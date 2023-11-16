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12 ay ertelemeli; 400.000 TL + 60 ay vade müjdesi geldi! Düşük faizli ihtiyaç kredisi maliyet tablosu çıktı! Anapara ödemesiz...

İş dünyasında varlık gösteren girişimciler için Halkbank, özel kredi imkanları sunarak finansal destek sağlıyor. Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren girişimcilerin ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlanan bu kredi kampanyaları, işletme giderlerini karşılamaktan yatırım yapmaya kadar geniş bir yelpazede avantajlar sunuyor. İş dünyasına yeni bir soluk getiren bu destek paketleri, genelde düşük faizli veya faizsiz nakit avanslar ve ihtiyaç kredileri şeklinde gerçekleşiyor.

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Giriş Tarihi 16 Kasım 2023, 14:46 Güncelleme 16 Kasım 2023, 14:46
12 ay ertelemeli; 400.000 TL + 60 ay vade müjdesi geldi! Düşük faizli ihtiyaç kredisi maliyet tablosu çıktı! Anapara ödemesiz...

Halkbank'ın sunduğu kredi seçenekleri arasında, girişimcilerin işletme faaliyetlerini sürdürebilmelerine odaklanan işletme kredileri önemli bir yer tutuyor. Ayrıca, yatırım yapmak isteyen girişimcilere özel olarak sunulan yatırım kredileri, işletmelerin büyüme hedeflerine ulaşmalarına katkı sağlıyor. Dönen kredi imkanları ise işletmelerin dönemsel nakit akışı ihtiyaçlarını karşılamak adına özel olarak hazırlanmış çözümler sunuyor.

HALKBANK

Halk Girişimci Kredisi

Bir iş fikrine dayalı olarak kendi işini kurmak isteyen/kurmuş olan, bu iş ile ilgili faaliyeti yürütme yeteneğine ve tecrübesine sahip olduğu kanaati edinilen girişimciler hedef kitlemizdir. Halk Girişimci Kredisi'nden;

En az ilkokul mezunu,

45 yaşını aşmamış olan girişimciler yararlanabilecektir.

Girişimcinin gazi, şehit/gazi yakını veya engelli olması durumunda yaş şartı 55 olarak uygulanacaktır. (45 yaşını aşmış girişimcilerin başvuruları yalnızca standart başvuru süreci -şube kanalı- ile alınabilecektir.)

Örneğin;konfeksiyon sektöründe uzun yıllar faaliyet gösteren satış yetkilisinin kendi iş yerini kurması gibi.

Kredi Limiti: 250.000 TL*

Kredi Türü ve Vadesi: Taksitli işletme kredisi şeklinde azami 12 ay anapara ödemesiz dönem olmak üzere toplam azami 60 ay vade uygulanabilecektir.

Genç Girişimci Kredisi

Üniversitelerin yüksekokul veya fakültelerinden mezun, mezun olduğu bölümle ilgili herhangi bir iş tecrübesi bulunmayan ve bu alanda kendi işini kurmak isteyen veya kendi işini kurmuş olan 35 yaşını aşmamış girişimciler hedef kitlemizdir.

Örneğin; eczacılık fakültesini bitiren yeni mezun bir eczacının eczane, hukuk fakültesini bitiren yeni mezun bir avukatın hukuk bürosu, diş hekimliği fakültesini bitiren yeni mezun bir diş doktorunun muayenehane, anaokulu öğretmenliği mezununun anaokulu, mimarlık fakültesi mezununun mimarlık bürosu açmak istemesi gibi.

Kredi Limiti: 350.000 TL

Kredi Türü ve Vadesi: Taksitli işletme kredisi şeklinde azami 12 ay anapara ödemesiz dönem olmak üzere toplam azami 60 ay vade uygulanabilecektir.

Cesur Girişimci Kredisi

Üniversitelerin yüksekokul veya fakültelerinden mezun, eğitimini aldığı ve en az 2 yıl deneyim kazandığı iş kolunda kendi iş yerini açmak isteyen veya kendi iş yerini açan 45 yaşını aşmamış girişimciler hedef kitlemizdir.

Örneğin; tıp doktorları, tahlil laboratuvarı kuracak biyologlar, etüt merkezi açacak öğretmenler, diş doktorları, veterinerler, avukatlar gibi.

Kredi Limiti: 400.000 TL

Kredi Türü ve Vadesi: Taksitli işletme kredisi şeklinde azami 12 ay anapara ödemesiz dönem olmak üzere toplam azami 60 ay vade uygulanabilecektir.

Esnaf Girişimci Kredileri

Girişimci esnaf ve sanatkârlara, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle veya doğrudan kullandırım şeklinde Hazine ve Maliye Bakanlığı %100 faiz destekli (sıfır faizli) olarak sunulmaktadır.

KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış girişimci esnaflara, KOSGEB tarafından onaylanan projelerini Bankamıza sunmaları durumunda azami 300.000 TL ve 5 yıla kadar vadeli Genç Girişimci Kredisi, imkânı sunulmaktadır.
3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında, kredi başvuru tarihi itibarı ile en az 1 yıllık ustalık belgesine sahip olan ve ustalık belgesiyle ilgili meslek kolunda, son 1 yıl içinde kendi adına işletme kurduğunu belgeleyen esnaf girişimcilere azami 500.000 TL ve 5 yıla kadar vadeli Usta Girişimci Kredisi,imkânı sunulmaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı %100 faiz destekli (Sıfır Faizli) olarak sunulmaktadır.

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