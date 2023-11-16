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Emekliye 2000 TL seyyanen zam tablosu çıktı! 16 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisine 2'li zam müjdesi; 7.500 TL ve üzeri...

Ocak ayında emeklilere yapılacak olan zam ve en düşük emekli maaşı üzerinde gerçekleştirilecek olan 2 düzenleme kamuoyunu yakından ilgilendiriyor. Emeklilere yönelik kök maaş zammı ve buna ek olarak Hazine desteği ile SSK ve Bağ-Kur'da taban aylıkların yeniden belirlenmesi planlanıyor. Yapılacak olan düzenlemelerle birlikte emekli kök maaş zammının gerçekleştirilmesi, emeklilerin genel gelir düzeyini olumlu bir şekilde etkileyecek.

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Giriş Tarihi 16 Kasım 2023, 13:25 Güncelleme 16 Kasım 2023, 13:25
Emekliye 2000 TL seyyanen zam tablosu çıktı! 16 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisine 2’li zam müjdesi; 7.500 TL ve üzeri...

Son dakika haberine göre, Ocak zammı için hazırlıklar hızla devam ediyor. Emekli kök maaş zammı ile birlikte yaklaşık 16 milyon vatandaşın geliri doğrudan artacak. 2023 yılında 7500 TL olarak uygulanan Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı da yeniden belirlenecek. Merakla beklenen soru ise "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?"

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI İÇİN SEYYANEN ZAM FORMÜLÜ

Ocak ayında bütün emekli kök maaşları artacak. 6 aylık enflasyon beklentisi olan yüzde 37,76'lık emekli kök maaş zammına ilaveten tüm emeklilere seyyanen artış da gündemde bulunuyor. Burada zam oranının uygulanmasından sonra tüm emeklilere 2000 TL seyyanen zam verilmesi masada bulunuyor.

EMEKLİ ZAMMI 2024 SON DURUM

Emeklilerin 4 ayda alacakları zam oranı yüzde 29,40 oldu. Ancak bu zam Ocak ayındaki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak. Geriye Kasım ve Aralık aylarının enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor.

KÖK MAAŞ NEDİR, NASIL HESAPLANIYOR?

Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Kök maaş emeklilerin ödedikleri prime göre almayı hak ettikleri en alt maaşlarıdır. Burada çalışan asgari ücretin üzerinde bir prim yatırdıysa daha fazla maaş alacak. Eğer asgari ücret düzeyinde maaş alıyorlarsa en düşük emekli maaşını alacaklar.

Kök maaş şu anda 7500 TL'nin altındaysa bu otomatik olarak 7500 TL'ye tamamlanıyor. Kök maaş herkesin yatırmış olduğu prime göre aldığı asıl maaştır.

MEMUR EMEKLİLERİNDE DE KÖK MAAŞ UYGULAMASI VAR MI?

Memur emeklilerine de kök maaş uygulaması var. Memurların maaşları asgari ücretin üzerinde olduğu için daha fazla prim yatırıldığı için memur emeklileri en düşük emekli maaşından daha fazla alıyor. Şu anda en düşük memur emeklisi maaşı 9876 TL. Onlar kendilerine yapılacak zamdan otomatik olarak faydalanır. Yüzde 50 artış yapılacaksa eğer 9876 TL üzerinden yüzde 50 zam alıyor.

SSK ve Bağkur emeklilerinde ise eğer zam alınacaksa ve burada kök maaş en düşük emekli maaşının altındaysa yüzde 50 zammın tamamı alınamayabiliyor. Örnek vermek gerekirse bir kişinin kök maaşı 6 bin TL ve altında ise son yapılan yüzde 25'lik zamdan faydalanamamıştı. 6 bin TL ve üzerinde maaş alan bir kişi ise yapılan zamdan faydalanabildi diyebiliriz.

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