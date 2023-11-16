Son dakika: Merkez Bankası rezervlerini açıkladı! Şubattan bu yana en yüksek seviye! 128 milyar dolar...

Buna göre, 10 Kasım itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 700 milyon dolar artışla 84 milyar 644 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervler, 3 Kasım'da 83 milyar 944 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.