Cesur Girişimci Kredisi

Üniversitelerin yüksekokul veya fakültelerinden mezun, eğitimini aldığı ve en az 2 yıl deneyim kazandığı iş kolunda kendi iş yerini açmak isteyen veya kendi iş yerini açan 45 yaşını aşmamış girişimciler hedef kitlemizdir.