Emekliye 2000 TL seyyanen zam tablosu çıktı! 16 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisine 2’li zam müjdesi; 7.500 TL ve üzeri...

KÖK MAAŞ NEDİR, NASIL HESAPLANIYOR? Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Kök maaş emeklilerin ödedikleri prime göre almayı hak ettikleri en alt maaşlarıdır. Burada çalışan asgari ücretin üzerinde bir prim yatırdıysa daha fazla maaş alacak. Eğer asgari ücret düzeyinde maaş alıyorlarsa en düşük emekli maaşını alacaklar.



Kök maaş şu anda 7500 TL'nin altındaysa bu otomatik olarak 7500 TL'ye tamamlanıyor. Kök maaş herkesin yatırmış olduğu prime göre aldığı asıl maaştır.

MEMUR EMEKLİLERİNDE DE KÖK MAAŞ UYGULAMASI VAR MI? Memur emeklilerine de kök maaş uygulaması var. Memurların maaşları asgari ücretin üzerinde olduğu için daha fazla prim yatırıldığı için memur emeklileri en düşük emekli maaşından daha fazla alıyor. Şu anda en düşük memur emeklisi maaşı 9876 TL. Onlar kendilerine yapılacak zamdan otomatik olarak faydalanır. Yüzde 50 artış yapılacaksa eğer 9876 TL üzerinden yüzde 50 zam alıyor.

SSK ve Bağkur emeklilerinde ise eğer zam alınacaksa ve burada kök maaş en düşük emekli maaşının altındaysa yüzde 50 zammın tamamı alınamayabiliyor. Örnek vermek gerekirse bir kişinin kök maaşı 6 bin TL ve altında ise son yapılan yüzde 25'lik zamdan faydalanamamıştı. 6 bin TL ve üzerinde maaş alan bir kişi ise yapılan zamdan faydalanabildi diyebiliriz.