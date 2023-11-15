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Zammetre! Taksi ücretlerine yüzde 65 zam talep ettiler

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, "Taksi, taksi-dolmuş ücret tarifelerinin yüzde 65 artışı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Hizmet Müdürlüğü'ne talepte bulunduk" dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Kasım 2023 Güncelleme 15 Kasım 2023, 07:01
Zammetre! Taksi ücretlerine yüzde 65 zam talep ettiler

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, "Taksi, taksi-dolmuş ücret tarifelerinin yüzde 65 artışı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Hizmet Müdürlüğü'ne talepte bulunduk" dedi.

Bu ay sonunda UKOME toplantısı olduğunu hatırlatan Aksu, "O tarihe kadar talebimiz alt komisyonlarda görüşülecek. Eğer bu ay karar alınmazsa önümüzdeki ay bu kararın alınacağını tahmin ediyorum" diye konuştu. En son Ağustos'ta taksi tarifelerine zam yapılmıştı. Yüzde 65'lik teklif kabul edilirse taksi indi-bindi ücreti 115 liraya, kilometre başına ücret 22.69 liraya, taksimetre açılışı ise 31.63 liraya yükselecek.

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